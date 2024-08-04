Смачні мариновані черрі помідор, без оцту та лимонної кислоти — покроковий рецепт

По-справжньому смачні мариновані черрі — без оцту та лимонної кислоти
Відкрийте для себе новий рецепт маринованих чері, що не містить оцту та лимонної кислоти. Цей натуральний спосіб приготування забезпечить вам неперевершений смак і збереження всіх корисних властивостей овочів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться (розрахунок на банку 1,5 л):
- помідори — +/- 800 г;
- алича — 12-15 шт.;
- цибуля — 1-2 кружечки;
- цукор — 2 ст.л.;
- сіль — 1 ст.л.;
- часник, кріп;
- лавровий лист;
- перець чорний духмяний.
Спосіб приготування
Для консервації цих помідорів знадобиться алича. Все потрібно помити та підготувати інші інгредієнти.
На дно банки вкладаємо кільця цибулі, парасольки кропу, два зубчики часника, 2 лаврових листочки та 5 горошин духмяного перцю.
Вкладаємо помідори, в кожному овочі потрібно зробити невеликий прокол зубочисткою. Також додаємо аличу. Коли банки заповнені, потрібно все залити крутим окропом. Залишити на 10-15 хвилин.
З кожної банки злити воду в кастрюлю, доводим до кипіння. В банку додати сіль та цукор. Залити все гарячим розсолом. Закриваємо кришками та закручуємо. Банки перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.
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