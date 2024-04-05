Як приготувати пісний десерт із шоколаду за 15 хвилин — швидкий рецепт

Пісний шоколадний десерт за 15 хвилин — знадобиться какао та варення
Таке печиво дуже просто і швидко приготувати, а в результаті виходить десерт, схожий на брауні, з в'язкою текстурою всередині. Джем беріть будь-який, головне він має бути густий і без шматочків ягід та фруктів. Або використовуйте густе варення, просто доведіть його до однорідності блендером.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- вишневий джем 250 г;
- цукор 80 г;
- олія 80 г;
- ванільний екстракт 1 ч. л;
- какао 60 г;
- борошно 250 г;
- сода 1ч.л;
- дрібка солі;
- волоський горіх і білий шоколад для прикраси.
Спосіб приготування
У мисці змішати джем, цукор з ванільним екстрактом, олію.
В іншій мисці змішати просіяні через сито какао, борошно, соду та щіпку солі.
Додати сухі інгредієнти до вологих, добре розмішуючи. Тісто не повинно бути дуже крутим.
Зробити однакові за розміром кульки і розкласти на деко. Акуратно вдавити в печиво горіхи.
Випікати при 180 ºС 10 хвилин (суворо), дістати і остудити на решітці.
Печиво виходить дуже ніжним, але в міру охолодження воно буде твердішим зовні.
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