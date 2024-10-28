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Полтавские "Метровки" — рецепт известных фигурных булочек

28 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Рецепт известных полтавских фигурных булочек Метровки – пошаговый рецепт
Домашние булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Это рецепт легендарной полтавской выпечки — фигурные булочки "Метровки". Очень необычная начинка и вкус, попробуйте настоящую украинскую кухню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 50 г свежих дрожжей;
  • 270 г сахара;
  • 0,5л теплого молока;
  • 1,150 кг муки + 100 г для подсыпания стола;
  • 4 яйца;
  • 1 ч. л. ванили;
  • 100 г сливочного масла + 200 г маргарина;
  • 1-2 ст. л. коньяка или водки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

  • 700 г варенья из розы;
  • 300 г измельченных орехов.

Для смазки:

  • 2 яичных желтка;
  • 2 ст. л. молока.

Способ приготовления

Сначала готовится опара. Дрожжи раскрошить в миску, добавить чуть-чуть сахара из общего количества и половину теплого молока. Перемешать, добавить 5-6 столовых ложек муки и размешать до однородной массы. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 20 минут.

тесто для булочек
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Теперь приготовим тесто. Взбить яйца с остальным сахаром и ванилью с помощью миксера. Добавить эту смесь к опаре после того, как она подойдет. Далее влить оставшееся молоко, добавить мягкое сливочное масло и маргарин, а также коньяк или водку. Перемешать. Равномерно всыпать муку и соль, замесить тесто. В конце добавить растительное масло и еще раз замесить. Накрыть тесто пленкой и оставить подниматься в теплом месте до увеличения в 2-3 раза.

рецепт домашних булочек с начинкой
Начинка и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать варенье с измельченными орехами. Тесто разделить на четыре части. Каждую часть раскатайте в форме прямоугольного пласта. Выложить начинку вдоль одного края теста. Сложить тесто пополам, плотно защипнув край.

полтавские булочки рецепт
Приготовление выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

С той стороны, где нет начинки, сделать надрезы и закрутить в спираль. Край с начинкой аккуратно свернуть в рулет до самых надрезов.

простой рецепт полтавских булочек
Приготовление булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Рулеты выложить на форму, застеленную пергаментом, накрыть полотенцем и оставить отдыхать на 20 минут. Смазать взбитыми желтками с молоком. Выпекать при температуре 180 °C около 40 минут до золотистой корочки.

полтавские традиционные булочки
Выпечка с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

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рецепты Украинская кухня выпечка булочки пирожки

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