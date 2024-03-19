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Пісний грибний суп з різними сортами квасолі та зеленим горошком

19 березня 2024 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачний пісний суп, який можна їсти у Великий піст – відео рецепт
Грибний суп. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий пісний суп оцінять навіть ті, хто не дотримується посту. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • вода 3-5 л;
  • гриби 300 г;
  • картопля 1-2 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • квасоля різних сортів;
  • зелений горошок;
  • олія рослинна 2-3 ст.л.;
  • сіль, перець, зелень кропу;
  • лаврове листя 1 шт.;
  • перець чорний горошком 6-8 горошин.

Спосіб приготування

Квасолю різних сортів приготувати окремо кожен вид.

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Інгредієнти для супу Фото: YouTube @user-Tetiana88

Залити квасолю водою та залишити на 3-8 годин. Змінити воду та відварити до готовності.

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Гриби у каструлі. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Гриби порізати. Сковороду розігріти, додати 2-3 ст.л. олії, додати гриби та тушкувати їх на середньому вогні 10 хвилин, періодично помішувати.

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Приготування супу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Цибулю і моркву порізати, додати гриби і продовжити тушкувати 2-3 хвилини. Перекласти гриби та овочі в каструлю, додати воду, сіль, лаврове листя, перець чорний горошком і довести до кипіння.

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Приготування супу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати картоплю та продовжити варити до готовності картоплі.

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Готовий суп. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати зелень кропу, квасолю та зелений горошок, дочекатися кипіння, варити 2-3 хвилини та зняти з вогню.

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".

Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.

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