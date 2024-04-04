Постное блюдо с сельдью и свеклой – пошаговый рецепт.

Постный салат из свеклы и сельди
Салат из свеклы и сельди, заправленный растительным маслом, прекрасно подойдет для любого повода. Это блюдо подходит для тех, кто соблюдает Великий пост.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо разом.
Вам понадобится:
- свекла вареная 1 шт.;
- сельдь 2 филе;
- картофель вареный 4 шт.;
- морковь по-корейски 150 г;
- лук 1 шт.;
- горошек консервированный 1 банка;
- масло;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
К вареной свекле нужно добавить растительное масло. Это нужно для того, чтобы она не окрашивала другие овощи.
Нарезать лук, добавить соль, перец и морковь по-корейски.
Добавить вареный картофель и зеленый консервированный горошек.
Добавляем нарезанное филе сельди, все тщательно перемешать.
В самом конце добавляем свеклу, масла можно больше не добавлять. Все тщательно перемешать и можно подавать к столу.
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