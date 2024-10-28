Рецепт відомих полтавських фігурних булочок Метрівки — покроковий рецепт

Полтавські "Метрівки" — рецепт відомих фігурних булочок
Це рецепт легендарної полтавської випічки — фігурні булочки "Метрівки". Дуже незвичайна начинка та смак, спробуйте справжню українську кухню.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 50 г свіжих дріжджів;
- 270 г цукру;
- 0,5 л теплого молока;
- 1,150 кг борошна + 100 г для підсипання столу;
- 4 яйця;
- 1 ч. л. ванілі;
- 100 г вершкового масла + 200 г маргарину;
- 1-2 ст. л. коньяку або горілки;
- 1 ч. л. солі;
- 2 ст. л. олії.
Для начинки:
- 700 г варення з троянди;
- 300 г подрібнених горіхів.
Для змащування:
- 2 яєчних жовтки;
- 2 ст. л. молока.
Спосіб приготування
Спочатку готується опара. Дріжджі розкришити в миску, додати трохи цукру із загальної кількості та половину теплого молока. Перемішати, додати 5-6 столових ложок борошна й розмішати до однорідної маси. Накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці на 20 хвилин.
Тепер приготуємо тісто. Збити яйця з рештою цукру і ваніллю за допомогою міксера. Додати цю суміш до опари після того, як вона підійде. Далі влити решту молока, додати м’яке вершкове масло й маргарин, а також коньяк або горілку. Перемішати. Поступово всипати борошно й сіль, замісити тісто. Наприкінці додати олію та ще раз замісити. Накрити тісто плівкою й залишити підійматися в теплому місці до збільшення в 2-3 рази.
Для начинки змішати варення з подрібненими горіхами. Тісто розділити на чотири частини. Кожну частину розкачати у формі прямокутного пласта. Викласти начинку вздовж одного краю тіста. Скласти тісто навпіл, щільно защипнувши край.
З того боку, де немає начинки, зробити надрізи та закрутити їх у спіраль. Бік з начинкою акуратно згорнути в рулет до самих надрізів.
Рулети викласти на форму, застелену пергаментом, накрити рушником і залишити відпочивати на 20 хвилин. Змастити збитими жовтками з молоком. Випікати при температурі 180 °C близько 40 хвилин до золотистої скоринки.
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