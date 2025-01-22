Рецепт полезной овсянки из TikTok: простой способ сделать завтрак идеальным

Популярный рецепт в ТikТok простой и очень полезной овсянки
TikTok покорил простой рецепт полезной овсянки, который станет вашим любимым завтраком. Насыщенный клетчаткой, он улучшает пищеварение и радует своим вкусом. Приготовьте это блюдо за 15 минут и начните утро правильно!
Рецепт опубликовали в ТikТok на странице Carleigh Bodrug — plantyou.
@plantyou
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Завтрак, богатый клетчаткой, считается одним из самых полезных для здоровья кишечника. Он не только укрепляет микрофлору, но и поддерживает общее состояние организма. А главное — приготовить его очень просто!
Карли Бодруг, известная писательница-веганка и автор кулинарных книг PlantYou, поделилась в TikTok рецептом завтрака, который уже собрал сотни тысяч лайков. Секрет её рецепта в тушеных яблоках, которые делают овсянку не только вкусной, но и невероятно полезной.
Почему тушеные яблоки полезные
По словам Карли, тушеные яблоки имеют ряд преимуществ:
- Легче усваиваются организмом после термической обработки.
- Содержат пектин, тип растворимой клетчатки, которая действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике.
- Прекрасно сочетаются с овсянкой, превращая её в идеальный утренний завтрак.
Ингредиенты для тушеных яблок:
- яблоки;
- ванильный экстракт;
- кокосовый сахар;
- корица;
- яблочный уксус;
- кукурузный крахмал;
- кленовый сироп.
Способ приготовления
Нарезать яблоки небольшими кусочками. Положить их в кастрюлю и добавить кленовый сироп, кукурузный крахмал, яблочный уксус, ванильный экстракт, кокосовый сахар и корицу.
Перемешать ингредиенты и варить на среднем огне около 15 минут, пока яблоки не станут мягкими и слегка липкими.
Добавьте теплые яблоки к утренней овсяной каше, дополните орехами, семенами или другими любимыми начинками.
Подавайте яблоки охлажденными как самостоятельное лакомство или в сочетании с йогуртом.
Совет от Карли
Приготовление тушеных яблок занимает всего 15 минут, а результат радует и вкусом, и пользой. Этот простой завтрак поможет улучшить пищеварение и сделает ваше утро более ярким и вкусным!
Попробуйте рецепт, который уже завоевал сердца сотен тысяч людей, и наслаждайтесь полезным началом дня!
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