Пісний плов з грибами — ароматний, ситний і простий у приготуванні

Пісний плов з грибами — ароматний і простий у приготуванні
Хочете приготувати смачну і поживну страву без м’яса? Цей пісний плов з грибами підкорить вас простотою приготування та насиченим смаком. Готуйте разом з нами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- рис — 1 склянка;
- вода — 2 склянки;
- печериці — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- помідори у власному соку — 250 г (або 1 ст. л. томатної пасти + томатний сік);
- сіль, перець, хмелі-сунелі — за смаком.
Спосіб приготування
Печериці очистити, нарізати великими шматками та обсмажити до золотистого кольору.
Додати нарізану кубиками цибулю та підсмажити до рум’яного кольору.
Ввести натерту моркву, перемішати та смажити ще 4-5 хвилин. Додати помідори у власному соку або томатну пасту, приправити спеціями та тушкувати 5 хвилин.
Всипати добре промитий рис, залити водою, накрити кришкою та готувати на малому вогні до повного випаровування рідини.
Перед подачею плов можна посипати свіжою зеленню.
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