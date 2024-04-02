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Пісний рецепт гречаників без м'яса — бюджетно та смачно

2 квітня 2024 16:55
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пісні гречаники — ідеальний покроковий рецепт
Пісні гречаники.Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт пісних гречаників, які підійдуть для тих, хто дотримується поста, але тоді потрібно не використовувати яйця. Смачна, поживна та бюджетна страва. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • гречка не варена 150 г;
  • яйця 2 шт;       
  • цибуля 1 шт;        
  • морква 1 шт;              
  • приправа улюблена  0,5 ч.л;  
  • часник 1 зуб;
  • сіль та перець до смаку;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити гречку до готовності, додати курячі яйця та все подрібнити блендером. 

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Інгредієнти для гречаників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Далі до цієї маси додаємо сіль, спеції та подрібнений часник. 

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Фарш для гречаників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер потрібно обсмажити цибулю з морквою та додати до гречаної маси. 

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Фарш та засмажка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер починаємо формувати гречаники, як котлети. 

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Приготування гречаників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Смажимо гречаники з двох сторін, але важливо не пересмажити їх. 

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Приготування гречаників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Такі гречаники дуже смачно подавати з домашньою аджикою. 

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Готові гречаники. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали рецепт пісного супу — журек з грибами. 

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