Как приготовить постный десерт из шоколада за 15 минут — быстрый рецепт

Шоколадное печенье. Фото: YouTube @evadaren

Такое печенье очень просто и быстро приготовить, а в результате получается десерт, который похож на брауни, с вязкой текстурой внутри. Джем берите любой, главное он должен быть густой и без кусочков ягод и фруктов. Или используйте густое варенье, просто доведите его блендером до однородности.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

вишневый джем 250 г;

сахар 80 г;

растительное масло 80 г;

ванильный экстракт 1 ч.л;

какао 60 г;

мука 250 г;

сода 1ч.л;

щепотка соли;

грецкий орех и белый шоколад для украшения.

Способ приготовления

В миске смешать джем, сахар с ванильным экстрактом, растительное масло.

Сахар и растительное масло. Фото: YouTube @evadaren

В другой миске смешать просеянные через сито какао, муку, соду и щепотку соли.

Какао и мука. Фото: YouTube @evadaren

Добавить сухие ингредиенты к влажным, хорошо размешивая. Тесто не должно быть очень крутым.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Скатать одинаковые по размеру шарики, немного приплюснуть и разложить на противне. Аккуратно вдавить в печенье орешки.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать при 180 ºС 10 минут (строго), достать и остудить на решетке.

Шоколадное печенье. Фото: YouTube @evadaren

Печенье получается очень нежное, но по мере остывания оно будет становиться тверже снаружи.

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