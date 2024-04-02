Как приготовить песни гречаники – идеальный пошаговый рецепт.

Постные гречаники.Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Это рецепт постных гречаников, которые подойдут для людей соблюдающих пост, но тогда нужно не использовать яйца. Вкусное, питательное и бюджетное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

гречка не вареная 150 г;

яйца 2 шт;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

приправа излюбленная 0,5 ч.л;

чеснок 1 зуб;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить гречку до готовности, добавить куриные яйца и все измельчить блендером.

Ингредиенты для гречаников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Далее в эту массу добавляем соль, специи и измельченный чеснок.

Фарш для гречаников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь нужно обжарить лук с морковью и добавить в гречневую массу.

Фарш и зажарка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь начинаем формировать гречаники, как котлеты.

Приготовление гречаников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Жарим гречаники с двух сторон, но важно не пережарить их.

Приготовление гречаников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Такие гречаники очень вкусно подавать с домашней аджикой.

Готовые гречаники. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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