Помидоры пелатм в собственном соку на зиму – пошаговый рецепт закрутки

Помидоры на зиму. Фото: klopotenko.com

Сохраните вкус лета на зиму, приготовив помидоры пелати в собственном соке! Этот простой рецепт позволяет сохранить аромат и свежесть помидоров, чтобы вы могли наслаждаться ими даже в холодные месяцы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.

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Вам понадобится (для 2 банок по 1 л):

помидоры 3 кг (из них 1,5 кг для сока);

соль 1,5 ст.л. с верхом.

Способ приготовления

Сначала необходимо снять с помидоров кожуру. Для этого сделать надрезы и поместить их в кипяток. Снять кожуру.

Помидоры в воде. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Помидоры положить в банки. Тем временем необходимо сделать томатный сок или просто измельчить помидоры.

Помидоры без кожуры. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Томатный сок ставим на огонь, добавить соль и довести до кипения.

Томатный сок. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Залить томатным соком помидоры и поставить для стерилизации. С момента закипания варить 10 минут. Плотно закрутить и оставить до полного охлаждения. Переворачивать банки не нужно.

Помидоры в банке. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

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