Постный плов из булгура с овощами – простой пошаговый рецепт гарнира.

Постный плов из булгуру. Фото: YouTube @panfartuh

Постный плов из булгура с овощами — это отличный вариант легкого и полезного гарнира. Простой в приготовлении, он сочетает ароматные овощи и сытный булгур, создавая вкусное и сбалансированное блюдо. Попробуйте этот рецепт, чтобы добавить разнообразие в ваше постное меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

150-200 грамм булгура;

1 лук;

1 морковь;

шампиньоны 4-5 шт;

несколько зубков чеснока;

соевый соус 50 мл;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать шампиньоны, нарезать морковь и лук.

Грибы и морковь. Фото: YouTube @panfartuh

На сковороду выложить лук и морковь, обжарить. Затем добавить шампиньоны. Еще по вкусу можно добавить чеснок. На отдельной сковороде несколько минут поджарить булгур.

Булгур на сковороде. Фото: YouTube @panfartuh

Затем поджаренный булгур добавить к овощам. Добавить соль, специи все перемешать. Добавить 2 стакана воды, накрываем крышкой, готовить 10 минут.

Приготовление плова. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.