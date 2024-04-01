Рецепт постной выпечки, которая очень вкусна — фото и видео

Постный морковный кекс с нежным кремом — без яиц, молока, масла и сахара
Невероятно вкусный постный морковный кекс с нежным кремом. Он готовится без яиц, молока, масла и сахара, поэтому отлично подойдет для соблюдающих пост. Вы будете удивлены, что эта постная выпечка может быть такой вкусной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 400 г тертой моркови;
- 210 г фиников (или чернослива или любых сухофруктов);
- 120 г растительного масла;
- 1 лимон;
- 2 апельсина;
- 2 ст.л. молотого льна;
- 150 г пшеничной муки;
- 150 г спельтоговой муки;
- 150 г молотых орехов (любых);
- 1 ст.л. разрыхлителя;
- 1 ч.л. соды;
- 0,5 ч.л. соли;
- 1 ч.л. корицы.
Для крема:
- 80 кешью;
- 1 лимон;
- 0,5 апельсина;
- 50 г фиников (или чернослива или других сухофруктов).
Способ приготовления
Сначала нужно натереть цедру лимона и апельсина. Благодаря цедре выпечка будет очень ароматной, одна часть будет для теста, а другая — для крема.
Далее нужно для теста выжать сок лимона и апельсина.
Измельчить финики вместе с цитрусовым соком, добавить масло и две столовые ложки льна. Ко всей маске добавить цедру, перемолотые орехи, чайную ложку корицы и 1 чайную ложку разрыхлителя.
Добавить соль, муку и пшеничную, и цельнозерновую. Все перемешать и добавить натертую морковь.
Всю массу выложить в форму и выпекать при 180 ºС в течение 50-55 минут.
Для приготовления крема нужно измельчить орехи кешью, фининки, цедру цитрусовых, сок лимона и апельсина. Кстати, финики можно заменить на чернослив.
Готовый кекс смазать нашим кремом и можно подавать на стол.
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