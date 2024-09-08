Помідори пелаті у власному соку на зиму — покроковий рецепт закрутки

Помідори на зиму пелаті у власному соку — на смак, як свіжі
Збережіть смак літа на зиму, приготувавши помідори пелаті у власному соку! Цей простий рецепт дозволяє зберегти аромат і свіжість томатів, щоб ви могли насолоджуватися ними навіть у холодні місяці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться (для 2 банок по 1 л):
- помідори 3 кг (з них 1,5 кг для соку);
- сіль 1,5 ст.л. з верхом.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно зняти з помідорів шкірку. Для цього зробити надрізи та помістити їх в окріп. Зняти шкірку.
Помідори покласти в банки. Тим часом необхідно зробити томатний сік або просто подрібнити помідори.
Томатний сік ставимо на вогонь, додати сіль та довести до кипіння.
Залити помідори томатним соком та поставити для стерилізації. З моменту закипання варити 10 хвилин. Щільно закрити та залишити до повного охолодження. Перевертати банки не потрібно.
Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.
Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.
Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.
Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.
Читайте Новини.LIVE!