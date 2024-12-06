Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Пісочний пиріг із сирною начинкою — десерт, як з кондитерської arrow

Пісочний пиріг із сирною начинкою — десерт, як з кондитерської

6 грудня 2024 05:23
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальний пісочний пиріг із сиром — ніжний десерт до чаю
Пісочний пиріг . Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати рідних ніжним десертом, як з кондитерської? Пісочний пиріг із сирною начинкою стане справжнім відкриттям! Секрет його смаку — у простоті приготування та гармонійній текстурі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • борошно — 200 г;
  • цукор — 2 ст.л.;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • вершкове масло — 160 г.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор 3 ст.л.;
  • ванілін;
  • ягіди до смаку.

Спосіб приготування 

Просіяти борошно, додати цукор і розпушувач, злегка змішати. Натерти охолоджене вершкове масло (покласти в морозильну камеру на 10–15 хвилин для кращого результату).

null
Вершкове масло. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перетерти масло з борошном до стану однорідної піщаної суміші без грудок, помістити в холодильник. Вбити до кисломолочного сиру два яйця, додати три столові ложки цукру та за бажанням трохи ваніліну, перебити блендером до кремоподібного стану.

null
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Застелити форму для випікання пергаментом. Пересипати тісто у форму, спресувати, залишивши дві столові ложки тіста для декорування.

null
Основа з тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти сирний крем на основу, рівномірно розподілити. Додати улюблені ягоди, посипати зверху залишеним тістом. Випікати пиріг у духовці при температурі 180 °C протягом 40 хвилин. Охолодити пиріг після випікання, нарізати лише після повного вистигання.

null
Пиріг з вишнями. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.

Також ми розповідали про геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна

Звернуть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів. 

рецепти пиріг десерт випічка чізкейк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:31 Гарантії на роботі для мобілізованого — що відомо

05:12 "Брати й сестри" — Лавров в інтерв'ю Карлсону про мир з Україною

05:05 Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая

04:30 На ВЛК можна буд записатись онлайн — коли це стане можливо

03:41 Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азов" потрібні бойові медики — яка зарплата та умови

02:36 Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

01:59 Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

01:32 На Рівненщині судили капітана за СЗЧ підлеглих — що вирішив суд

01:30 Про фронт, ядерну зброю та Трампа — Бен Годжес дав інтерв'ю

05:31 Гарантії на роботі для мобілізованого — що відомо

05:12 "Брати й сестри" — Лавров в інтерв'ю Карлсону про мир з Україною

05:05 Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая

04:30 На ВЛК можна буд записатись онлайн — коли це стане можливо

03:41 Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азов" потрібні бойові медики — яка зарплата та умови

02:36 Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

01:59 Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

01:32 На Рівненщині судили капітана за СЗЧ підлеглих — що вирішив суд

01:30 Про фронт, ядерну зброю та Трампа — Бен Годжес дав інтерв'ю

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК