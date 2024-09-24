Смачна піца на тісті, яке всі хвалять — покроковий рецепт з фото

Пицца на тесте, которое все будут хвалить и просить рецепт
Если вы ищете идеальное тесто для пиццы, которое покорит всех своим вкусом и текстурой — этот рецепт для вас. Пицца на такой основе получается невероятно вкусной, а ваши гости будут не только хвалить блюдо, но и обязательно просить рецепт. Попытайтесь, и это тесто станет вашим фаворитом!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко теплое 300 мл;
- дрожжи 12 г;
- сахар 40 г;
- мука 500 г;
- соль 1 ч. л;
- яйцо 1 шт;
- аэршковое масло растопленное 40 г.
Для начинки:
- кетчуп;
- майонез;
- болгарский перец сладкий;
- колбаса;
- сыр твердый;
- помидоры черри.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить дрожжи и добавляют 2 столовых ложки сахара из общего количества. После перемешивания бросить на 10 минут. Затем дрожжевую смесь добавить в муку, добавить соль, яйца, растопленное сливочное масло и замешать тесто. Накрыть крышкой и оставить на 40 минут для подъема.
Тесто разделить на две равные части, поскольку планируется сделать две пиццы. Одну из частей положить в пакет и в холодильник для последующего использования.
Вторую часть теста растянуть руками в форму круга, положить на противень, застеленный пергаментом, формируя бортики, характерные для пиццы. Поверхность смазать кетчупом и майонезом.
На тесто выложить кусочки колбасы, помидоров и перца. Выпекать при 220 ºС 15 минут. После того как пицца готова, ее вынимают из духовки и посыпают натертым сыром. Возвращают в духовку на несколько минут, чтобы творог расплавился.
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