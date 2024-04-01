Рецепт постной выпечки, которая очень вкусна — фото и видео

Морковный кекс. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Невероятно вкусный постный морковный кекс с нежным кремом. Он готовится без яиц, молока, масла и сахара, поэтому отлично подойдет для соблюдающих пост. Вы будете удивлены, что эта постная выпечка может быть такой вкусной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

400 г тертой моркови;

210 г фиников (или чернослива или любых сухофруктов);

120 г растительного масла;

1 лимон;

2 апельсина;

2 ст.л. молотого льна;

150 г пшеничной муки;

150 г спельтоговой муки;

150 г молотых орехов (любых);

1 ст.л. разрыхлителя;

1 ч.л. соды;

0,5 ч.л. соли;

1 ч.л. корицы.

Для крема:

80 кешью;

1 лимон;

0,5 апельсина;

50 г фиников (или чернослива или других сухофруктов).

Способ приготовления

Сначала нужно натереть цедру лимона и апельсина. Благодаря цедре выпечка будет очень ароматной, одна часть будет для теста, а другая — для крема.

Цедра апельсина. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее нужно для теста выжать сок лимона и апельсина.

Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Измельчить финики вместе с цитрусовым соком, добавить масло и две столовые ложки льна. Ко всей маске добавить цедру, перемолотые орехи, чайную ложку корицы и 1 чайную ложку разрыхлителя.

Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавить соль, муку и пшеничную, и цельнозерновую. Все перемешать и добавить натертую морковь.

Тертая морковь. Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Всю массу выложить в форму и выпекать при 180 ºС в течение 50-55 минут.

Тесто для кекса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для приготовления крема нужно измельчить орехи кешью, фининки, цедру цитрусовых, сок лимона и апельсина. Кстати, финики можно заменить на чернослив.

Приготовление крема. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готовый кекс смазать нашим кремом и можно подавать на стол.

Готовый кекс. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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