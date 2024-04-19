Бюджетный рецепт постного маника - рецепт Лилии Цвет

Манник с кофейной заливкой. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Это очень быстрый и дешевый рецепт, в котором нет ни молока, ни яиц, ни масла. Поэтому такой манник актуально приготовить в пост. Но, несмотря ни на что, он особенный, благодаря кофейной заливке. Она придает постному маннику насыщенный кофейный вкус, аппетитный коричнево-рыжий цвет и прекрасно пропитывает его.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

300 мл воды;

300 г манки;

200 г муки;

200 г сахара;

200 мл масла;

1 ч.л. соды.

Для заливки:

200 мл воды;

15 г растворимого кофе;

10 г ванильного сахара;

50 г сахара.

Способ приготовления

Сначала нужно к воде добавить 200 г сахара, все тщательно перемешать. Затем добавить 300 г манки и перемешать еще раз до однородности. Добавить масло и оставить на 15-20 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем муку и одну чайную ложку соды. Все тщательно перемешать, вылить в форму для выпечки. Запекать при 180 ºС в течение 35-40 минут.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь приготовим кофейную заливку. В кастрюлю наливаем 200 мл воды, добавляем сахар и ванильный сахар. Ставим на огонь и доводим до кипения, затем добавляем две столовых ложки растворимого кофе.

Кофейный напиток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Манник нарезаем на кусочки.

Приготовление манника. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Этой заливкой поливаем манник и оставляем в холодильнике, чтобы он пропитался.

Готовый манник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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