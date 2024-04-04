Пісна страва з оселедцем та буряком — покроковий рецепт.

Салат з буряка та оселедця. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат з буряка й оселедця, заправлений олією, чудово смакуватиме до будь-якого столу. Ця страва підходить для тих, хто дотримується Великого посту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.

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Вам знадобиться:

буряк варений 1 шт.;

оселедець 2 філе;

картопля варена 4 шт.;

морква по-корейськи 150 г;

цибуля 1 шт;

горошок консервований 1 банка;

олія;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

До вареного буряка потрібно додати рослинну олію. Це потрібно для того, щоб він не фарбував інші овочі.

Буряк в олії. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Нарізати цибулю, додати сіль, перець та моркву по-корейський.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додати варену картоплю та зелений консервований горошок.

Зелений горошок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додаємо нарізане філе оселедця, все ретельно перемішати.

Приготування страви. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В самому кінці додаємо буряк, олії можна більше не додавати. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу.

Готовий салат. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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