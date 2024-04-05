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Пісний шоколадний десерт за 15 хвилин — знадобиться какао та варення

5 квітня 2024 14:13
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пісний десерт із шоколаду за 15 хвилин — швидкий рецепт
Шоколадне печиво. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Таке печиво дуже просто і швидко приготувати, а в результаті виходить десерт, схожий на брауні, з в'язкою текстурою всередині. Джем беріть будь-який, головне він має бути густий і без шматочків ягід та фруктів. Або використовуйте густе варення, просто доведіть його до однорідності блендером.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • вишневий джем 250 г;
  • цукор 80 г;
  • олія 80 г;
  • ванільний екстракт 1 ч. л;
  • какао 60 г;
  • борошно 250 г;
  • сода 1ч.л;
  • дрібка солі;
  • волоський горіх і білий шоколад для прикраси.

Спосіб приготування

У мисці змішати джем, цукор з ванільним екстрактом, олію.

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Цукор та олія. Фото: YouTube @evadaren

В іншій мисці змішати просіяні через сито какао, борошно, соду та щіпку солі.

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Какао та борошно. Фото: YouTube @evadaren

Додати сухі інгредієнти до вологих, добре розмішуючи. Тісто не повинно бути дуже крутим.

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Шоколадне тісто. Фото: YouTube @evadaren

Зробити однакові за розміром кульки і розкласти на деко. Акуратно вдавити в печиво горіхи.

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Приготування печива. Фото: YouTube @evadaren

Випікати при 180 ºС 10 хвилин (суворо), дістати і остудити на решітці.

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Шоколадне печиво. Фото: YouTube @evadaren

Печиво виходить дуже ніжним, але в міру охолодження воно буде твердішим зовні. 

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