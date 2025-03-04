Постный плов с грибами — ароматный, сытный и простой в приготовлении

Постный плов с грибами — ароматный и простой в приготовлении
Хотите приготовить вкусное и питательное блюдо без мяса? Этот постный плов с грибами покорит вас простотой приготовления и насыщенным вкусом. Готовьте вместе с нами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- рис — 1 стакан;
- вода — 2 стакана;
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- помидоры в собственном соку — 250 г (или 1 ст. л. томатной пасты + томатный сок);
- соль, перец, хмели-сунели — по вкусу.
Способ приготовления
Шампиньоны очистить, нарезать крупными кусками и обжарить до золотистого цвета.
Добавить нарезанный кубиками лук и поджарить до румяного цвета.
Ввести натертую морковь, перемешать и жарить еще 4-5 минут. Добавить помидоры в собственном соку или томатную пасту, приправить специями и тушить 5 минут.
Всыпать хорошо промытый рис, залить водой, накрыть крышкой и готовить на малом огне до полного испарения жидкости.
Перед подачей плов можно посыпать свежей зеленью.
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