Пісний плов з грибами — ароматний, ситний і простий у приготуванні

Пісний плов з грибами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хочете приготувати смачну і поживну страву без м’яса? Цей пісний плов з грибами підкорить вас простотою приготування та насиченим смаком. Готуйте разом з нами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

рис — 1 склянка;

вода — 2 склянки;

печериці — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

помідори у власному соку — 250 г (або 1 ст. л. томатної пасти + томатний сік);

сіль, перець, хмелі-сунелі — за смаком.

Спосіб приготування

Печериці очистити, нарізати великими шматками та обсмажити до золотистого кольору.

Смажені печеиці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати нарізану кубиками цибулю та підсмажити до рум’яного кольору.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ввести натерту моркву, перемішати та смажити ще 4-5 хвилин. Додати помідори у власному соку або томатну пасту, приправити спеціями та тушкувати 5 хвилин.

Додавання рису. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Всипати добре промитий рис, залити водою, накрити кришкою та готувати на малому вогні до повного випаровування рідини.

Додавання води. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перед подачею плов можна посипати свіжою зеленню.

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