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По-настоящему вкусные маринованные черри — без уксуса и лимонной кислоты

4 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные маринованные черри помидор, без уксуса и лимонной кислоты — пошаговый рецепт
Маринованные помидоры. Фото: YouTube @Nadia_recipes
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Откройте для себя новый рецепт маринованных черри, не содержащий уксуса и лимонной кислоты. Этот натуральный способ приготовления обеспечит вам непревзойденный вкус и сохранит все полезные свойства овощей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится (расчет на банки 1,5 л):

  • помидоры — +/- 800 г;
  • алыча — 12-15 шт.;
  • лук — 1-2 кружочка;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • соль — 1 ст.л.;
  • чеснок, укроп;
  • лавровый лист;
  • перец черный душистый.

Способ приготовления

Для консервации этих помидоров понадобится алыча. Все нужно помыть и приготовить другие ингредиенты.

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Ингредиенты для заготовки. Фото: YouTube @Nadia_recipes

На дно банки укладываем кольца лука, зонтики укропа, два зубчика чеснока, 2 лавровых листа и 5 горошин душистого перца.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Укладываем помидоры, в каждом овоще нужно сделать небольшой прокол зубочисткой. Также добавляем алычу. Когда банки заполнены, нужно все залить крутым кипятком. Оставить на 10-15 минут.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @Nadia_recipes

С каждой банки слить воду в кастрюлю, доводим до кипения. В банки добавить соль и сахар. Залить все горячим рассолом. Закрываем крышками и закручиваем. Банки перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.

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Маринованные помидоры. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

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