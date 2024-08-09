Пісний шоколадний торт з вишнями — покроковий рецепт приготування.

Шоколадний торт з вишнями. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пісний шоколадний торт з вишнями від Лізи Глінської — це ідеальний варіант для тих, хто шукає смачний і простий у приготуванні десерт без продуктів тваринного походження. Соковиті вишні та насичений шоколадний смак роблять цей торт справжнім кулінарним шедевром. Спробуйте цей рецепт, і він неодмінно стане вашим улюбленим пісним десертом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

100 г борошна (4 ст. л);

15 г какао-порошку (1 ст. л. з гіркою);

5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);

1 г солі;

90 г цукру (4,5 ст. л);

150 мл води;

40 мл рослинної рафінованої олії (2 ст. л. + 2 ч. л).

Вишневий мус:

250 мл вишневого соку;

50 г цукру (4,5 ст. л);

15 г манної крупи (1,5 ст. л).

Для сиропу:

80 мл води;

50 г цукру (4,5 ст. л);

4 г агар агару (2 ч. л).

Вишневий мармелад:

250 г вишні (свіжої або замороженої);

15 г кукурудзяного крохмалю (1,5 ч. л);

50 г цукру (4,5 ст. л).

Спосіб приготування

Змішуємо в мисці сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао-порошок, сіль та розпушувач. Додаємо воду кімнатної температури та рослинну рафіновану олію. Ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Тісто готове.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо форму 22 см., якщо це металеве кільце, потрібно зробити дно з фольги. Виливаємо тісто та відправляємо бісквіт випікати в розігріту до 175 ºС духовку з конвекцією на 22-25 хв.

Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готовність перевіряємо деревʼяною шпажкою або зубочисткою. Дістаємо бісквіт та лишаємо при кімнатній температурі для того, щоб він охолонув. Після охолодження переставляємо бісквіт в морозильну камеру на дві години.

Вишневий мус. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо вишневий мус. Виливаємо вишневий сік в сотейник. Додаємо цукор та манну крупу. Перемішуємо вінчиком. Ставимо на плиту та при постійному перемішуванні доводимо до кипіння, додаємо закипіти 30-40 секунд та знімаємо сотенний з плити. Лишаємо вишневу манку охолоджуватись. Переливаємо в чашу міксера та збиваємо 10-15 хв. Маса має збільшитись в обʼємі та світлішати.

Цукровий сироп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо сироп. Висипаємо в сотейник цукор, агар агар та воду. Перемішуємо вінчиком. Ставимо сотейник на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння, сироп має закипіти 1-1,5 хвилини на середній температурі. Знімаємо сотейник з плити та додаємо до вишневої маси. Ще збиваємо 10-15 секунд, зупиняємо процес і поки мус ще теплий, виливаємо його на бісквіт.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо бісквіт з мусом в холодильник на 1,5-2 години, щоб мус стабілізувався. Дістаємо бісквіт з морозильної камери та знімаємо фольгу. Прибираємо форму та миємо її, вона нам ще знадобиться. Переставляємо бісквіт на презентаційну тарілку, зверху ставимо форму.

Вишневий мармелад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо вишневий мармелад. Перекладаємо вишню в сотейник, додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Ставимо сотейник на плиту та при постійному перемішуванні заварюємо крохмаль. Доводимо масу до кипіння і лишаємо ще на 30-40 секунд покипіти. Знімаємо сотейник з плити.

Торт з вишнями. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо торт з холодильника, викладаємо зверху гарячий вишневий мармелад. Ставимо наш торт ще на 20-30 хв, для того, щоб вишнева начинка охолонула. Знімаємо форму, відрізаємо шматочок та насолоджуємось.

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