Как приготовить постный десерт из шоколада за 15 минут — быстрый рецепт

Постный шоколадный десерт за 15 минут — понадобится какао и варенье
Такое печенье очень просто и быстро приготовить, а в результате получается десерт, который похож на брауни, с вязкой текстурой внутри. Джем берите любой, главное он должен быть густой и без кусочков ягод и фруктов. Или используйте густое варенье, просто доведите его блендером до однородности.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- вишневый джем 250 г;
- сахар 80 г;
- растительное масло 80 г;
- ванильный экстракт 1 ч.л;
- какао 60 г;
- мука 250 г;
- сода 1ч.л;
- щепотка соли;
- грецкий орех и белый шоколад для украшения.
Способ приготовления
В миске смешать джем, сахар с ванильным экстрактом, растительное масло.
В другой миске смешать просеянные через сито какао, муку, соду и щепотку соли.
Добавить сухие ингредиенты к влажным, хорошо размешивая. Тесто не должно быть очень крутым.
Скатать одинаковые по размеру шарики, немного приплюснуть и разложить на противне. Аккуратно вдавить в печенье орешки.
Выпекать при 180 ºС 10 минут (строго), достать и остудить на решетке.
Печенье получается очень нежное, но по мере остывания оно будет становиться тверже снаружи.
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