Помидоры половинками с луком на зиму – проверенный пошаговый рецепт закрутки

Помидоры половинками с луком на зиму — рецепт проверенный не одним поколением
Рецепт консервированных помидоров, которые никогда не проедаются. Они получаются сочными, сладкими, а лук прекрасно промариновывается и идеально дополняет томаты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится (на трохлитровую банку):
- помидоры 3 кг;
- лук 1 кг;
- чеснок 20 зуб.
- перец горошком;
- зонтики укропа;
- петрушка.
Для маринада:
- вода 3 л;
- сахар 300 г;
- уксус 300 мл;
- соль 3 ст. л.
- масло 1 ст. л. на 1л банка.
Способ приготовления
Для маринада на 3 л воды добавить сахар 300 г и соль 3 ст.л. Довести до кипения и добавить уксус 300 мл.
На дно банок укладываем чеснок, перец горошком, зонты укропа и петрушку. Нарезать лук полукольцами и добавить в банку.
Помидоры для этого рецепта нужно разрезать пополам. В каждую банку добавить 1 ст.л. масла в расчете на 1 л банка
Когда банки заполнены, заливаем горячим маринадом.
Накрываем крышками, поставить помидоры для стерилизации, с момента закипания понадобится 15 минут на 1 л банки или 5-7 минут для 0,5 банок.
Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу как аджика — все мужчины оценят.
Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом кабачков по-корейски на зиму — закуска станет любимой в семье.
Читайте Новини.LIVE!