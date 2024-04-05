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Постный шоколадный десерт за 15 минут — понадобится какао и варенье

5 апреля 2024 14:13
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить постный десерт из шоколада за 15 минут — быстрый рецепт
Шоколадное печенье. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое печенье очень просто и быстро приготовить, а в результате получается десерт, который похож на брауни, с вязкой текстурой внутри. Джем берите любой, главное он должен быть густой и без кусочков ягод и фруктов. Или используйте густое варенье, просто доведите его блендером до однородности. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • вишневый джем 250 г;
  • сахар 80 г;
  • растительное масло 80 г;
  • ванильный экстракт 1 ч.л;
  • какао 60 г;
  • мука 250 г;
  • сода 1ч.л;
  • щепотка соли;
  • грецкий орех и белый шоколад для украшения. 

Способ приготовления 

В миске смешать джем, сахар с ванильным экстрактом, растительное масло.

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Сахар и растительное масло. Фото: YouTube @evadaren

В другой миске смешать просеянные через сито какао, муку, соду и щепотку соли.

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Какао и мука. Фото: YouTube @evadaren

Добавить сухие ингредиенты к влажным, хорошо размешивая. Тесто не должно быть очень крутым.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Скатать одинаковые по размеру шарики, немного приплюснуть и разложить на противне. Аккуратно вдавить в печенье орешки.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать при 180 ºС 10 минут (строго), достать и остудить на решетке.

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Шоколадное печенье. Фото: YouTube @evadaren

Печенье получается очень нежное, но по мере остывания оно будет становиться тверже снаружи.

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