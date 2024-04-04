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Пісний салат з буряка та оселедця

4 квітня 2024 16:34
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Пісна страва з оселедцем та буряком — покроковий рецепт.
Салат з буряка та оселедця. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салат з буряка й оселедця, заправлений олією, чудово смакуватиме до будь-якого столу. Ця страва підходить для тих, хто дотримується Великого посту

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом

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Вам знадобиться: 

  • буряк варений 1 шт.;
  • оселедець 2 філе;
  • картопля варена 4 шт.;
  • морква по-корейськи 150 г;
  • цибуля 1 шт;
  • горошок консервований 1 банка;
  • олія;
  • сіль, перець за смаком. 

Спосіб приготування 

До вареного буряка потрібно додати рослинну олію. Це потрібно для того, щоб він не фарбував інші овочі. 

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Буряк в олії. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Нарізати цибулю, додати сіль, перець та моркву по-корейський. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додати варену картоплю та зелений консервований горошок. 

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Зелений горошок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додаємо нарізане філе оселедця, все ретельно перемішати. 

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Приготування страви. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В самому кінці додаємо буряк, олії можна більше не додавати. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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