Как приготовить вкусный постный суп, который можно есть в Великий пост — видео рецепт

Постный грибной суп с разными сортами фасоли и зеленым горошком
Такой постный суп оценят даже те, кто не придерживается поста. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- вода 3-5 л;
- грибы 300 г;
- картофель 1-2 шт.;
- лук 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- фасоль разных сортов;
- зеленый горошек;
- масло растительное 2-3 ст.л.;
- соль, перец, зелень укропа;
- лавровые листья 1 шт.;
- перец черный горошком 6-8 горошин.
Способ приготовления
Фасоль разных сортов приготовить отдельно каждый вид.
Залить фасоль водой и бросить на 3-8 часов. Сменить воду и отварить до готовности.
Грибы порезать. Сковороду разогреть, добавить 2-3 ст.л. растительного масла, добавить грибы и тушить их на среднем огне 10 минут, периодически помешивать.
Лук и морковь порезать, добавить в грибы и продолжить тушить 2-3 минуты. Переложить грибы и овощи в кастрюлю, добавить воду, соль, лавровые листья, перец черный горошком и довести до кипения.
Добавить картофель и продолжить варить до готовности картофеля.
Добавить зелень укропа, фасоль и зеленый горошек, дождаться кипения, варить 2-3 минуты и снять с огня.
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