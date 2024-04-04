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Постный салат из свеклы и сельди

4 апреля 2024 16:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Постное блюдо с сельдью и свеклой – пошаговый рецепт.
Салат из свеклы и сельди. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат из свеклы и сельди, заправленный растительным маслом, прекрасно подойдет для любого повода. Это блюдо подходит для тех, кто соблюдает Великий пост.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо разом.

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Вам понадобится:

  • свекла вареная 1 шт.;
  • сельдь 2 филе;
  • картофель вареный 4 шт.;
  • морковь по-корейски 150 г;
  • лук 1 шт.;
  • горошек консервированный 1 банка;
  • масло;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

К вареной свекле нужно добавить растительное масло. Это нужно для того, чтобы она не окрашивала другие овощи.

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Свекла в масле. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Нарезать лук, добавить соль, перец и морковь по-корейски.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавить вареный картофель и зеленый консервированный горошек.

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Зеленый горошек. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавляем нарезанное филе сельди, все тщательно перемешать.

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Приготовление блюда. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В самом конце добавляем свеклу, масла можно больше не добавлять. Все тщательно перемешать и можно подавать к столу.

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Готовый салат. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Раньше мы писали рецепт постного супа — журек с грибами.

Еще мы рассказывали о рецепте омлета из нута — постное и веганское блюдо.

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