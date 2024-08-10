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Помідори на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту з базиліком

10 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Помідори на зиму по-маріупольськи — покроковий рецепт з базиліком та без оцту
Мариновані помідори. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Помідори на зиму по-маріупольськи — це ідеальний спосіб зберегти смак літа. Без стерилізації та оцту, з додаванням ароматного базиліку, ці помідори стануть вашою улюбленою заготівлею. Спробуйте цей простий і смачний рецепт, який передається з покоління в покоління. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться (на 0,5 л. банку): 

  • сіль 1/2 ч.л;
  • цукор 2 ч.л;
  • лимонна кислота 1/6 ч.л;
  • помідори;
  • базилік листя/гілочка;
  • часник 2 зуб;
  • кріп парасолька;
  • петрушка гілочка. 

Спосіб приготування 

На дно банок кладемо суцвіття кропу, часник, петрушку та кілька гілочок базиліку. Складаємо помідори в банки. Заливаємо окропом та залишаємо на 10 хвилин, якщо у вас літрові банки, тоді на 15 хвилин. 

мариновані помідори на зиму
Помідори в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім воду з помідорів злити в кастрюлю, з неї будемо готувати маринад. Тим часом в кожну банку кладемо по пів чайній ложці солі та по одній столовій ложці цукру. Коли вода закипіла заливаємо помідори в другий раз, залишаємо на 10 хвилин. 

рецепт маринованих помідорів на зиму
Томати в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім зливаємо воду та доводимо до кипіння. Тим часом кладемо в кожну банку 1/6 чайної ложки лимонної кислоти. Потім третій раз заливаємо маринадом. 

маринад для помідорів
Маринад для помідорів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закручуємо банки, перевертаємо та залишаємо до охолодження. 

рецепт смачних помідорів на зиму
Мариновані помідори. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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рецепти лайфхаки консервація помідори на зиму заготівля на зиму мариновані помідори

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