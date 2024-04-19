Бюджетний рецепт пісного маника — рецепт Лілії Цвіт

Манник з кавовою заливкою. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Це дуже швидкий та дешевий рецепт, в якому немає ні молока, ні яєць, ні масла. Тому такий манник актуально приготувати у піст. Та попри все, він особливий, завдяки кавовій заливці. Вона надає пісному маннику насиченого кавового смаку, апетитного коричнево-рудого кольору та чудово просочує його.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

300 мл води;

300 г манки;

200 г борошна;

200 г цукру;

200 мл оліЇ;

1 ч.л. соди.

Для заливки:

200 мл води;

15 г розчинної кави;

10 г ванільного цукру;

50 г цукру.

Спосіб приготування

Спочтаку потрібно до води додати 200 г цукру, все ретельно перемішати. Потім додати 300 г манки та ще раз перемішати до однорідності. Додати рослинну олію та залишити на 15-20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо борошно та одну чайну ложки соди. Все ретельно перемішати, вилити у форму для випікання. Запікати при 180 ºС протягом 35-40 хвилин.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер приготуємо кавову заливку. До каструлі наливаємо 200 мл води, додаємо цукор та ванільний цукор. Ставимо на вогонь та доводимо до кипання, потім додаємо дві столові ложки розчинної кави.

Кавовий напій. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Манник нарізаємо на шматочки.

Приготування манника. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Цієї заливкою поливаємо манник та залишаємо в холодильнику, щоб він просочився.

Готовий манник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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