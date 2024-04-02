Як приготувати пісні гречаники — ідеальний покроковий рецепт

Пісні гречаники.Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Це рецепт пісних гречаників, які підійдуть для тих, хто дотримується поста, але тоді потрібно не використовувати яйця. Смачна, поживна та бюджетна страва.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

гречка не варена 150 г;

яйця 2 шт;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

приправа улюблена 0,5 ч.л;

часник 1 зуб;

сіль та перець до смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити гречку до готовності, додати курячі яйця та все подрібнити блендером.

Інгредієнти для гречаників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Далі до цієї маси додаємо сіль, спеції та подрібнений часник.

Фарш для гречаників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер потрібно обсмажити цибулю з морквою та додати до гречаної маси.

Фарш та засмажка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер починаємо формувати гречаники, як котлети.

Приготування гречаників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Смажимо гречаники з двох сторін, але важливо не пересмажити їх.

Приготування гречаників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Такі гречаники дуже смачно подавати з домашньою аджикою.

Готові гречаники. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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