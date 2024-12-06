Идеальный песочный пирог с сыром — нежный десерт к чаю

Песочный пирог с творожной начинкой — десерт, как с кондитерской
Хотите удивить родных нежным десертом, как из кондитерской? Песочный пирог с творожной начинкой станет настоящим открытием! Секрет его вкуса — в простоте приготовления и гармоничной текстуре.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- сахар — 2 ст.л.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- сливочное масло — 160 г.
Для начинки:
- творог — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 3 ст.л.;
- ванилин;
- ягоды по вкусу.
Способ приготовления
Просеять муку, добавить сахар и разрыхлитель, слегка смешать. Натереть охлажденное сливочное масло (положить в морозильную камеру на 10–15 минут для лучшего результата).
Перетереть масло с мукой до состояния однородной песчаной смеси без комков, поместить в холодильник. Вбить в кисломолочный сыр два яйца, добавить три столовых ложки сахара и по желанию немного ванилина, перебить блендером до кремообразного состояния.
Застлать форму для выпекания пергаментом. Пересыпать тесто в форму, спрессовать, оставив две столовых ложки теста для декорирования.
Выложить творожный крем на основу, равномерно распределить. Добавить любимые ягоды, посыпать сверху оставленным тестом. Выпекать пирог в духовке при 180 ºС в течение 40 минут. Охладить пирог после выпечки, нарезать только после полного остывания.
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