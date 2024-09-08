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Помідори на зиму пелаті у власному соку — на смак, як свіжі

8 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Помідори пелаті у власному соку на зиму — покроковий рецепт закрутки
Помідори на зиму. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Збережіть смак літа на зиму, приготувавши помідори пелаті у власному соку! Цей простий рецепт дозволяє зберегти аромат і свіжість томатів, щоб ви могли насолоджуватися ними навіть у холодні місяці. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться (для 2 банок по 1 л): 

  • помідори 3 кг (з них 1,5 кг для соку);
  • сіль 1,5 ст.л. з верхом. 

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно зняти з помідорів шкірку. Для цього зробити надрізи та помістити їх в окріп. Зняти шкірку. 

рецепт помідорів пелаті
Помідори у воді. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Помідори покласти в банки. Тим часом необхідно зробити томатний сік або просто подрібнити помідори.

рецепт помідорів пелаті на зиму
Помідори без шкірки. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Томатний сік ставимо на вогонь, додати сіль та довести до кипіння. 

простий рецепт помідорів пелаті
Томатний сік. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Залити помідори томатним соком та поставити для стерилізації. З моменту закипання варити 10 хвилин. Щільно закрити та залишити до повного охолодження. Перевертати банки не потрібно. 

смачний та простий рецепт помідорів пелаті на зиму
Помідори в банці. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

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Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

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