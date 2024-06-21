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Помідори на зиму у власному соку — так консервують у Карпатах

21 червня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати помідори в власному соку на зиму — покроковий рецепт приготування.
Помідори у власному соку. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні помідори на зиму, які консервуються у власному соку. Така заготівля — справжня знахідка для різноманітних страв, адже ви зможете використовувати й помідори, й томатний сік. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Людмила Карпати

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Вам знадобиться: 

  • помідори; 
  • вода;
  • сіль;
  • цукор.

Спосіб приготування 

Спочатку з помідорів потрібно зробити томатний сік та довести його до кипіння. Цукор та сіль потрібно класти на смак. 

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Томатний сік. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

До томату нічого окрім цукру та солі додавати не потрібно. Помідори викласти в стерилізовані банки. Залити гарячою водою та залишити. 

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Консервація помідорів. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Томатний сік потрібно довести до кипіння. Періодично помішувати. 

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Консервація помідорів. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

З банок з помідорами злити воду. Гарячим томатним соком залити помідори та закрити банки. 

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Консервація помідорів. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

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