Ідеальний пісочний пиріг із сиром — ніжний десерт до чаю

Пісочний пиріг із сирною начинкою — десерт, як з кондитерської
Хочете здивувати рідних ніжним десертом, як з кондитерської? Пісочний пиріг із сирною начинкою стане справжнім відкриттям! Секрет його смаку — у простоті приготування та гармонійній текстурі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- цукор — 2 ст.л.;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- вершкове масло — 160 г.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор 3 ст.л.;
- ванілін;
- ягіди до смаку.
Спосіб приготування
Просіяти борошно, додати цукор і розпушувач, злегка змішати. Натерти охолоджене вершкове масло (покласти в морозильну камеру на 10–15 хвилин для кращого результату).
Перетерти масло з борошном до стану однорідної піщаної суміші без грудок, помістити в холодильник. Вбити до кисломолочного сиру два яйця, додати три столові ложки цукру та за бажанням трохи ваніліну, перебити блендером до кремоподібного стану.
Застелити форму для випікання пергаментом. Пересипати тісто у форму, спресувати, залишивши дві столові ложки тіста для декорування.
Викласти сирний крем на основу, рівномірно розподілити. Додати улюблені ягоди, посипати зверху залишеним тістом. Випікати пиріг у духовці при температурі 180 °C протягом 40 хвилин. Охолодити пиріг після випікання, нарізати лише після повного вистигання.
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