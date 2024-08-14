Помідори половинками з цибулею на зиму — перевірений покроковий рецепт закрутки

Помідори половинками з цибулею на зиму — рецепт перевірений не одним поколінням
Рецепт консервованих помідорів, які ніколи не проїдаються. Вони виходять соковитими, солодкими, а цибуля чудово промариновується і ідеально доповнює томати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться (на трилітрову банку):
- помідори 3 кг;
- цибуля 1 кг;
- часник 20 зуб.
- перець горошком;
- парасольки кропу;
- петрушка.
Для маринаду:
- вода 3 л;
- цукор 300 г;
- оцет 300 мл;
- сіль 3 ст. л.
- олія 1 ст. л. на 1 л банку.
Спосіб приготування
Для маринаду на 3 л води додати, цукор 300 г та сіль 3 ст.л. Довести до кипіння та додати оцет 300 мл.
На дно банок вкладаємо часник, перець горошком, парасольки кропу та петрушку. Нарізати цибулю півкільцями та також додати в банку.
Помідори для цього рецепта потрібно розрізати навпіл. В кожну банку додати 1 ст.л. олії з розрахунку на 1 л банку
Коли банки наповнені, заливаємо гарячим маринадом.
Накриваємо кришками, поставити помідори для стерилізації, з моменту закипання знадобиться 15 хвилин для 1 л банки або 5-7 хвилин для 0,5 банок.
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