Як приготувати смачний пісний суп, який можна їсти у Великий піст – відео рецепт

Пісний грибний суп з різними сортами квасолі та зеленим горошком
Такий пісний суп оцінять навіть ті, хто не дотримується посту. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- вода 3-5 л;
- гриби 300 г;
- картопля 1-2 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- морква 1 шт.;
- квасоля різних сортів;
- зелений горошок;
- олія рослинна 2-3 ст.л.;
- сіль, перець, зелень кропу;
- лаврове листя 1 шт.;
- перець чорний горошком 6-8 горошин.
Спосіб приготування
Квасолю різних сортів приготувати окремо кожен вид.
Залити квасолю водою та залишити на 3-8 годин. Змінити воду та відварити до готовності.
Гриби порізати. Сковороду розігріти, додати 2-3 ст.л. олії, додати гриби та тушкувати їх на середньому вогні 10 хвилин, періодично помішувати.
Цибулю і моркву порізати, додати гриби і продовжити тушкувати 2-3 хвилини. Перекласти гриби та овочі в каструлю, додати воду, сіль, лаврове листя, перець чорний горошком і довести до кипіння.
Додати картоплю та продовжити варити до готовності картоплі.
Додати зелень кропу, квасолю та зелений горошок, дочекатися кипіння, варити 2-3 хвилини та зняти з вогню.
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