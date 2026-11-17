Постные салаты на каждый день: 12 рецептов к Рождественскому посту
Для приготовления этих салатов понадобятся свекла, капуста, морковь, шампиньоны, бобовые, зелень и простые заправки. Большинство салатов готовятся быстро, а некоторые становятся ещё вкуснее после настаивания в холодильнике.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
1. Салат с шампиньонами, свеклой и рукколой
Вам понадобится:
- свекла — 1 шт.;
- шампиньоны — 250 г;
- руккола — 1 пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- прованские травы — ½ ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- растительное масло, соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Шампиньоны разрезать пополам и обжарить до румяности.
- На той же сковороде приготовить тонко нарезанную свеклу до мягкости.
- Вернуть грибы, добавить чеснок, зелень, соль, перец и лимонный сок. Остудить и перемешать с рукколой.
2. Салат с фасолью, морковью и укропом
Вам понадобится:
- варёная фасоль — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — ½ шт.;
- укроп — 1 пучок;
- сок лимона — ½ шт.;
- оливковое масло — 50 мл;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Морковь натереть, лук нарезать полукольцами, укроп измельчить.
- Смешать овощи и зелень с фасолью, посолить и заправить лимонным соком и оливковым маслом.
3. Салат из брокколи, оливок и песто
Вам понадобится:
- брокколи — 120 г;
- помидор — 50 г;
- сладкий перец — 30 г;
- лук — 10 г;
- оливки — 8 шт.;
- кедровые орехи — 10 г;
- соус песто — 20 г;
- оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления
- Брокколи отварить до желаемой мягкости и остудить.
- Помидор нарезать ломтиками, перец — соломкой, лук и оливки — кольцами.
- Смешать овощи, добавить песто и орехи. При необходимости заправить оливковым маслом.
4. Сытный салат с фасолью и маринованными грибами
Вам понадобится:
- готовая фасоль — 400 г;
- маринованные шампиньоны — 200 г;
- салатный микс — 150 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- горчица — ½ ч. л.;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- масло для жарки и 1 ч. л. для заправки;
- соль, постные сухарики — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук обжарить, добавить натертую морковь и готовить до мягкости. Остудить.
- Для заправки смешать измельченный чеснок, соль, горчицу, лимонный сок и масло.
- Смешать салатный микс, фасоль, грибы и овощи, заправить. Перед подачей добавить сухарики.
5. Салат с сельдью, горошком и корейской морковью
Вам понадобится:
- филе сельди — 2 шт.;
- зеленый горошек — 1 маленькая банка;
- морковь по-корейски — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- укроп и зеленый лук — по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- соль, черный и острый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Селедку нарезать кусочками, лук — полукольцами, зелень измельчить.
- Смешать лук, зелень и морковь с горчицей, уксусом, маслом и специями.
- Добавить горошек и сельдь, перемешать и оставить в холодильнике на час.
6. Салат-закуска с сельдью и жареными овощами
Вам понадобится:
- сельдь — 1 шт.;
- лук — 3 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- консервированный горошек — 200 г;
- растительное масло, соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами и обжарить около 5 минут.
- Добавить крупно натертую морковь и готовить ещё 5–6 минут.
- Селедку очистить и нарезать полосками.
- Смешать с остывшими овощами и горошком, посолить и поперчить.
7. Картофельный салат с сельдью и корнишонами
Вам понадобится:
- филе сельди — 200 г;
- варёный картофель — 2 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- маринованные корнишоны — 4 шт.;
- укроп — по вкусу;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Смешать масло, лимонный сок и горчицу.
- Картофель нарезать полукольцами и полить половиной заправки.
- Добавить лук, корнишоны и сельдь.
- Добавить оставшуюся заправку, охладить 20 минут и посыпать укропом.
8. Свекла по-корейски
Вам понадобится:
- свекла — 500 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- молотый красный перец — ½ ч. л.;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- растительное масло — 100 мл;
- столовый уксус — 70 мл;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу натереть соломкой, добавить измельченный чеснок, соль и уксус.
- Прогреть на водяной бане 20–30 минут.
- Добавить кориандр и перец, полить подогретым маслом.
- Остудить и оставить в холодильнике на сутки.
9. Цветная капуста по-корейски
Вам понадобится:
- цветная капуста — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- красный сладкий перец — 1 шт.;
- зеленый сладкий перец — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- черный перец — 1 ч. л.;
- красный перец — 1 ч. л.;
- столовый уксус — ½ стакана.
Способ приготовления
- Цветную капусту разделить на соцветия и бланшировать 2–3 минуты.
- Морковь натереть соломкой, перец нарезать. Смешать овощи с солью, сахаром, специями и уксусом.
- Поставить в холодильник на 8 часов.
10. Шампиньоны по-корейски
Вам понадобится:
- шампиньоны — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сладкий перец — 1 шт.;
- растительное масло — 100 мл;
- столовый уксус — 1 ч. л.;
- соль, сахар и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Шампиньоны нарезать, отварить 5–10 минут и откинуть на дуршлаг.
- Морковь и лук нарезать и обжарить.
- Добавить грибы, нарезанный перец, чеснок, уксус и специи. Перемешать и остудить.
11. Морковь по-корейски
Вам понадобится:
- морковь — 1 кг;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- столовый уксус — 2 ст. л.;
- растительное масло — 50 мл;
- молотый красный перец — по вкусу;
- чеснок и кинза — по желанию.
Способ приготовления
- Морковь натереть соломкой, смешать с сахаром, солью и уксусом.
- Через 15 минут добавить перец и полить подогретым маслом.
- По желанию добавить чеснок и кинзу. Оставить в холодильнике на ночь.
12. Капуста по-корейски с куркумой
Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- куркума — 1 ч. л.;
- сахар — 100 г;
- соль — 1 ч. л.;
- вода — 125 мл;
- растительное масло — ½ стакана;
- столовый уксус — ½ стакана.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, морковь натереть, добавить куркуму и измельченный чеснок.
- Воду вскипятить с сахаром и солью, снять с огня и влить масло и уксус.
- Залить овощи маринадом, перемешать и прижать тарелкой.
- После остывания поставить в холодильник на сутки.
Примечание: салаты с сельдью не являются постными. Их можно готовить в дни Рождественского поста, когда по церковному календарю разрешена рыба.
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