Пісні салати на щодень: 12 рецептів до Різдвяного посту
Для приготування цих салатів знадобляться буряк, капуста, морква, печериці, бобові, зелень і прості заправки. Більшість салатів готуються швидко, а деякі стають ще смачнішими після настоювання в холодильнику.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
1. Салат із печерицями, буряком і руколою
Вам знадобиться:
- буряк — 1 шт.;
- печериці — 250 г;
- рукола — 1 пучок;
- часник — 1 зубчик;
- прованські трави — ½ ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- олія, сіль і перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Печериці розрізати навпіл і обсмажити до рум’яності.
- На тій самій пательні приготувати тонко нарізаний буряк до м’якості.
- Повернути гриби, додати часник, трави, сіль, перець і лимонний сік. Охолодити та перемішати з руколою.
2. Салат із квасолею, морквою та кропом
Вам знадобиться:
- варена квасоля — 300 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — ½ шт.;
- кріп — 1 пучок;
- сік лимона — ½ шт.;
- оливкова олія — 50 мл;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, кріп подрібнити.
- Змішати овочі та зелень із квасолею, посолити й заправити лимонним соком та оливковою олією.
3. Салат із броколі, оливками та песто
Вам знадобиться:
- броколі — 120 г;
- помідор — 50 г;
- солодкий перець — 30 г;
- цибуля — 10 г;
- оливки — 8 шт.;
- кедрові горіхи — 10 г;
- соус песто — 20 г;
- оливкова олія — до смаку.
Спосіб приготування
- Броколі відварити до бажаної м’якості й охолодити.
- Помідор нарізати скибочками, перець — соломкою, цибулю та оливки — кільцями.
- Змішати овочі, додати песто й горіхи. За потреби заправити оливковою олією.
4. Ситний салат із квасолею та маринованими грибами
Вам знадобиться:
- готова квасоля — 400 г;
- мариновані печериці — 200 г;
- салатний мікс — 150 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- гірчиця — ½ ч. л.;
- лимонний сік — 2 ч. л.;
- олія для смаження та 1 ч. л. для заправки;
- сіль, пісні сухарики — до смаку.
Спосіб приготування
- Цибулю обсмажити, додати натерту моркву й готувати до м’якості. Охолодити.
- Для заправки змішати подрібнений часник, сіль, гірчицю, лимонний сік та олію.
- З’єднати салатний мікс, квасолю, гриби й овочі, заправити. Перед подачею додати сухарики.
5. Салат з оселедцем, горошком і корейською морквою
Вам знадобиться:
- філе оселедця — 2 шт.;
- зелений горошок — 1 маленька банка;
- морква по-корейськи — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- кріп і зелена цибуля — до смаку;
- олія — 2 ст. л.;
- яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль, чорний і гострий перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Оселедець нарізати шматочками, цибулю — півкільцями, зелень подрібнити.
- Змішати цибулю, зелень і моркву з гірчицею, оцтом, олією та спеціями.
- Додати горошок і оселедець, перемішати й залишити в холодильнику на годину.
6. Салат-закуска з оселедцем і смаженими овочами
Вам знадобиться:
- оселедець — 1 шт.;
- цибуля — 3 шт.;
- морква — 3 шт.;
- консервований горошок — 200 г;
- олія, сіль і перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити близько 5 хвилин.
- Додати грубо натерту моркву та готувати ще 5–6 хвилин.
- Оселедець очистити й нарізати смужками.
- Змішати з охолодженими овочами та горошком, посолити й поперчити.
7. Картопляний салат з оселедцем і корнішонами
Вам знадобиться:
- філе оселедця — 200 г;
- варена картопля — 2 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- мариновані корнішони — 4 шт.;
- кріп — до смаку;
- олія — 4 ст. л.;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Змішати олію, лимонний сік і гірчицю.
- Картоплю нарізати півкружальцями та полити половиною заправки.
- Додати цибулю, корнішони й оселедець.
- Додати решту соусу, охолодити 20 хвилин і посипати кропом.
8. Буряк по-корейськи
Вам знадобиться:
- буряк — 500 г;
- часник — 3 зубчики;
- мелений червоний перець — ½ ч. л.;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- олія — 100 мл;
- столовий оцет — 70 мл;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
Буряк натерти соломкою, додати подрібнений часник, сіль та оцет.
Прогріти на водяній бані 20–30 хвилин.
Додати коріандр і перець, полити підігрітою олією.
Охолодити й залишити в холодильнику на добу.
9. Цвітна капуста по-корейськи
Вам знадобиться:
- цвітна капуста — 1 кг;
- морква — 1 шт.;
- червоний солодкий перець — 1 шт.;
- зелений солодкий перець — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- чорний перець — 1 ч. л.;
- червоний перець — 1 ч. л.;
- столовий оцет — ½ склянки.
Спосіб приготування
- Цвітну капусту розібрати на суцвіття та бланшувати 2–3 хвилини.
- Моркву натерти соломкою, перець нарізати. Змішати овочі із сіллю, цукром, спеціями й оцтом.
- Поставити в холодильник на 8 годин.
10. Печериці по-корейськи
Вам знадобиться:
- печериці — 1 кг;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- солодкий перець — 1 шт.;
- олія — 100 мл;
- столовий оцет — 1 ч. л.;
- сіль, цукор і перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Печериці нарізати, відварити 5–10 хвилин і відкинути на друшляк.
- Моркву та цибулю нарізати й обсмажити.
- Додати гриби, нарізаний перець, часник, оцет і спеції. Перемішати та охолодити.
11. Морква по-корейськи
Вам знадобиться:
- морква — 1 кг;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- столовий оцет — 2 ст. л.;
- олія — 50 мл;
- мелений червоний перець — до смаку;
- часник і кінза — за бажанням.
Спосіб приготування
- Моркву натерти соломкою, змішати із цукром, сіллю та оцтом.
- Через 15 хвилин додати перець і полити підігрітою олією.
- За бажанням доповнити часником і кінзою. Залишити в холодильнику на ніч.
12. Капуста по-корейськи з куркумою
Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 1 кг;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- куркума — 1 ч. л.;
- цукор — 100 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- вода — 125 мл;
- олія — ½ склянки;
- столовий оцет — ½ склянки.
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, моркву натерти, додати куркуму й подрібнений часник.
- Воду закип’ятити із цукром і сіллю, зняти з вогню та влити олію й оцет.
- Залити овочі маринадом, перемішати й притиснути тарілкою.
- Після охолодження поставити в холодильник на добу.
Примітка: салати з оселедцем не є пісними. Їх можна готувати для днів Різдвяного посту, коли за церковним календарем дозволена риба.
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