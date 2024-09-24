Смачна піца на тісті, яке всі хвалять — покроковий рецепт з фото

Домашня піца. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви шукаєте ідеальне тісто для піци, яке підкорить усіх своїм смаком і текстурою — цей рецепт саме для вас. Піца на такій основі виходить неймовірно смачною, а ваші гості будуть не тільки хвалити страву, але й обов'язково просити рецепт. Спробуйте, і це тісто стане вашим фаворитом!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко тепле 300 мл;

дріжджі 12 г;

цукор 40 г;

борошно 500 г;

сіль 1 ч. л.;

яйце 1 шт.;

вершкове масло розтоплене 40 г.

Для начинки:

кетчуп;

майонез;

болгарський перець солодкий;

ковбаса;

сир твердий;

помідори черрі.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати дріжджі і 2 столові ложки цукру з загальної кількості. Після перемішування залишити на 10 хвилин. Потім дріжджову суміш додати у борошно, додати сіль, яйця, розтоплене вершкове масло та замішати тісто. Накрити кришкою і залишити на 40 хвилин для підйому.

Тісто для піци. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на дві рівні частини, оскільки планується зробити дві піци. Одну з частин покласти у пакет і у холодильник для подальшого використання.

Приготування піци. Фото: gospodynka.com.ua

Другу частину тіста розтянути руками у форму кола, покласти на деко, застелене пергаментом, формуючи бортики, характерні для піци. Поверхню змастити кетчупом і майонезом.

Готова піца. Фото: gospodynka.com.ua

На тісто викласти шматочки ковбаси, помідорів і перцю. Випікати при 220 ºС 15 хвилин. Після того, як піца готова, її виймають з духовки та посипають натертим сиром. Повертають у духовку на кілька хвилин, щоб сир розплавився.

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