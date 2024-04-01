Рецепт пісної випічки, яка дуже смачна — фото та відео

Пісний морквяний кекс з ніжним кремом — без яєць, молока, масла та цукру
Неймовірно смачний пісний морквяний кекс з ніжним кремом. Він готується без яєць, молока, масла та цукру, тому чудово підійде для тих, хто дотримується посту. Ви будете здивовані , що ця пісна випічка може бути настільки смачною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 400 г тертої моркви;
- 210 г фініків (або чорносливу чи будь-яких сухофруктів);
- 120 г рослинної олії;
- 1 лимон;
- 2 апельсини;
- 2 ст.л. меленого льону;
- 150 г пшеничного борошна;
- 150 г спельтогового борошна;
- 150 г мелених горіхів (будь-яких);
- 1 ст.л. розпушувача;
- 1 ч.л. соди;
- 0,5 ч.л. солі;
- 1 ч.л. кориці.
Для крему:
- 80 кешью;
- 1 лимон;
- 0,5 апельсина;
- 50 г фініків( або чорносливу чи інших сухофруктів).
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти цедру лимона та апельсина. Завдяки цедрі випічка буде дуже ароматною, одна частина буде для тіста, а інша для крема.
Далі потрібно для тіста вичавити сік лимона та апельсина.
Подрібнити фініки разом з соком цитрусових, додати олію та дві столові ложки льону. До всієї маски додати цедру, перемелені горіхи, чайну ложку кориці та 1 чайну ложку розпушувача.
Додати сіль, борошно пшеничне та цільнозернове. Все перемішати та додати натерту моркву.
Всю масу викласти у форму та випікати при 180 ºС протягом 50-55 хвилин.
Для приготування крема потрібно подрібнити горіхи кешью, фінінки, цедру цитрусових, сік лимона та апельсина. До речі, фініки можна замінити на чорнослив.
Готовий кекс змастити нашим кремом та можна подавати до столу.
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