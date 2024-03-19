Как приготовить вкусный постный суп, который можно есть в Великий пост — видео рецепт

Грибной суп. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Такой постный суп оценят даже те, кто не придерживается поста. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

вода 3-5 л;

грибы 300 г;

картофель 1-2 шт.;

лук 1 шт.;

морковь 1 шт.;

фасоль разных сортов;

зеленый горошек;

масло растительное 2-3 ст.л.;

соль, перец, зелень укропа;

лавровые листья 1 шт.;

перец черный горошком 6-8 горошин.

Способ приготовления

Фасоль разных сортов приготовить отдельно каждый вид.

Ингредиенты для супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Залить фасоль водой и бросить на 3-8 часов. Сменить воду и отварить до готовности.

Грибы в кастрюле. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Грибы порезать. Сковороду разогреть, добавить 2-3 ст.л. растительного масла, добавить грибы и тушить их на среднем огне 10 минут, периодически помешивать.

Приготовление супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Лук и морковь порезать, добавить в грибы и продолжить тушить 2-3 минуты. Переложить грибы и овощи в кастрюлю, добавить воду, соль, лавровые листья, перец черный горошком и довести до кипения.

Приготовление супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить картофель и продолжить варить до готовности картофеля.

Готовый суп. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить зелень укропа, фасоль и зеленый горошек, дождаться кипения, варить 2-3 минуты и снять с огня.

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