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Песочный пирог с творожной начинкой — десерт, как с кондитерской

6 декабря 2024 05:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный песочный пирог с сыром — нежный десерт к чаю
Песочный пирог. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить родных нежным десертом, как из кондитерской? Песочный пирог с творожной начинкой станет настоящим открытием! Секрет его вкуса — в простоте приготовления и гармоничной текстуре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мука — 200 г;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • сливочное масло — 160 г.

Для начинки:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • ванилин;
  • ягоды по вкусу.

Способ приготовления

Просеять муку, добавить сахар и разрыхлитель, слегка смешать. Натереть охлажденное сливочное масло (положить в морозильную камеру на 10–15 минут для лучшего результата).

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Сливочное масло. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перетереть масло с мукой до состояния однородной песчаной смеси без комков, поместить в холодильник. Вбить в кисломолочный сыр два яйца, добавить три столовых ложки сахара и по желанию немного ванилина, перебить блендером до кремообразного состояния.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Застлать форму для выпекания пергаментом. Пересыпать тесто в форму, спрессовать, оставив две столовых ложки теста для декорирования.

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Основание из теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить творожный крем на основу, равномерно распределить. Добавить любимые ягоды, посыпать сверху оставленным тестом. Выпекать пирог в духовке при 180 ºС в течение 40 минут. Охладить пирог после выпечки, нарезать только после полного остывания.

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Пирог с вишнями. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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