Рецепт полезной овсянки из TikTok: простой способ сделать завтрак идеальным

Овсянка с яблоками. Фото: Freepik

TikTok покорил простой рецепт полезной овсянки, который станет вашим любимым завтраком. Насыщенный клетчаткой, он улучшает пищеварение и радует своим вкусом. Приготовьте это блюдо за 15 минут и начните утро правильно!

Рецепт опубликовали в ТikТok на странице Carleigh Bodrug — plantyou.

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Завтрак, богатый клетчаткой, считается одним из самых полезных для здоровья кишечника. Он не только укрепляет микрофлору, но и поддерживает общее состояние организма. А главное — приготовить его очень просто!

Карли Бодруг, известная писательница-веганка и автор кулинарных книг PlantYou, поделилась в TikTok рецептом завтрака, который уже собрал сотни тысяч лайков. Секрет её рецепта в тушеных яблоках, которые делают овсянку не только вкусной, но и невероятно полезной.

Почему тушеные яблоки полезные

По словам Карли, тушеные яблоки имеют ряд преимуществ:

Легче усваиваются организмом после термической обработки.

Содержат пектин, тип растворимой клетчатки, которая действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике.

Прекрасно сочетаются с овсянкой, превращая её в идеальный утренний завтрак.

Ингредиенты для тушеных яблок:

яблоки;

ванильный экстракт;

кокосовый сахар;

корица;

яблочный уксус;

кукурузный крахмал;

кленовый сироп.

Способ приготовления

Нарезать яблоки небольшими кусочками. Положить их в кастрюлю и добавить кленовый сироп, кукурузный крахмал, яблочный уксус, ванильный экстракт, кокосовый сахар и корицу.

Нарезанные яблоки. Фото: Скриншот ТikТok plantyou

Перемешать ингредиенты и варить на среднем огне около 15 минут, пока яблоки не станут мягкими и слегка липкими.

Яблоки и овсянка. Фото: Скриншот ТikТok plantyou

Добавьте теплые яблоки к утренней овсяной каше, дополните орехами, семенами или другими любимыми начинками.

Овсянка с яблоками. Фото: Скриншот ТikТok plantyou

Подавайте яблоки охлажденными как самостоятельное лакомство или в сочетании с йогуртом.

Совет от Карли

Приготовление тушеных яблок занимает всего 15 минут, а результат радует и вкусом, и пользой. Этот простой завтрак поможет улучшить пищеварение и сделает ваше утро более ярким и вкусным!

Попробуйте рецепт, который уже завоевал сердца сотен тысяч людей, и наслаждайтесь полезным началом дня!

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