Смачні мариновані черрі помідор, без оцту та лимонної кислоти — покроковий рецепт

Мариновані помідори. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Відкрийте для себе новий рецепт маринованих чері, що не містить оцту та лимонної кислоти. Цей натуральний спосіб приготування забезпечить вам неперевершений смак і збереження всіх корисних властивостей овочів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться (розрахунок на банку 1,5 л):

помідори — +/- 800 г;

алича — 12-15 шт.;

цибуля — 1-2 кружечки;

цукор — 2 ст.л.;

сіль — 1 ст.л.;

часник, кріп;

лавровий лист;

перець чорний духмяний.

Спосіб приготування

Для консервації цих помідорів знадобиться алича. Все потрібно помити та підготувати інші інгредієнти.

Інгредієнти для заготівлі. Фото: YouTube @Nadia_recipes

На дно банки вкладаємо кільця цибулі, парасольки кропу, два зубчики часника, 2 лаврових листочки та 5 горошин духмяного перцю.

Помідори в банці. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Вкладаємо помідори, в кожному овочі потрібно зробити невеликий прокол зубочисткою. Також додаємо аличу. Коли банки заповнені, потрібно все залити крутим окропом. Залишити на 10-15 хвилин.

Помідори в банці. Фото: YouTube @Nadia_recipes

З кожної банки злити воду в кастрюлю, доводим до кипіння. В банку додати сіль та цукор. Залити все гарячим розсолом. Закриваємо кришками та закручуємо. Банки перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.

Мариновані помідори. Фото: YouTube @Nadia_recipes

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