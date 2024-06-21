Как приготовить помидоры в собственном соку на зиму – пошаговый рецепт приготовления.

Помидоры на зиму в собственном соке — так консервируют в Карпатах
Очень вкусные помидоры на зиму, которые консервируются в собственном соке. Такая заготовка — настоящая находка для разнообразных блюд, ведь вы сможете использовать и помидоры, и томатный сок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Людмила Карпаты.
Вам понадобится:
- помидоры;
- вода;
- соль;
- сахар.
Способ приготовления
Сначала из помидор нужно сделать томатный сок и довести его до кипения. Сахар и соль нужно класть по вкусу.
В томат ничего кроме сахара и соли добавлять не нужно. Помидоры выложить в стерилизованные банки. Залить горячей водой и оставить.
Томатный сок нужно довести до кипения. Периодически помешивать.
Из банок с помидорами слить воду. Горячим томатным соком залить помидоры и закрыть банки.
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