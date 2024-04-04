Пісна страва з оселедцем та буряком — покроковий рецепт.

Пісний салат з буряка та оселедця
Салат з буряка й оселедця, заправлений олією, чудово смакуватиме до будь-якого столу. Ця страва підходить для тих, хто дотримується Великого посту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.
Вам знадобиться:
- буряк варений 1 шт.;
- оселедець 2 філе;
- картопля варена 4 шт.;
- морква по-корейськи 150 г;
- цибуля 1 шт;
- горошок консервований 1 банка;
- олія;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
До вареного буряка потрібно додати рослинну олію. Це потрібно для того, щоб він не фарбував інші овочі.
Нарізати цибулю, додати сіль, перець та моркву по-корейський.
Додати варену картоплю та зелений консервований горошок.
Додаємо нарізане філе оселедця, все ретельно перемішати.
В самому кінці додаємо буряк, олії можна більше не додавати. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу.
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