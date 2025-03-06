Постные гречаники — рецепт на Великий пост, вкусная альтернатива котлетам

Постные гречаники. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Если ищете, что приготовить во время поста, попробуйте постные гречаники. Они сытные, ароматные и прекрасно сочетаются в томатном соусе с грибами. Идеальный вариант для обеда или ужина без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

гречка (сухая) — 1 стакан;

картофель — 1-2 шт. (в зависимости от размера);

лук — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

масло — 20 мл;

соль, перец — по вкусу.

Для заправки:

лук — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

томатный сок — 150 мл;

консервированные грибы — 300 г;

соль, специи — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Отварить гречку до готовности, остудить. К гречке добавить натертый картофель, мелко нарезанный лук, муку, масло, соль и перец. Хорошо перемешать.

Гречка и лук. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Мокрыми руками сформировать котлеты. Обжарить на сковороде с обеих сторон по 5 минут до золотистой корочки.

Приготовление гречаников. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для заправки нарезать лук полукольцами, обжарить до мягкости. Добавить томатную пасту или кетчуп, обжаривать еще 2-3 минуты.

Томатный соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить консервированные грибы, перемешать и готовить еще 5 минут. Влить томатный сок или воду, приправить специями, добавить лавровый лист, тушить 5 минут.

Готовые гречаники. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Выложить обжаренные гречаники в соус, накрыть крышкой и тушить еще 10 минут. Подавать горячими.



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