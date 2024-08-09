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Постный шоколадный торт с вишнями — простой рецепт вкусного десерта от Лизы Глинской

9 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Постный шоколадный торт с вишнями – пошаговый рецепт приготовления.
Шоколадный торт с вишнями. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Постный шоколадный торт с вишнями от Лизы Глинской — это идеальный вариант для ищущих вкусный и простой в приготовлении десерт без продуктов животного происхождения. Сочные вишни и насыщенный шоколадный вкус делают этот торт настоящим кулинарным шедевром. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет вашим любимым постным десертом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 100 г муки (4 ст. л);
  • 15 г какао-порошка (1 ст. л. с горкой);
  • 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);
  • 1 г соли;
  • 90 г сахара (4,5 ст. л);
  • 150 мл воды;
  • 40 мл растительного рафинированного масла (2 ст. л. + 2 ч. л).

Вишневый мусс:

  • 250 мл вишневого сока;
  • 50 г сахара (4,5 ст. л);
  • 15 г манной крупы (1,5 ст. л).

Для сиропа:

  • 80 мл воды;
  • 50 г сахара (4,5 ст. л);
  • 4 г агара агара (2 ч. л).

Вишневый мармелад:

  • 250 г вишни (свежей или замороженной);
  • 15 г кукурузного крахмала (1,5 ч. л);
  • 50 г сахара (4,5 ст. л).

Способ приготовления

Смешиваем в миске сухие ингредиенты: муку, сахар, какао-порошок, соль и разрыхлитель. Добавляем воду комнатной температуры и рафинированное растительное масло. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Тесто готово.

рецепт торта с вишнями
Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем форму 22 см, если это металлическое кольцо, нужно сделать дно из фольги. Выливаем тесто и отправляем бисквит выпекать в разогретую до 175 ºС духовку с конвекцией на 22-25 мин.

рецепт шоколадного торта с вишнями
Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой. Достаем бисквит и оставляем при комнатной температуре, чтобы он остыл. После охлаждения переставляем бисквит в морозильную камеру на два часа.

простой рецепт торта с вишнями
Вишневый мусс. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим вишневый мусс. Выливаем вишневый сок в сотейник. Добавляем сахар и манную крупу. Перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и при постоянном перемешивании доводим до кипения, добавляем 30-40 секунд закипеть и снимаем сотейник с плиты. Оставляем вишневую манку охлаждаться. Переливаем в чашу миксера и взбиваем 10-15 мин. Масса должна увеличиться в объеме и светлеть.

простой рецепт шоколадного торта с вишнями
Сахарный сироп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим сироп. Высыпаем в сотейник сахар, агар агар и воду. Перемешиваем венчиком. Ставим сотейник на плиту и при постоянном помешивании доводим до кипения, сироп должен закипеть 1-1,5 минуты на средней температуре. Снимаем сотейник с плиты и добавляем в вишневую массу. Еще взбиваем 10-15 секунд, останавливаем процесс и пока мусс еще теплый, выливаем его на бисквит.

рецепт торта с вишнями
Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставим бисквит с муссом в холодильник на 1,5-2 часа, чтобы мусс стабилизировался. Достаем бисквит из морозильной камеры и снимаем фольгу. Убираем форму и моем ее, она нам еще понадобится. Переставляем бисквит на презентационную тарелку, сверху ставим форму.

рецепт торта с вишнями и шоколадом
Вишневый мармелад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим вишневый мармелад. Переводим вишню в сотейник, добавляем сахар и кукурузный крахмал. Ставим сотейник на плиту и при постоянном перемешивании завариваем крахмал. Доводим массу до кипения и оставляем еще на 30-40 секунд. Снимаем сотейник с плиты.

рецепт вкусного торта с вишнями
Торт с вишнями. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем торт из холодильника, выкладываем сверху горячий вишневый мармелад. Ставим наш торт еще на 20-30 мин, для того чтобы вишневая начинка остыла. Снимаем форму, отрезаем кусочек и наслаждаемся.

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала "Твин Пикс".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

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