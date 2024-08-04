Вкусные маринованные черри помидор, без уксуса и лимонной кислоты — пошаговый рецепт

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Откройте для себя новый рецепт маринованных черри, не содержащий уксуса и лимонной кислоты. Этот натуральный способ приготовления обеспечит вам непревзойденный вкус и сохранит все полезные свойства овощей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится (расчет на банки 1,5 л):

помидоры — +/- 800 г;

алыча — 12-15 шт.;

лук — 1-2 кружочка;

сахар — 2 ст.л.;

соль — 1 ст.л.;

чеснок, укроп;

лавровый лист;

перец черный душистый.

Способ приготовления

Для консервации этих помидоров понадобится алыча. Все нужно помыть и приготовить другие ингредиенты.

Ингредиенты для заготовки. Фото: YouTube @Nadia_recipes

На дно банки укладываем кольца лука, зонтики укропа, два зубчика чеснока, 2 лавровых листа и 5 горошин душистого перца.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Укладываем помидоры, в каждом овоще нужно сделать небольшой прокол зубочисткой. Также добавляем алычу. Когда банки заполнены, нужно все залить крутым кипятком. Оставить на 10-15 минут.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @Nadia_recipes

С каждой банки слить воду в кастрюлю, доводим до кипения. В банки добавить соль и сахар. Залить все горячим рассолом. Закрываем крышками и закручиваем. Банки перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @Nadia_recipes

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