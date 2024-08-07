Пісний плов з булгуру з овочами — простий покроковий рецепт гарніру.

Пісний плов з булгуру. Фото: YouTube @panfartuh

Пісний плов з булгуру з овочами — це чудовий варіант легкого та корисного гарніру. Простий у приготуванні, він поєднує ароматні овочі та ситний булгур, створюючи смачну і збалансовану страву. Спробуйте цей рецепт, щоб додати різноманітності у ваше пісне меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

150- 200 грам булгуру;

1 цибуля;

1 морква;

печериці 4-5 шт;

кілька зубків часнику;

соєвий соус 50 мл;

сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати печериці, нарізати моркву та цибулю.

Гриби та морква. Фото: YouTube @panfartuh

На пательню викласти цибулю та моркву, обсмажити. Потім додати печериці. Ще за смаком можна додати часник. На окремій пательні кілька хвилин підсмажити булгур.

Булгур на пательні. Фото: YouTube @panfartuh

Потім підсмажений булгур додати до овочей. Додати сіль, спеціїї все перемішати. Додати 2 склянки води, накриваємо кришкою, готувати 10 хвилин.

Приготування плову. Фото: YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.