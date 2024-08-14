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Помидоры половинками с луком на зиму — рецепт проверенный не одним поколением

14 августа 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Помидоры половинками с луком на зиму – проверенный пошаговый рецепт закрутки
Помидоры половинки с луком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рецепт консервированных помидоров, которые никогда не проедаются. Они получаются сочными, сладкими, а лук прекрасно промариновывается и идеально дополняет томаты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (на трохлитровую банку):

  • помидоры 3 кг;
  • лук 1 кг;
  • чеснок 20 зуб.
  • перец горошком;
  • зонтики укропа;
  • петрушка.

Для маринада:

  • вода 3 л;
  • сахар 300 г;
  • уксус 300 мл;
  • соль 3 ст. л.
  • масло 1 ст. л. на 1л банка.

Способ приготовления

Для маринада на 3 л воды добавить сахар 300 г и соль 3 ст.л. Довести до кипения и добавить уксус 300 мл.

помидоры на зиму
Приготовление маринада. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банок укладываем чеснок, перец горошком, зонты укропа и петрушку. Нарезать лук полукольцами и добавить в банку.

помидоры половинками на зиму
Специи в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помидоры для этого рецепта нужно разрезать пополам. В каждую банку добавить 1 ст.л. масла в расчете на 1 л банка

помидоры половинками с луком на зиму
Помидоры и лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда банки заполнены, заливаем горячим маринадом.

помидоры на зиму с луком рецепт
Томаты и лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрываем крышками, поставить помидоры для стерилизации, с момента закипания понадобится 15 минут на 1 л банки или 5-7 минут для 0,5 банок.

рецепт помидоров половинками на зиму
Помидоры в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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