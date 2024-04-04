Постное блюдо с сельдью и свеклой – пошаговый рецепт.

Салат из свеклы и сельди. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Салат из свеклы и сельди, заправленный растительным маслом, прекрасно подойдет для любого повода. Это блюдо подходит для тех, кто соблюдает Великий пост.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо разом.

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Вам понадобится:

свекла вареная 1 шт.;

сельдь 2 филе;

картофель вареный 4 шт.;

морковь по-корейски 150 г;

лук 1 шт.;

горошек консервированный 1 банка;

масло;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

К вареной свекле нужно добавить растительное масло. Это нужно для того, чтобы она не окрашивала другие овощи.

Свекла в масле. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Нарезать лук, добавить соль, перец и морковь по-корейски.

Лук и морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавить вареный картофель и зеленый консервированный горошек.

Зеленый горошек. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавляем нарезанное филе сельди, все тщательно перемешать.

Приготовление блюда. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В самом конце добавляем свеклу, масла можно больше не добавлять. Все тщательно перемешать и можно подавать к столу.

Готовый салат. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

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