Як приготувати помідори в власному соку на зиму — покроковий рецепт приготування.

Помідори на зиму у власному соку — так консервують у Карпатах
Дуже смачні помідори на зиму, які консервуються у власному соку. Така заготівля — справжня знахідка для різноманітних страв, адже ви зможете використовувати й помідори, й томатний сік.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Людмила Карпати.
Вам знадобиться:
- помідори;
- вода;
- сіль;
- цукор.
Спосіб приготування
Спочатку з помідорів потрібно зробити томатний сік та довести його до кипіння. Цукор та сіль потрібно класти на смак.
До томату нічого окрім цукру та солі додавати не потрібно. Помідори викласти в стерилізовані банки. Залити гарячою водою та залишити.
Томатний сік потрібно довести до кипіння. Періодично помішувати.
З банок з помідорами злити воду. Гарячим томатним соком залити помідори та закрити банки.
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