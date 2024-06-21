Как приготовить помидоры в собственном соку на зиму – пошаговый рецепт приготовления.

Помидоры в собственном соке. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Очень вкусные помидоры на зиму, которые консервируются в собственном соке. Такая заготовка — настоящая находка для разнообразных блюд, ведь вы сможете использовать и помидоры, и томатный сок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Людмила Карпаты.

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры;

вода;

соль;

сахар.

Способ приготовления

Сначала из помидор нужно сделать томатный сок и довести его до кипения. Сахар и соль нужно класть по вкусу.

Томатный сок. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

В томат ничего кроме сахара и соли добавлять не нужно. Помидоры выложить в стерилизованные банки. Залить горячей водой и оставить.

Консервация помидоров. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Томатный сок нужно довести до кипения. Периодически помешивать.

Консервация помидоров. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Из банок с помидорами слить воду. Горячим томатным соком залить помидоры и закрыть банки.

Консервация помидоров. Фото: YouTube @Lyudmila_Karpaty

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.