Рецепт пісної випічки, яка дуже смачна — фото та відео

Морквяний кекс. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Неймовірно смачний пісний морквяний кекс з ніжним кремом. Він готується без яєць, молока, масла та цукру, тому чудово підійде для тих, хто дотримується посту. Ви будете здивовані , що ця пісна випічка може бути настільки смачною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

400 г тертої моркви;

210 г фініків (або чорносливу чи будь-яких сухофруктів);

120 г рослинної олії;

1 лимон;

2 апельсини;

2 ст.л. меленого льону;

150 г пшеничного борошна;

150 г спельтогового борошна;

150 г мелених горіхів (будь-яких);

1 ст.л. розпушувача;

1 ч.л. соди;

0,5 ч.л. солі;

1 ч.л. кориці.

Для крему:

80 кешью;

1 лимон;

0,5 апельсина;

50 г фініків( або чорносливу чи інших сухофруктів).

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти цедру лимона та апельсина. Завдяки цедрі випічка буде дуже ароматною, одна частина буде для тіста, а інша для крема.

Цедра апельсина. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі потрібно для тіста вичавити сік лимона та апельсина.

Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Подрібнити фініки разом з соком цитрусових, додати олію та дві столові ложки льону. До всієї маски додати цедру, перемелені горіхи, чайну ложку кориці та 1 чайну ложку розпушувача.

Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додати сіль, борошно пшеничне та цільнозернове. Все перемішати та додати натерту моркву.

Терта морква. Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Всю масу викласти у форму та випікати при 180 ºС протягом 50-55 хвилин.

Тісто для кекса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для приготування крема потрібно подрібнити горіхи кешью, фінінки, цедру цитрусових, сік лимона та апельсина. До речі, фініки можна замінити на чорнослив.

Приготування крема. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готовий кекс змастити нашим кремом та можна подавати до столу.

Готовий кекс. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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