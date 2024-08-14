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Помідори половинками з цибулею на зиму — рецепт перевірений не одним поколінням

14 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Помідори половинками з цибулею на зиму — перевірений покроковий рецепт закрутки
Помідори половинками з цибулею. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рецепт консервованих помідорів, які ніколи не проїдаються. Вони виходять соковитими, солодкими, а цибуля чудово промариновується і ідеально доповнює томати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться (на трилітрову банку): 

  • помідори 3 кг;
  • цибуля 1 кг;
  • часник 20 зуб.
  • перець горошком;
  • парасольки кропу;
  • петрушка. 

Для маринаду:

  • вода 3 л;
  • цукор 300 г;
  • оцет 300 мл;
  • сіль 3 ст. л.
  • олія 1 ст. л. на 1 л банку. 

Спосіб приготування 

Для маринаду на 3 л води додати, цукор 300 г та сіль 3 ст.л. Довести до кипіння та додати оцет 300 мл.

помідори на зиму
Приготування маринаду. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банок вкладаємо часник, перець горошком, парасольки кропу та петрушку. Нарізати цибулю півкільцями та також додати в банку. 

помідори половинками на зиму
Спеції в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помідори для цього рецепта потрібно розрізати навпіл. В кожну банку додати 1 ст.л. олії з розрахунку на 1 л банку

помідори половинками з цибулею на зиму
Помідори та цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли банки наповнені, заливаємо гарячим маринадом. 

помідори на зиму з цибулею рецепт
Томати та цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накриваємо кришками, поставити помідори для стерилізації, з моменту закипання знадобиться 15 хвилин для 1 л банки або 5-7 хвилин для 0,5 банок. 

рецепт помідорів половинками на зиму
Помідори в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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