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Полтавські "Метрівки" — рецепт відомих фігурних булочок

28 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Рецепт відомих полтавських фігурних булочок Метрівки — покроковий рецепт
Домашні булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Це рецепт легендарної полтавської випічки — фігурні булочки "Метрівки". Дуже незвичайна начинка та смак, спробуйте справжню українську кухню. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 50 г свіжих дріжджів;
  • 270 г цукру;
  • 0,5 л теплого молока;
  • 1,150 кг борошна + 100 г для підсипання столу;
  • 4 яйця;
  • 1 ч. л. ванілі;
  • 100 г вершкового масла + 200 г маргарину;
  • 1-2 ст. л. коньяку або горілки;
  • 1 ч. л. солі;
  • 2 ст. л. олії.

Для начинки:

  • 700 г варення з троянди;
  • 300 г подрібнених горіхів.

Для змащування:

  • 2 яєчних жовтки;
  • 2 ст. л. молока. 

Спосіб приготування 

Спочатку готується опара. Дріжджі розкришити в миску, додати трохи цукру із загальної кількості та половину теплого молока. Перемішати, додати 5-6 столових ложок борошна й розмішати до однорідної маси. Накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці на 20 хвилин.

тісто для булочок
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Тепер приготуємо тісто. Збити яйця з рештою цукру і ваніллю за допомогою міксера. Додати цю суміш до опари після того, як вона підійде. Далі влити решту молока, додати м’яке вершкове масло й маргарин, а також коньяк або горілку. Перемішати. Поступово всипати борошно й сіль, замісити тісто. Наприкінці додати олію та ще раз замісити. Накрити тісто плівкою й залишити підійматися в теплому місці до збільшення в 2-3 рази.

рецепт домашніх булочок з начинкою
Начинка та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати варення з подрібненими горіхами. Тісто розділити на чотири частини. Кожну частину розкачати у формі прямокутного пласта. Викласти начинку вздовж одного краю тіста. Скласти тісто навпіл, щільно защипнувши край.

полтавські булочки рецепт
Приготування випічки. Фото: gospodynka.com.ua

З того боку, де немає начинки, зробити надрізи та закрутити їх у спіраль. Бік з начинкою акуратно згорнути в рулет до самих надрізів.

простий рецепт полтавських булочок
Приготування булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Рулети викласти на форму, застелену пергаментом, накрити рушником і залишити відпочивати на 20 хвилин. Змастити збитими жовтками з молоком. Випікати при температурі 180 °C близько 40 хвилин до золотистої скоринки.

полтавські традиційні булочки
Випічка з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

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рецепти Українська кухня випічка булочки пиріжки

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