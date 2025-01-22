Рецепт корисної вівсянки з TikTok: простий спосіб зробити сніданок ідеальним

Популярний рецепт у ТікТок простої та дуже корисної вівсянки
TikTok підкорив простий рецепт корисної вівсянки, який стане вашим улюбленим сніданком. Насичений клітковиною, він покращує травлення і тішить своїм смаком. Приготуйте цю страву за 15 хвилин і почніть ранок правильно!
Рецепт опублікували в ТікТок на сторінці Carleigh Bodrug — plantyou.
@plantyou
Тушковані яблука 🍎 #рецепт #вівсянка #apples #plantbased♬ we fell in love in october - girl in red
Сніданок, багатий на клітковину, вважається одним із найкорисніших для здоров'я кишківника. Він не тільки зміцнює мікрофлору, а й підтримує загальний стан організму. А головне — приготувати його дуже просто!
Карлі Бодруг, відома письменниця-веганка та авторка кулінарних книжок PlantYou, поділилася в TikTok рецептом сніданку, який уже зібрав сотні тисяч лайків. Секрет її рецепта в тушкованих яблуках, які роблять вівсянку не тільки смачною, а й неймовірно корисною.
Чому тушковані яблука корисні
За словами Карлі, тушковані яблука мають низку переваг:
- Легше засвоюються організмом після термічної обробки.
- Містять пектин, тип розчинної клітковини, яка діє як пребіотик, живлячи корисні бактерії в кишечнику.
- Прекрасно поєднуються з вівсянкою, перетворюючи її на ідеальний ранковий сніданок.
Інгредієнти для тушкованих яблук:
- яблука;
- ванільний екстракт;
- кокосовий цукор;
- кориця;
- яблучний оцет;
- кукурудзяний крохмаль;
- кленовий сироп.
Спосіб приготування
Нарізати яблука невеликими шматочками. Покласти їх у каструлю і додати кленовий сироп, кукурудзяний крохмаль, яблучний оцет, ванільний екстракт, кокосовий цукор і корицю.
Перемішати інгредієнти і варити на середньому вогні близько 15 хвилин, поки яблука не стануть м'якими і злегка липкими.
Додайте теплі яблука до ранкової вівсяної каші, доповніть горіхами, насінням або іншими улюбленими начинками.
Подавайте яблука охолодженими як самостійні ласощі або в поєднанні з йогуртом.
Порада від Карлі
Приготування тушкованих яблук займає всього 15 хвилин, а результат радує і смаком, і користю. Цей простий сніданок допоможе поліпшити травлення і зробить ваш ранок яскравішим і смачнішим!
Спробуйте рецепт, який вже завоював серця сотень тисяч людей, і насолоджуйтеся корисним початком дня!
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