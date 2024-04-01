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Пісний морквяний кекс з ніжним кремом — без яєць, молока, масла та цукру

1 квітня 2024 16:38
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт пісної випічки, яка дуже смачна — фото та відео
Морквяний кекс. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Неймовірно смачний пісний морквяний кекс з ніжним кремом. Він готується без яєць, молока, масла та цукру, тому чудово підійде для тих, хто дотримується посту. Ви будете здивовані , що ця пісна випічка може бути настільки смачною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 400 г тертої моркви;
  • 210 г фініків (або чорносливу чи будь-яких сухофруктів);
  • 120 г рослинної олії;
  • 1 лимон;
  • 2 апельсини;
  • 2 ст.л. меленого льону;
  • 150 г пшеничного борошна;
  • 150 г спельтогового борошна;
  • 150 г мелених горіхів (будь-яких);
  • 1 ст.л. розпушувача;
  • 1 ч.л. соди;
  • 0,5 ч.л. солі;
  • 1 ч.л. кориці. 

Для крему:

  • 80 кешью;
  • 1 лимон;
  • 0,5 апельсина;
  • 50 г фініків( або чорносливу чи інших сухофруктів). 

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно натерти цедру лимона та апельсина. Завдяки цедрі випічка буде дуже ароматною, одна частина буде для тіста, а інша для крема. 

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Цедра апельсина. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі потрібно для тіста вичавити сік лимона та апельсина.  

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Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Подрібнити фініки разом з соком цитрусових, додати олію та дві столові ложки льону. До всієї маски додати цедру, перемелені горіхи, чайну ложку кориці та 1 чайну ложку розпушувача. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додати сіль, борошно пшеничне та цільнозернове. Все перемішати та додати натерту моркву. 

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Терта морква. Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Всю масу викласти у форму та випікати при 180 ºС протягом 50-55 хвилин. 

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Тісто для кекса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для приготування крема потрібно подрібнити горіхи кешью,  фінінки, цедру цитрусових, сік лимона та апельсина. До речі, фініки можна замінити на чорнослив. 

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Приготування крема. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готовий кекс змастити нашим кремом та можна подавати до столу. 

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Готовий кекс. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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