Смачна піца на тісті, яке всі хвалять — покроковий рецепт з фото

Домашняя пицца. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы ищете идеальное тесто для пиццы, которое покорит всех своим вкусом и текстурой — этот рецепт для вас. Пицца на такой основе получается невероятно вкусной, а ваши гости будут не только хвалить блюдо, но и обязательно просить рецепт. Попытайтесь, и это тесто станет вашим фаворитом!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко теплое 300 мл;

дрожжи 12 г;

сахар 40 г;

мука 500 г;

соль 1 ч. л;

яйцо 1 шт;

аэршковое масло растопленное 40 г.

Для начинки:

кетчуп;

майонез;

болгарский перец сладкий;

колбаса;

сыр твердый;

помидоры черри.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить дрожжи и добавляют 2 столовых ложки сахара из общего количества. После перемешивания бросить на 10 минут. Затем дрожжевую смесь добавить в муку, добавить соль, яйца, растопленное сливочное масло и замешать тесто. Накрыть крышкой и оставить на 40 минут для подъема.

Тесто для пиццы. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на две равные части, поскольку планируется сделать две пиццы. Одну из частей положить в пакет и в холодильник для последующего использования.

Приготовление пиццы. Фото: gospodynka.com.ua

Вторую часть теста растянуть руками в форму круга, положить на противень, застеленный пергаментом, формируя бортики, характерные для пиццы. Поверхность смазать кетчупом и майонезом.

Готовая пицца. Фото: gospodynka.com.ua

На тесто выложить кусочки колбасы, помидоров и перца. Выпекать при 220 ºС 15 минут. После того как пицца готова, ее вынимают из духовки и посыпают натертым сыром. Возвращают в духовку на несколько минут, чтобы творог расплавился.

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