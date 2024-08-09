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Пісний шоколадний торт з вишнями — простий рецепт смачного десерту від Лізи Глінської

9 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пісний шоколадний торт з вишнями — покроковий рецепт приготування.
Шоколадний торт з вишнями. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пісний шоколадний торт з вишнями від Лізи Глінської — це ідеальний варіант для тих, хто шукає смачний і простий у приготуванні десерт без продуктів тваринного походження. Соковиті вишні та насичений шоколадний смак роблять цей торт справжнім кулінарним шедевром. Спробуйте цей рецепт, і він неодмінно стане вашим улюбленим пісним десертом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 100 г борошна (4 ст. л);
  • 15 г какао-порошку (1 ст. л. з гіркою);
  • 5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);
  • 1 г солі; 
  • 90 г цукру (4,5 ст. л);
  • 150 мл води;
  • 40 мл рослинної рафінованої олії (2 ст. л. + 2 ч. л).

Вишневий мус:

  • 250 мл вишневого соку;
  • 50 г цукру (4,5 ст. л);
  • 15 г манної крупи (1,5 ст. л).

Для сиропу: 

  • 80 мл води;
  • 50 г цукру (4,5 ст. л);
  • 4 г агар агару (2 ч. л). 

Вишневий мармелад:

  • 250 г вишні (свіжої або замороженої);
  • 15 г кукурудзяного крохмалю (1,5 ч. л);
  • 50 г цукру (4,5 ст. л). 

Спосіб приготування 

Змішуємо в мисці сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао-порошок, сіль та розпушувач. Додаємо воду кімнатної температури та рослинну рафіновану олію. Ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Тісто готове. 

рецепт торта з вишнями
Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо форму 22 см., якщо це металеве кільце, потрібно зробити дно з фольги.  Виливаємо тісто та відправляємо бісквіт випікати в розігріту до 175 ºС духовку з конвекцією на 22-25 хв.

рецепт шоколадного торта з вишнями
Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готовність перевіряємо деревʼяною шпажкою або зубочисткою.  Дістаємо бісквіт та лишаємо при кімнатній температурі для того, щоб він охолонув.  Після охолодження переставляємо бісквіт в морозильну камеру на дві години.

простий рецепт торта з вишнями
Вишневий мус. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо вишневий мус. Виливаємо вишневий сік в сотейник.  Додаємо цукор та манну крупу. Перемішуємо вінчиком. Ставимо на плиту та при постійному перемішуванні доводимо до кипіння, додаємо закипіти 30-40 секунд та знімаємо сотенний з плити. Лишаємо вишневу манку охолоджуватись. Переливаємо в чашу міксера та збиваємо 10-15 хв. Маса має збільшитись в обʼємі та світлішати. 

простий рецепт шоколадного торта з вишнями
Цукровий сироп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо сироп. Висипаємо в сотейник цукор, агар агар та воду. Перемішуємо вінчиком. Ставимо сотейник на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння, сироп має закипіти 1-1,5 хвилини на середній температурі. Знімаємо сотейник з плити та додаємо до вишневої маси. Ще збиваємо 10-15 секунд, зупиняємо процес і поки мус ще теплий, виливаємо його на бісквіт.  

рецепт торта з вишнями
Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо бісквіт з мусом в холодильник на 1,5-2 години, щоб мус стабілізувався. Дістаємо бісквіт з морозильної камери та знімаємо фольгу. Прибираємо форму та миємо її, вона нам ще знадобиться.  Переставляємо бісквіт на презентаційну тарілку, зверху ставимо форму.

рецепт торта з вишнями та шоколадом
Вишневий мармелад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо вишневий мармелад. Перекладаємо вишню в сотейник, додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Ставимо сотейник на плиту та при постійному перемішуванні заварюємо крохмаль. Доводимо масу до кипіння і лишаємо ще на 30-40 секунд покипіти. Знімаємо сотейник з плити.

рецепт смачного торта з вишнями
Торт з вишнями. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо торт з холодильника, викладаємо зверху гарячий вишневий мармелад. Ставимо наш торт ще на 20-30 хв, для того, щоб вишнева начинка охолонула.  Знімаємо форму, відрізаємо шматочок та насолоджуємось.

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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