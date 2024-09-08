Помідори пелаті у власному соку на зиму — покроковий рецепт закрутки

Помідори на зиму. Фото: klopotenko.com

Збережіть смак літа на зиму, приготувавши помідори пелаті у власному соку! Цей простий рецепт дозволяє зберегти аромат і свіжість томатів, щоб ви могли насолоджуватися ними навіть у холодні місяці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться (для 2 банок по 1 л):

помідори 3 кг (з них 1,5 кг для соку);

сіль 1,5 ст.л. з верхом.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно зняти з помідорів шкірку. Для цього зробити надрізи та помістити їх в окріп. Зняти шкірку.

Помідори у воді. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Помідори покласти в банки. Тим часом необхідно зробити томатний сік або просто подрібнити помідори.

Помідори без шкірки. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Томатний сік ставимо на вогонь, додати сіль та довести до кипіння.

Томатний сік. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Залити помідори томатним соком та поставити для стерилізації. З моменту закипання варити 10 хвилин. Щільно закрити та залишити до повного охолодження. Перевертати банки не потрібно.

Помідори в банці. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

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