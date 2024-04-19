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Постный манник с кофейной заливкой — бюджетный рецепт

19 апреля 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт постного маника - рецепт Лилии Цвет
Манник с кофейной заливкой. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это очень быстрый и дешевый рецепт, в котором нет ни молока, ни яиц, ни масла. Поэтому такой манник актуально приготовить в пост. Но, несмотря ни на что, он особенный, благодаря кофейной заливке. Она придает постному маннику насыщенный кофейный вкус, аппетитный коричнево-рыжий цвет и прекрасно пропитывает его.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • 300 мл воды;
  • 300 г манки;
  • 200 г муки;
  • 200 г сахара;
  • 200 мл масла;
  • 1 ч.л. соды.

Для заливки:

  • 200 мл воды;
  • 15 г растворимого кофе;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 50 г сахара.

Способ приготовления

Сначала нужно к воде добавить 200 г сахара, все тщательно перемешать. Затем добавить 300 г манки и перемешать еще раз до однородности. Добавить масло и оставить на 15-20 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем муку и одну чайную ложку соды. Все тщательно перемешать, вылить в форму для выпечки. Запекать при 180 ºС в течение 35-40 минут.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь приготовим кофейную заливку. В кастрюлю наливаем 200 мл воды, добавляем сахар и ванильный сахар. Ставим на огонь и доводим до кипения, затем добавляем две столовых ложки растворимого кофе.

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Кофейный напиток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Манник нарезаем на кусочки.

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Приготовление манника. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Этой заливкой поливаем манник и оставляем в холодильнике, чтобы он пропитался.

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Готовый манник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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