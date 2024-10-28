Рецепт известных полтавских фигурных булочек Метровки – пошаговый рецепт

Домашние булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Это рецепт легендарной полтавской выпечки — фигурные булочки "Метровки". Очень необычная начинка и вкус, попробуйте настоящую украинскую кухню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

50 г свежих дрожжей;

270 г сахара;

0,5л теплого молока;

1,150 кг муки + 100 г для подсыпания стола;

4 яйца;

1 ч. л. ванили;

100 г сливочного масла + 200 г маргарина;

1-2 ст. л. коньяка или водки;

1 ч. л. соли;

2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

700 г варенья из розы;

300 г измельченных орехов.

Для смазки:

2 яичных желтка;

2 ст. л. молока.

Способ приготовления

Сначала готовится опара. Дрожжи раскрошить в миску, добавить чуть-чуть сахара из общего количества и половину теплого молока. Перемешать, добавить 5-6 столовых ложек муки и размешать до однородной массы. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 20 минут.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Теперь приготовим тесто. Взбить яйца с остальным сахаром и ванилью с помощью миксера. Добавить эту смесь к опаре после того, как она подойдет. Далее влить оставшееся молоко, добавить мягкое сливочное масло и маргарин, а также коньяк или водку. Перемешать. Равномерно всыпать муку и соль, замесить тесто. В конце добавить растительное масло и еще раз замесить. Накрыть тесто пленкой и оставить подниматься в теплом месте до увеличения в 2-3 раза.

Начинка и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать варенье с измельченными орехами. Тесто разделить на четыре части. Каждую часть раскатайте в форме прямоугольного пласта. Выложить начинку вдоль одного края теста. Сложить тесто пополам, плотно защипнув край.

Приготовление выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

С той стороны, где нет начинки, сделать надрезы и закрутить в спираль. Край с начинкой аккуратно свернуть в рулет до самых надрезов.

Приготовление булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Рулеты выложить на форму, застеленную пергаментом, накрыть полотенцем и оставить отдыхать на 20 минут. Смазать взбитыми желтками с молоком. Выпекать при температуре 180 °C около 40 минут до золотистой корочки.

Выпечка с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи Мастер Шеф.

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.