Помидоры на зиму по-мариупольски – пошаговый рецепт с базиликом и без уксуса

Помидоры на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом
Помидоры на зиму по-мариупольски — это идеальный способ сохранить вкус лета. Без стерилизации и уксуса, с добавлением ароматного базилика, эти помидоры станут вашей любимой заготовкой. Попробуйте этот простой и вкусный рецепт, который передается из поколения в поколение.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится (на 0,5 л. банку):
- соль 1/2 ч.л;
- сахар 2 ч.л;
- лимонная кислота 1/6 ч.л;
- помидоры;
- базилик листьев/веточка;
- чеснок 2 зуб;
- укроп зонтик;
- петрушка веточка.
Способ приготовления
На дно банок кладем соцветия укропа, чеснок, петрушку и несколько веточек базилика. Кладем помидоры в банки. Заливаем кипятком и оставляем на 10 минут, если у вас литровые банки, тогда на 15 минут.
Затем воду из помидоров слить в кастрюлю, из нее будем готовить маринад. Тем временем в каждую банку кладем по полчайной ложке соли и по одной столовой ложке сахара. Когда вода закипела, заливаем помидоры во второй раз, оставляем на 10 минут.
Затем сливаем воду и доводим до кипения. Тем временем кладем в каждую банку 1/6 чайной ложки лимонной кислоты. Затем в третий раз заливаем маринадом.
Закручиваем банки, переворачиваем и оставляем до охлаждения.
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