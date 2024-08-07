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Пісний плов з булгуру з овочами — простий рецепт гарніру

7 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пісний плов з булгуру з овочами — простий покроковий рецепт гарніру.
Пісний плов з булгуру. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пісний плов з булгуру з овочами — це чудовий варіант легкого та корисного гарніру. Простий у приготуванні, він поєднує ароматні овочі та ситний булгур, створюючи смачну і збалансовану страву. Спробуйте цей рецепт, щоб додати різноманітності у ваше пісне меню. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • 150- 200 грам булгуру;
  • 1 цибуля;
  • 1 морква;
  • печериці 4-5 шт;
  • кілька зубків часнику;
  • соєвий соус 50 мл;
  • сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати печериці, нарізати моркву та цибулю. 

рецепт плова з булгуром
Гриби та морква. Фото: YouTube @panfartuh

На пательню викласти цибулю та моркву, обсмажити. Потім додати печериці. Ще за смаком можна додати часник. На окремій пательні кілька хвилин підсмажити булгур. 

плов з булгуром та овочами
Булгур на пательні. Фото: YouTube @panfartuh

Потім підсмажений булгур додати до овочей. Додати сіль, спеціїї все перемішати. Додати 2 склянки води, накриваємо кришкою, готувати 10 хвилин. 

булгур з овочами рецепт
Приготування плову. Фото: YouTube @panfartuh

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