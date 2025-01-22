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Популярний рецепт у ТікТок простої та дуже корисної вівсянки

22 січня 2025 06:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт корисної вівсянки з TikTok: простий спосіб зробити сніданок ідеальним
Вівсянка з яблуками. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

TikTok підкорив простий рецепт корисної вівсянки, який стане вашим улюбленим сніданком. Насичений клітковиною, він покращує травлення і тішить своїм смаком. Приготуйте цю страву за 15 хвилин і почніть ранок правильно!

Рецепт опублікували в ТікТок на сторінці Carleigh Bodrug — plantyou

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Сніданок, багатий на клітковину, вважається одним із найкорисніших для здоров'я кишківника. Він не тільки зміцнює мікрофлору, а й підтримує загальний стан організму. А головне — приготувати його дуже просто!

Карлі Бодруг, відома письменниця-веганка та авторка кулінарних книжок PlantYou, поділилася в TikTok рецептом сніданку, який уже зібрав сотні тисяч лайків. Секрет її рецепта в тушкованих яблуках, які роблять вівсянку не тільки смачною, а й неймовірно корисною.

Чому тушковані яблука корисні

За словами Карлі, тушковані яблука мають низку переваг:

  • Легше засвоюються організмом після термічної обробки.
  • Містять пектин, тип розчинної клітковини, яка діє як пребіотик, живлячи корисні бактерії в кишечнику.
  • Прекрасно поєднуються з вівсянкою, перетворюючи її на ідеальний ранковий сніданок.

Інгредієнти для тушкованих яблук:

  • яблука;
  • ванільний екстракт;
  • кокосовий цукор;
  • кориця;
  • яблучний оцет;
  • кукурудзяний крохмаль;
  • кленовий сироп.

Спосіб приготування 

Нарізати яблука невеликими шматочками. Покласти їх у каструлю і додати кленовий сироп, кукурудзяний крохмаль, яблучний оцет, ванільний екстракт, кокосовий цукор і корицю.

рецепт вівсянки з яблуками
Нарізані яблука. Фото: Скріншот ТікТок plantyou

Перемішати інгредієнти і варити на середньому вогні близько 15 хвилин, поки яблука не стануть м'якими і злегка липкими.

рецепт вівсянки з яблуками на сніданок
Яблука та вівсянка. Фото: Скріншот ТікТок plantyou

Додайте теплі яблука до ранкової вівсяної каші, доповніть горіхами, насінням або іншими улюбленими начинками.

рецепт вівсянки з яблуками для корисного сніданку
Вівсянка з яблуками. Фото: Скріншот ТікТок plantyou

Подавайте яблука охолодженими як самостійні ласощі або в поєднанні з йогуртом.

Порада від Карлі

Приготування тушкованих яблук займає всього 15 хвилин, а результат радує і смаком, і користю. Цей простий сніданок допоможе поліпшити травлення і зробить ваш ранок яскравішим і смачнішим!

Спробуйте рецепт, який вже завоював серця сотень тисяч людей, і насолоджуйтеся корисним початком дня!

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яблука рецепти вівсянка каша ідея для сніданку

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