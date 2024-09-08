Помидоры пелатм в собственном соку на зиму – пошаговый рецепт закрутки

Помидоры на зиму пелати в собственном соке — по вкусу, как свежие
Сохраните вкус лета на зиму, приготовив помидоры пелати в собственном соке! Этот простой рецепт позволяет сохранить аромат и свежесть помидоров, чтобы вы могли наслаждаться ими даже в холодные месяцы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.
Вам понадобится (для 2 банок по 1 л):
- помидоры 3 кг (из них 1,5 кг для сока);
- соль 1,5 ст.л. с верхом.
Способ приготовления
Сначала необходимо снять с помидоров кожуру. Для этого сделать надрезы и поместить их в кипяток. Снять кожуру.
Помидоры положить в банки. Тем временем необходимо сделать томатный сок или просто измельчить помидоры.
Томатный сок ставим на огонь, добавить соль и довести до кипения.
Залить томатным соком помидоры и поставить для стерилизации. С момента закипания варить 10 минут. Плотно закрутить и оставить до полного охлаждения. Переворачивать банки не нужно.
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