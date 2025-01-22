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Популярный рецепт в ТikТok простой и очень полезной овсянки

22 января 2025 06:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт полезной овсянки из TikTok: простой способ сделать завтрак идеальным
Овсянка с яблоками. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

TikTok покорил простой рецепт полезной овсянки, который станет вашим любимым завтраком. Насыщенный клетчаткой, он улучшает пищеварение и радует своим вкусом. Приготовьте это блюдо за 15 минут и начните утро правильно!

Рецепт опубликовали в ТikТok на странице Carleigh Bodrug — plantyou

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Завтрак, богатый клетчаткой, считается одним из самых полезных для здоровья кишечника. Он не только укрепляет микрофлору, но и поддерживает общее состояние организма. А главное — приготовить его очень просто!

Карли Бодруг, известная писательница-веганка и автор кулинарных книг PlantYou, поделилась в TikTok рецептом завтрака, который уже собрал сотни тысяч лайков. Секрет её рецепта в тушеных яблоках, которые делают овсянку не только вкусной, но и невероятно полезной.

Почему тушеные яблоки полезные

По словам Карли, тушеные яблоки имеют ряд преимуществ:

  • Легче усваиваются организмом после термической обработки.
  • Содержат пектин, тип растворимой клетчатки, которая действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике.
  • Прекрасно сочетаются с овсянкой, превращая её в идеальный утренний завтрак.

Ингредиенты для тушеных яблок:

  • яблоки;
  • ванильный экстракт;
  • кокосовый сахар;
  • корица;
  • яблочный уксус;
  • кукурузный крахмал;
  • кленовый сироп.

Способ приготовления 

Нарезать яблоки небольшими кусочками. Положить их в кастрюлю и добавить кленовый сироп, кукурузный крахмал, яблочный уксус, ванильный экстракт, кокосовый сахар и корицу.

рецепт овсянки с яблоками
Нарезанные яблоки. Фото: Скриншот ТikТok plantyou

Перемешать ингредиенты и варить на среднем огне около 15 минут, пока яблоки не станут мягкими и слегка липкими.

рецепт овсянки с яблоками на завтрак
Яблоки и овсянка. Фото: Скриншот ТikТok plantyou

Добавьте теплые яблоки к утренней овсяной каше, дополните орехами, семенами или другими любимыми начинками.

рецепт овсянки с яблоками для полезного завтрака
Овсянка с яблоками. Фото: Скриншот ТikТok plantyou

Подавайте яблоки охлажденными как самостоятельное лакомство или в сочетании с йогуртом.

Совет от Карли

Приготовление тушеных яблок занимает всего 15 минут, а результат радует и вкусом, и пользой. Этот простой завтрак поможет улучшить пищеварение и сделает ваше утро более ярким и вкусным!

Попробуйте рецепт, который уже завоевал сердца сотен тысяч людей, и наслаждайтесь полезным началом дня!

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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