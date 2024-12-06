Ідеальний пісочний пиріг із сиром — ніжний десерт до чаю

Пісочний пиріг . Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хочете здивувати рідних ніжним десертом, як з кондитерської? Пісочний пиріг із сирною начинкою стане справжнім відкриттям! Секрет його смаку — у простоті приготування та гармонійній текстурі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

борошно — 200 г;

цукор — 2 ст.л.;

розпушувач — 1 ч.л.;

вершкове масло — 160 г.

Для начинки:

кисломолочний сир — 300 г;

яйця — 2 шт.;

цукор 3 ст.л.;

ванілін;

ягіди до смаку.

Спосіб приготування

Просіяти борошно, додати цукор і розпушувач, злегка змішати. Натерти охолоджене вершкове масло (покласти в морозильну камеру на 10–15 хвилин для кращого результату).

Вершкове масло. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перетерти масло з борошном до стану однорідної піщаної суміші без грудок, помістити в холодильник. Вбити до кисломолочного сиру два яйця, додати три столові ложки цукру та за бажанням трохи ваніліну, перебити блендером до кремоподібного стану.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Застелити форму для випікання пергаментом. Пересипати тісто у форму, спресувати, залишивши дві столові ложки тіста для декорування.

Основа з тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти сирний крем на основу, рівномірно розподілити. Додати улюблені ягоди, посипати зверху залишеним тістом. Випікати пиріг у духовці при температурі 180 °C протягом 40 хвилин. Охолодити пиріг після випікання, нарізати лише після повного вистигання.

Пиріг з вишнями. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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