Постные салаты. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления этих салатов понадобятся свекла, капуста, морковь, шампиньоны, бобовые, зелень и простые заправки. Большинство салатов готовятся быстро, а некоторые становятся ещё вкуснее после настаивания в холодильнике.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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1. Салат с шампиньонами, свеклой и рукколой

Вам понадобится:

свекла — 1 шт.;

шампиньоны — 250 г;

руккола — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

прованские травы — ½ ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

растительное масло, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Шампиньоны разрезать пополам и обжарить до румяности. На той же сковороде приготовить тонко нарезанную свеклу до мягкости. Вернуть грибы, добавить чеснок, зелень, соль, перец и лимонный сок. Остудить и перемешать с рукколой.

2. Салат с фасолью, морковью и укропом

Вам понадобится:

варёная фасоль — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — ½ шт.;

укроп — 1 пучок;

сок лимона — ½ шт.;

оливковое масло — 50 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь натереть, лук нарезать полукольцами, укроп измельчить. Смешать овощи и зелень с фасолью, посолить и заправить лимонным соком и оливковым маслом.

3. Салат из брокколи, оливок и песто

Вам понадобится:

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брокколи — 120 г;

помидор — 50 г;

сладкий перец — 30 г;

лук — 10 г;

оливки — 8 шт.;

кедровые орехи — 10 г;

соус песто — 20 г;

оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления

Брокколи отварить до желаемой мягкости и остудить. Помидор нарезать ломтиками, перец — соломкой, лук и оливки — кольцами. Смешать овощи, добавить песто и орехи. При необходимости заправить оливковым маслом.

4. Сытный салат с фасолью и маринованными грибами

Вам понадобится:

готовая фасоль — 400 г;

маринованные шампиньоны — 200 г;

салатный микс — 150 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

горчица — ½ ч. л.;

лимонный сок — 2 ч. л.;

масло для жарки и 1 ч. л. для заправки;

соль, постные сухарики — по вкусу.

Способ приготовления

Лук обжарить, добавить натертую морковь и готовить до мягкости. Остудить. Для заправки смешать измельченный чеснок, соль, горчицу, лимонный сок и масло. Смешать салатный микс, фасоль, грибы и овощи, заправить. Перед подачей добавить сухарики.

5. Салат с сельдью, горошком и корейской морковью

Вам понадобится:

филе сельди — 2 шт.;

зеленый горошек — 1 маленькая банка;

морковь по-корейски — 200 г;

лук — 1 шт.;

укроп и зеленый лук — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.;

яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

соль, черный и острый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Селедку нарезать кусочками, лук — полукольцами, зелень измельчить. Смешать лук, зелень и морковь с горчицей, уксусом, маслом и специями. Добавить горошек и сельдь, перемешать и оставить в холодильнике на час.

6. Салат-закуска с сельдью и жареными овощами

Вам понадобится:

сельдь — 1 шт.;

лук — 3 шт.;

морковь — 3 шт.;

консервированный горошек — 200 г;

растительное масло, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами и обжарить около 5 минут. Добавить крупно натертую морковь и готовить ещё 5–6 минут. Селедку очистить и нарезать полосками. Смешать с остывшими овощами и горошком, посолить и поперчить.

7. Картофельный салат с сельдью и корнишонами

Вам понадобится:

филе сельди — 200 г;

варёный картофель — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

маринованные корнишоны — 4 шт.;

укроп — по вкусу;

растительное масло — 4 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать масло, лимонный сок и горчицу. Картофель нарезать полукольцами и полить половиной заправки. Добавить лук, корнишоны и сельдь. Добавить оставшуюся заправку, охладить 20 минут и посыпать укропом.

8. Свекла по-корейски

Вам понадобится:

свекла — 500 г;

чеснок — 3 зубчика;

молотый красный перец — ½ ч. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

растительное масло — 100 мл;

столовый уксус — 70 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Свеклу натереть соломкой, добавить измельченный чеснок, соль и уксус. Прогреть на водяной бане 20–30 минут. Добавить кориандр и перец, полить подогретым маслом. Остудить и оставить в холодильнике на сутки.

9. Цветная капуста по-корейски

Вам понадобится:

цветная капуста — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

красный сладкий перец — 1 шт.;

зеленый сладкий перец — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

черный перец — 1 ч. л.;

красный перец — 1 ч. л.;

столовый уксус — ½ стакана.

Способ приготовления

Цветную капусту разделить на соцветия и бланшировать 2–3 минуты. Морковь натереть соломкой, перец нарезать. Смешать овощи с солью, сахаром, специями и уксусом. Поставить в холодильник на 8 часов.

10. Шампиньоны по-корейски

Вам понадобится:

шампиньоны — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

лук — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сладкий перец — 1 шт.;

растительное масло — 100 мл;

столовый уксус — 1 ч. л.;

соль, сахар и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать, отварить 5–10 минут и откинуть на дуршлаг. Морковь и лук нарезать и обжарить. Добавить грибы, нарезанный перец, чеснок, уксус и специи. Перемешать и остудить.

11. Морковь по-корейски

Вам понадобится:

морковь — 1 кг;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

столовый уксус — 2 ст. л.;

растительное масло — 50 мл;

молотый красный перец — по вкусу;

чеснок и кинза — по желанию.

Способ приготовления

Морковь натереть соломкой, смешать с сахаром, солью и уксусом. Через 15 минут добавить перец и полить подогретым маслом. По желанию добавить чеснок и кинзу. Оставить в холодильнике на ночь.

12. Капуста по-корейски с куркумой

Вам понадобится:

белокочанная капуста — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

куркума — 1 ч. л.;

сахар — 100 г;

соль — 1 ч. л.;

вода — 125 мл;

растительное масло — ½ стакана;

столовый уксус — ½ стакана.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, морковь натереть, добавить куркуму и измельченный чеснок. Воду вскипятить с сахаром и солью, снять с огня и влить масло и уксус. Залить овощи маринадом, перемешать и прижать тарелкой. После остывания поставить в холодильник на сутки.

Примечание: салаты с сельдью не являются постными. Их можно готовить в дни Рождественского поста, когда по церковному календарю разрешена рыба.

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