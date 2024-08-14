Помидоры половинками с луком на зиму – проверенный пошаговый рецепт закрутки

Помидоры половинки с луком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рецепт консервированных помидоров, которые никогда не проедаются. Они получаются сочными, сладкими, а лук прекрасно промариновывается и идеально дополняет томаты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (на трохлитровую банку):

помидоры 3 кг;

лук 1 кг;

чеснок 20 зуб.

перец горошком;

зонтики укропа;

петрушка.

Для маринада:

вода 3 л;

сахар 300 г;

уксус 300 мл;

соль 3 ст. л.

масло 1 ст. л. на 1л банка.

Способ приготовления

Для маринада на 3 л воды добавить сахар 300 г и соль 3 ст.л. Довести до кипения и добавить уксус 300 мл.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банок укладываем чеснок, перец горошком, зонты укропа и петрушку. Нарезать лук полукольцами и добавить в банку.

Специи в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помидоры для этого рецепта нужно разрезать пополам. В каждую банку добавить 1 ст.л. масла в расчете на 1 л банка

Помидоры и лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда банки заполнены, заливаем горячим маринадом.

Томаты и лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрываем крышками, поставить помидоры для стерилизации, с момента закипания понадобится 15 минут на 1 л банки или 5-7 минут для 0,5 банок.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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