Постный шоколадный торт с вишнями – пошаговый рецепт приготовления.

Шоколадный торт с вишнями. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Постный шоколадный торт с вишнями от Лизы Глинской — это идеальный вариант для ищущих вкусный и простой в приготовлении десерт без продуктов животного происхождения. Сочные вишни и насыщенный шоколадный вкус делают этот торт настоящим кулинарным шедевром. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет вашим любимым постным десертом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

100 г муки (4 ст. л);

15 г какао-порошка (1 ст. л. с горкой);

5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);

1 г соли;

90 г сахара (4,5 ст. л);

150 мл воды;

40 мл растительного рафинированного масла (2 ст. л. + 2 ч. л).

Вишневый мусс:

250 мл вишневого сока;

50 г сахара (4,5 ст. л);

15 г манной крупы (1,5 ст. л).

Для сиропа:

80 мл воды;

50 г сахара (4,5 ст. л);

4 г агара агара (2 ч. л).

Вишневый мармелад:

250 г вишни (свежей или замороженной);

15 г кукурузного крахмала (1,5 ч. л);

50 г сахара (4,5 ст. л).

Способ приготовления

Смешиваем в миске сухие ингредиенты: муку, сахар, какао-порошок, соль и разрыхлитель. Добавляем воду комнатной температуры и рафинированное растительное масло. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Тесто готово.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем форму 22 см, если это металлическое кольцо, нужно сделать дно из фольги. Выливаем тесто и отправляем бисквит выпекать в разогретую до 175 ºС духовку с конвекцией на 22-25 мин.

Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой. Достаем бисквит и оставляем при комнатной температуре, чтобы он остыл. После охлаждения переставляем бисквит в морозильную камеру на два часа.

Вишневый мусс. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим вишневый мусс. Выливаем вишневый сок в сотейник. Добавляем сахар и манную крупу. Перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и при постоянном перемешивании доводим до кипения, добавляем 30-40 секунд закипеть и снимаем сотейник с плиты. Оставляем вишневую манку охлаждаться. Переливаем в чашу миксера и взбиваем 10-15 мин. Масса должна увеличиться в объеме и светлеть.

Сахарный сироп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим сироп. Высыпаем в сотейник сахар, агар агар и воду. Перемешиваем венчиком. Ставим сотейник на плиту и при постоянном помешивании доводим до кипения, сироп должен закипеть 1-1,5 минуты на средней температуре. Снимаем сотейник с плиты и добавляем в вишневую массу. Еще взбиваем 10-15 секунд, останавливаем процесс и пока мусс еще теплый, выливаем его на бисквит.

Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставим бисквит с муссом в холодильник на 1,5-2 часа, чтобы мусс стабилизировался. Достаем бисквит из морозильной камеры и снимаем фольгу. Убираем форму и моем ее, она нам еще понадобится. Переставляем бисквит на презентационную тарелку, сверху ставим форму.

Вишневый мармелад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим вишневый мармелад. Переводим вишню в сотейник, добавляем сахар и кукурузный крахмал. Ставим сотейник на плиту и при постоянном перемешивании завариваем крахмал. Доводим массу до кипения и оставляем еще на 30-40 секунд. Снимаем сотейник с плиты.

Торт с вишнями. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем торт из холодильника, выкладываем сверху горячий вишневый мармелад. Ставим наш торт еще на 20-30 мин, для того чтобы вишневая начинка остыла. Снимаем форму, отрезаем кусочек и наслаждаемся.

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