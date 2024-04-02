Как приготовить песни гречаники – идеальный пошаговый рецепт.

Постный рецепт гречаников без мяса — бюджетно и вкусно
Это рецепт постных гречаников, которые подойдут для людей соблюдающих пост, но тогда нужно не использовать яйца. Вкусное, питательное и бюджетное блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- гречка не вареная 150 г;
- яйца 2 шт;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- приправа излюбленная 0,5 ч.л;
- чеснок 1 зуб;
- соль и перец по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить гречку до готовности, добавить куриные яйца и все измельчить блендером.
Далее в эту массу добавляем соль, специи и измельченный чеснок.
Теперь нужно обжарить лук с морковью и добавить в гречневую массу.
Теперь начинаем формировать гречаники, как котлеты.
Жарим гречаники с двух сторон, но важно не пережарить их.
Такие гречаники очень вкусно подавать с домашней аджикой.
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