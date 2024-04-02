Як приготувати пісні гречаники — ідеальний покроковий рецепт

Пісний рецепт гречаників без м'яса — бюджетно та смачно
Це рецепт пісних гречаників, які підійдуть для тих, хто дотримується поста, але тоді потрібно не використовувати яйця. Смачна, поживна та бюджетна страва.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- гречка не варена 150 г;
- яйця 2 шт;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- приправа улюблена 0,5 ч.л;
- часник 1 зуб;
- сіль та перець до смаку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити гречку до готовності, додати курячі яйця та все подрібнити блендером.
Далі до цієї маси додаємо сіль, спеції та подрібнений часник.
Тепер потрібно обсмажити цибулю з морквою та додати до гречаної маси.
Тепер починаємо формувати гречаники, як котлети.
Смажимо гречаники з двох сторін, але важливо не пересмажити їх.
Такі гречаники дуже смачно подавати з домашньою аджикою.
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