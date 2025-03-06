Постные гречаники — рецепт на Великий пост, вкусная альтернатива котлетам

Постные гречаники вместо котлет — что приготовить во время поста
Если ищете, что приготовить во время поста, попробуйте постные гречаники. Они сытные, ароматные и прекрасно сочетаются в томатном соусе с грибами. Идеальный вариант для обеда или ужина без лишних усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- гречка (сухая) — 1 стакан;
- картофель — 1-2 шт. (в зависимости от размера);
- лук — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- масло — 20 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Для заправки:
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- томатный сок — 150 мл;
- консервированные грибы — 300 г;
- соль, специи — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
Отварить гречку до готовности, остудить. К гречке добавить натертый картофель, мелко нарезанный лук, муку, масло, соль и перец. Хорошо перемешать.
Мокрыми руками сформировать котлеты. Обжарить на сковороде с обеих сторон по 5 минут до золотистой корочки.
Для заправки нарезать лук полукольцами, обжарить до мягкости. Добавить томатную пасту или кетчуп, обжаривать еще 2-3 минуты.
Добавить консервированные грибы, перемешать и готовить еще 5 минут. Влить томатный сок или воду, приправить специями, добавить лавровый лист, тушить 5 минут.
Выложить обжаренные гречаники в соус, накрыть крышкой и тушить еще 10 минут. Подавать горячими.
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