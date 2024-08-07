Пісний плов з булгуру з овочами — простий покроковий рецепт гарніру.

Пісний плов з булгуру з овочами — простий рецепт гарніру
Пісний плов з булгуру з овочами — це чудовий варіант легкого та корисного гарніру. Простий у приготуванні, він поєднує ароматні овочі та ситний булгур, створюючи смачну і збалансовану страву. Спробуйте цей рецепт, щоб додати різноманітності у ваше пісне меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- 150- 200 грам булгуру;
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- печериці 4-5 шт;
- кілька зубків часнику;
- соєвий соус 50 мл;
- сіль та спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати печериці, нарізати моркву та цибулю.
На пательню викласти цибулю та моркву, обсмажити. Потім додати печериці. Ще за смаком можна додати часник. На окремій пательні кілька хвилин підсмажити булгур.
Потім підсмажений булгур додати до овочей. Додати сіль, спеціїї все перемішати. Додати 2 склянки води, накриваємо кришкою, готувати 10 хвилин.
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