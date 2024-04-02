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Постный рецепт гречаников без мяса — бюджетно и вкусно

2 апреля 2024 16:55
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить песни гречаники – идеальный пошаговый рецепт.
Постные гречаники.Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт постных гречаников, которые подойдут для людей соблюдающих пост, но тогда нужно не использовать яйца. Вкусное, питательное и бюджетное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • гречка не вареная 150 г;
  • яйца 2 шт;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • приправа излюбленная 0,5 ч.л;
  • чеснок 1 зуб;
  • соль и перец по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить гречку до готовности, добавить куриные яйца и все измельчить блендером.

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Ингредиенты для гречаников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Далее в эту массу добавляем соль, специи и измельченный чеснок.

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Фарш для гречаников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь нужно обжарить лук с морковью и добавить в гречневую массу.

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Фарш и зажарка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь начинаем формировать гречаники, как котлеты.

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Приготовление гречаников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Жарим гречаники с двух сторон, но важно не пережарить их.

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Приготовление гречаников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Такие гречаники очень вкусно подавать с домашней аджикой.

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Готовые гречаники. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали рецепт постного супа – журек с грибами.

Еще мы рассказывали о рецепте омлета из нута – постное и веганское блюдо.

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