Як приготувати пісний десерт із шоколаду за 15 хвилин — швидкий рецепт

Шоколадне печиво. Фото: YouTube @evadaren

Таке печиво дуже просто і швидко приготувати, а в результаті виходить десерт, схожий на брауні, з в'язкою текстурою всередині. Джем беріть будь-який, головне він має бути густий і без шматочків ягід та фруктів. Або використовуйте густе варення, просто доведіть його до однорідності блендером.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вишневий джем 250 г;

цукор 80 г;

олія 80 г;

ванільний екстракт 1 ч. л;

какао 60 г;

борошно 250 г;

сода 1ч.л;

дрібка солі;

волоський горіх і білий шоколад для прикраси.

Спосіб приготування

У мисці змішати джем, цукор з ванільним екстрактом, олію.

Цукор та олія. Фото: YouTube @evadaren

В іншій мисці змішати просіяні через сито какао, борошно, соду та щіпку солі.

Какао та борошно. Фото: YouTube @evadaren

Додати сухі інгредієнти до вологих, добре розмішуючи. Тісто не повинно бути дуже крутим.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @evadaren

Зробити однакові за розміром кульки і розкласти на деко. Акуратно вдавити в печиво горіхи.

Приготування печива. Фото: YouTube @evadaren

Випікати при 180 ºС 10 хвилин (суворо), дістати і остудити на решітці.

Шоколадне печиво. Фото: YouTube @evadaren

Печиво виходить дуже ніжним, але в міру охолодження воно буде твердішим зовні.

Раніше ми писали про рецепт смачного пирога Фитір по-єгипетськи із заварним кремом.

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.