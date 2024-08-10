Помидоры на зиму по-мариупольски – пошаговый рецепт с базиликом и без уксуса

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помидоры на зиму по-мариупольски — это идеальный способ сохранить вкус лета. Без стерилизации и уксуса, с добавлением ароматного базилика, эти помидоры станут вашей любимой заготовкой. Попробуйте этот простой и вкусный рецепт, который передается из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (на 0,5 л. банку):

соль 1/2 ч.л;

сахар 2 ч.л;

лимонная кислота 1/6 ч.л;

помидоры;

базилик листьев/веточка;

чеснок 2 зуб;

укроп зонтик;

петрушка веточка.

Способ приготовления

На дно банок кладем соцветия укропа, чеснок, петрушку и несколько веточек базилика. Кладем помидоры в банки. Заливаем кипятком и оставляем на 10 минут, если у вас литровые банки, тогда на 15 минут.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем воду из помидоров слить в кастрюлю, из нее будем готовить маринад. Тем временем в каждую банку кладем по полчайной ложке соли и по одной столовой ложке сахара. Когда вода закипела, заливаем помидоры во второй раз, оставляем на 10 минут.

Томаты в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем сливаем воду и доводим до кипения. Тем временем кладем в каждую банку 1/6 чайной ложки лимонной кислоты. Затем в третий раз заливаем маринадом.

Маринад для помидоров. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закручиваем банки, переворачиваем и оставляем до охлаждения.

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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