Постный плов из булгура с овощами – простой пошаговый рецепт гарнира.

Постный плов из булгура с овощами — простой рецепт гарнира
Постный плов из булгура с овощами — это отличный вариант легкого и полезного гарнира. Простой в приготовлении, он сочетает ароматные овощи и сытный булгур, создавая вкусное и сбалансированное блюдо. Попробуйте этот рецепт, чтобы добавить разнообразие в ваше постное меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- 150-200 грамм булгура;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- шампиньоны 4-5 шт;
- несколько зубков чеснока;
- соевый соус 50 мл;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать шампиньоны, нарезать морковь и лук.
На сковороду выложить лук и морковь, обжарить. Затем добавить шампиньоны. Еще по вкусу можно добавить чеснок. На отдельной сковороде несколько минут поджарить булгур.
Затем поджаренный булгур добавить к овощам. Добавить соль, специи все перемешать. Добавить 2 стакана воды, накрываем крышкой, готовить 10 минут.
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