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Помидоры на зиму в собственном соке — так консервируют в Карпатах

21 июня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить помидоры в собственном соку на зиму – пошаговый рецепт приготовления.
Помидоры в собственном соке. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные помидоры на зиму, которые консервируются в собственном соке. Такая заготовка — настоящая находка для разнообразных блюд, ведь вы сможете использовать и помидоры, и томатный сок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Людмила Карпаты.

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Вам понадобится:

  • помидоры;
  • вода;
  • соль;
  • сахар.

Способ приготовления

Сначала из помидор нужно сделать томатный сок и довести его до кипения. Сахар и соль нужно класть по вкусу.

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Томатный сок. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

В томат ничего кроме сахара и соли добавлять не нужно. Помидоры выложить в стерилизованные банки. Залить горячей водой и оставить.

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Консервация помидоров. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Томатный сок нужно довести до кипения. Периодически помешивать.

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Консервация помидоров. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Из банок с помидорами слить воду. Горячим томатным соком залить помидоры и закрыть банки.

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Консервация помидоров. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

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