Помідори половинками з цибулею на зиму — перевірений покроковий рецепт закрутки

Помідори половинками з цибулею. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рецепт консервованих помідорів, які ніколи не проїдаються. Вони виходять соковитими, солодкими, а цибуля чудово промариновується і ідеально доповнює томати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться (на трилітрову банку):

помідори 3 кг;

цибуля 1 кг;

часник 20 зуб.

перець горошком;

парасольки кропу;

петрушка.

Для маринаду:

вода 3 л;

цукор 300 г;

оцет 300 мл;

сіль 3 ст. л.

олія 1 ст. л. на 1 л банку.

Спосіб приготування

Для маринаду на 3 л води додати, цукор 300 г та сіль 3 ст.л. Довести до кипіння та додати оцет 300 мл.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банок вкладаємо часник, перець горошком, парасольки кропу та петрушку. Нарізати цибулю півкільцями та також додати в банку.

Спеції в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помідори для цього рецепта потрібно розрізати навпіл. В кожну банку додати 1 ст.л. олії з розрахунку на 1 л банку

Помідори та цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли банки наповнені, заливаємо гарячим маринадом.

Томати та цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накриваємо кришками, поставити помідори для стерилізації, з моменту закипання знадобиться 15 хвилин для 1 л банки або 5-7 хвилин для 0,5 банок.

Помідори в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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