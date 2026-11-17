Пісні салати. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування цих салатів знадобляться буряк, капуста, морква, печериці, бобові, зелень і прості заправки. Більшість салатів готуються швидко, а деякі стають ще смачнішими після настоювання в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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1. Салат із печерицями, буряком і руколою

Вам знадобиться:

буряк — 1 шт.;

печериці — 250 г;

рукола — 1 пучок;

часник — 1 зубчик;

прованські трави — ½ ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

олія, сіль і перець — до смаку.

Спосіб приготування

Печериці розрізати навпіл і обсмажити до рум’яності. На тій самій пательні приготувати тонко нарізаний буряк до м’якості. Повернути гриби, додати часник, трави, сіль, перець і лимонний сік. Охолодити та перемішати з руколою.

2. Салат із квасолею, морквою та кропом

Вам знадобиться:

варена квасоля — 300 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — ½ шт.;

кріп — 1 пучок;

сік лимона — ½ шт.;

оливкова олія — 50 мл;

сіль — до смаку.

Спосіб приготування

Моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, кріп подрібнити. Змішати овочі та зелень із квасолею, посолити й заправити лимонним соком та оливковою олією.

3. Салат із броколі, оливками та песто

Вам знадобиться:

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броколі — 120 г;

помідор — 50 г;

солодкий перець — 30 г;

цибуля — 10 г;

оливки — 8 шт.;

кедрові горіхи — 10 г;

соус песто — 20 г;

оливкова олія — до смаку.

Спосіб приготування

Броколі відварити до бажаної м’якості й охолодити. Помідор нарізати скибочками, перець — соломкою, цибулю та оливки — кільцями. Змішати овочі, додати песто й горіхи. За потреби заправити оливковою олією.

4. Ситний салат із квасолею та маринованими грибами

Вам знадобиться:

готова квасоля — 400 г;

мариновані печериці — 200 г;

салатний мікс — 150 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

часник — 1 зубчик;

гірчиця — ½ ч. л.;

лимонний сік — 2 ч. л.;

олія для смаження та 1 ч. л. для заправки;

сіль, пісні сухарики — до смаку.

Спосіб приготування

Цибулю обсмажити, додати натерту моркву й готувати до м’якості. Охолодити. Для заправки змішати подрібнений часник, сіль, гірчицю, лимонний сік та олію. З’єднати салатний мікс, квасолю, гриби й овочі, заправити. Перед подачею додати сухарики.

5. Салат з оселедцем, горошком і корейською морквою

Вам знадобиться:

філе оселедця — 2 шт.;

зелений горошок — 1 маленька банка;

морква по-корейськи — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

кріп і зелена цибуля — до смаку;

олія — 2 ст. л.;

яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, чорний і гострий перець — до смаку.

Спосіб приготування

Оселедець нарізати шматочками, цибулю — півкільцями, зелень подрібнити. Змішати цибулю, зелень і моркву з гірчицею, оцтом, олією та спеціями. Додати горошок і оселедець, перемішати й залишити в холодильнику на годину.

6. Салат-закуска з оселедцем і смаженими овочами

Вам знадобиться:

оселедець — 1 шт.;

цибуля — 3 шт.;

морква — 3 шт.;

консервований горошок — 200 г;

олія, сіль і перець — до смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити близько 5 хвилин. Додати грубо натерту моркву та готувати ще 5–6 хвилин. Оселедець очистити й нарізати смужками. Змішати з охолодженими овочами та горошком, посолити й поперчити.

7. Картопляний салат з оселедцем і корнішонами

Вам знадобиться:

філе оселедця — 200 г;

варена картопля — 2 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

мариновані корнішони — 4 шт.;

кріп — до смаку;

олія — 4 ст. л.;

лимонний сік — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — до смаку.

Спосіб приготування

Змішати олію, лимонний сік і гірчицю. Картоплю нарізати півкружальцями та полити половиною заправки. Додати цибулю, корнішони й оселедець. Додати решту соусу, охолодити 20 хвилин і посипати кропом.

8. Буряк по-корейськи

Вам знадобиться:

буряк — 500 г;

часник — 3 зубчики;

мелений червоний перець — ½ ч. л.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

олія — 100 мл;

столовий оцет — 70 мл;

сіль — до смаку.

Спосіб приготування

Буряк натерти соломкою, додати подрібнений часник, сіль та оцет.

Прогріти на водяній бані 20–30 хвилин.

Додати коріандр і перець, полити підігрітою олією.

Охолодити й залишити в холодильнику на добу.

9. Цвітна капуста по-корейськи

Вам знадобиться:

цвітна капуста — 1 кг;

морква — 1 шт.;

червоний солодкий перець — 1 шт.;

зелений солодкий перець — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

чорний перець — 1 ч. л.;

червоний перець — 1 ч. л.;

столовий оцет — ½ склянки.

Спосіб приготування

Цвітну капусту розібрати на суцвіття та бланшувати 2–3 хвилини. Моркву натерти соломкою, перець нарізати. Змішати овочі із сіллю, цукром, спеціями й оцтом. Поставити в холодильник на 8 годин.

10. Печериці по-корейськи

Вам знадобиться:

печериці — 1 кг;

морква — 1 шт.;

цибуля — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

солодкий перець — 1 шт.;

олія — 100 мл;

столовий оцет — 1 ч. л.;

сіль, цукор і перець — до смаку.

Спосіб приготування

Печериці нарізати, відварити 5–10 хвилин і відкинути на друшляк. Моркву та цибулю нарізати й обсмажити. Додати гриби, нарізаний перець, часник, оцет і спеції. Перемішати та охолодити.

11. Морква по-корейськи

Вам знадобиться:

морква — 1 кг;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

столовий оцет — 2 ст. л.;

олія — 50 мл;

мелений червоний перець — до смаку;

часник і кінза — за бажанням.

Спосіб приготування

Моркву натерти соломкою, змішати із цукром, сіллю та оцтом. Через 15 хвилин додати перець і полити підігрітою олією. За бажанням доповнити часником і кінзою. Залишити в холодильнику на ніч.

12. Капуста по-корейськи з куркумою

Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 1 кг;

морква — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

куркума — 1 ч. л.;

цукор — 100 г;

сіль — 1 ч. л.;

вода — 125 мл;

олія — ½ склянки;

столовий оцет — ½ склянки.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, моркву натерти, додати куркуму й подрібнений часник. Воду закип’ятити із цукром і сіллю, зняти з вогню та влити олію й оцет. Залити овочі маринадом, перемішати й притиснути тарілкою. Після охолодження поставити в холодильник на добу.

Примітка: салати з оселедцем не є пісними. Їх можна готувати для днів Різдвяного посту, коли за церковним календарем дозволена риба.

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