Як приготувати помідори в власному соку на зиму — покроковий рецепт приготування.

Помідори у власному соку. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Дуже смачні помідори на зиму, які консервуються у власному соку. Така заготівля — справжня знахідка для різноманітних страв, адже ви зможете використовувати й помідори, й томатний сік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Людмила Карпати.

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Вам знадобиться:

помідори;

вода;

сіль;

цукор.

Спосіб приготування

Спочатку з помідорів потрібно зробити томатний сік та довести його до кипіння. Цукор та сіль потрібно класти на смак.

Томатний сік. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

До томату нічого окрім цукру та солі додавати не потрібно. Помідори викласти в стерилізовані банки. Залити гарячою водою та залишити.

Консервація помідорів. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Томатний сік потрібно довести до кипіння. Періодично помішувати.

Консервація помідорів. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

З банок з помідорами злити воду. Гарячим томатним соком залити помідори та закрити банки.

Консервація помідорів. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

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