Бюджетный рецепт постного маника - рецепт Лилии Цвет

Постный манник с кофейной заливкой — бюджетный рецепт
Это очень быстрый и дешевый рецепт, в котором нет ни молока, ни яиц, ни масла. Поэтому такой манник актуально приготовить в пост. Но, несмотря ни на что, он особенный, благодаря кофейной заливке. Она придает постному маннику насыщенный кофейный вкус, аппетитный коричнево-рыжий цвет и прекрасно пропитывает его.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- 300 мл воды;
- 300 г манки;
- 200 г муки;
- 200 г сахара;
- 200 мл масла;
- 1 ч.л. соды.
Для заливки:
- 200 мл воды;
- 15 г растворимого кофе;
- 10 г ванильного сахара;
- 50 г сахара.
Способ приготовления
Сначала нужно к воде добавить 200 г сахара, все тщательно перемешать. Затем добавить 300 г манки и перемешать еще раз до однородности. Добавить масло и оставить на 15-20 минут.
Добавляем муку и одну чайную ложку соды. Все тщательно перемешать, вылить в форму для выпечки. Запекать при 180 ºС в течение 35-40 минут.
Теперь приготовим кофейную заливку. В кастрюлю наливаем 200 мл воды, добавляем сахар и ванильный сахар. Ставим на огонь и доводим до кипения, затем добавляем две столовых ложки растворимого кофе.
Манник нарезаем на кусочки.
Этой заливкой поливаем манник и оставляем в холодильнике, чтобы он пропитался.
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