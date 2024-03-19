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Постный грибной суп с разными сортами фасоли и зеленым горошком

19 марта 2024 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусный постный суп, который можно есть в Великий пост — видео рецепт
Грибной суп. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой постный суп оценят даже те, кто не придерживается поста. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится: 

  • вода 3-5 л;
  • грибы 300 г;
  • картофель 1-2 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • фасоль разных сортов;
  • зеленый горошек;
  • масло растительное 2-3 ст.л.;
  • соль, перец, зелень укропа;
  • лавровые листья 1 шт.;
  • перец черный горошком 6-8 горошин.

Способ приготовления 

Фасоль разных сортов приготовить отдельно каждый вид.

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Ингредиенты для супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Залить фасоль водой и бросить на 3-8 часов. Сменить воду и отварить до готовности.

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Грибы в кастрюле. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Грибы порезать. Сковороду разогреть, добавить 2-3 ст.л. растительного масла, добавить грибы и тушить их на среднем огне 10 минут, периодически помешивать.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Лук и морковь порезать, добавить в грибы и продолжить тушить 2-3 минуты. Переложить грибы и овощи в кастрюлю, добавить воду, соль, лавровые листья, перец черный горошком и довести до кипения.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить картофель и продолжить варить до готовности картофеля.

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Готовый суп. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить зелень укропа, фасоль и зеленый горошек, дождаться кипения, варить 2-3 минуты и снять с огня.

Ранее мы писали про рецепт чешского чесночного супа "чеснечка". 

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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