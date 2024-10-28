Рецепт известных полтавских фигурных булочек Метровки – пошаговый рецепт

Полтавские "Метровки" — рецепт известных фигурных булочек
Это рецепт легендарной полтавской выпечки — фигурные булочки "Метровки". Очень необычная начинка и вкус, попробуйте настоящую украинскую кухню.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 50 г свежих дрожжей;
- 270 г сахара;
- 0,5л теплого молока;
- 1,150 кг муки + 100 г для подсыпания стола;
- 4 яйца;
- 1 ч. л. ванили;
- 100 г сливочного масла + 200 г маргарина;
- 1-2 ст. л. коньяка или водки;
- 1 ч. л. соли;
- 2 ст. л. растительного масла.
Для начинки:
- 700 г варенья из розы;
- 300 г измельченных орехов.
Для смазки:
- 2 яичных желтка;
- 2 ст. л. молока.
Способ приготовления
Сначала готовится опара. Дрожжи раскрошить в миску, добавить чуть-чуть сахара из общего количества и половину теплого молока. Перемешать, добавить 5-6 столовых ложек муки и размешать до однородной массы. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 20 минут.
Теперь приготовим тесто. Взбить яйца с остальным сахаром и ванилью с помощью миксера. Добавить эту смесь к опаре после того, как она подойдет. Далее влить оставшееся молоко, добавить мягкое сливочное масло и маргарин, а также коньяк или водку. Перемешать. Равномерно всыпать муку и соль, замесить тесто. В конце добавить растительное масло и еще раз замесить. Накрыть тесто пленкой и оставить подниматься в теплом месте до увеличения в 2-3 раза.
Для начинки смешать варенье с измельченными орехами. Тесто разделить на четыре части. Каждую часть раскатайте в форме прямоугольного пласта. Выложить начинку вдоль одного края теста. Сложить тесто пополам, плотно защипнув край.
С той стороны, где нет начинки, сделать надрезы и закрутить в спираль. Край с начинкой аккуратно свернуть в рулет до самых надрезов.
Рулеты выложить на форму, застеленную пергаментом, накрыть полотенцем и оставить отдыхать на 20 минут. Смазать взбитыми желтками с молоком. Выпекать при температуре 180 °C около 40 минут до золотистой корочки.
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