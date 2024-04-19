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Пісний манник з кавовою заливкою — бюджетний рецепт

19 квітня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт пісного маника — рецепт Лілії Цвіт
Манник з кавовою заливкою. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже швидкий та дешевий рецепт, в якому немає ні молока, ні яєць, ні масла. Тому такий манник актуально приготувати у піст. Та попри все, він особливий, завдяки кавовій заливці. Вона надає пісному маннику насиченого кавового смаку, апетитного коричнево-рудого кольору та чудово просочує його.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт. 

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Вам знадобиться: 

  • 300 мл води;
  • 300 г манки;
  • 200 г борошна;
  • 200 г цукру;
  • 200 мл оліЇ;
  • 1 ч.л. соди. 

Для заливки:

  • 200 мл води;
  • 15 г розчинної кави;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 50 г цукру. 

Спосіб приготування 

Спочтаку потрібно до води додати 200 г цукру, все ретельно перемішати. Потім додати 300 г манки та ще раз перемішати до однорідності. Додати рослинну олію та залишити на 15-20 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо борошно та одну чайну ложки соди. Все ретельно перемішати, вилити у форму для випікання. Запікати при 180 ºС протягом 35-40 хвилин. 

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер приготуємо кавову заливку. До каструлі наливаємо 200 мл води, додаємо цукор та ванільний цукор. Ставимо на вогонь та доводимо до кипання, потім додаємо дві столові ложки розчинної кави. 

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Кавовий напій. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Манник нарізаємо на шматочки.

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Приготування манника. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Цієї заливкою поливаємо манник та залишаємо в холодильнику, щоб він просочився. 

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Готовий манник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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