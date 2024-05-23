Боб Левеш рецепт з TikTok — популярний рецепт приготування страви

Популярний рецепт з TikTok Боб Левеш — як приготувати закарпатську страву
Пропонуємо вам приготувати смачну закарпатську страву Боб Левеш. Вона сподобається всім, хто полюбляє бограч.
Рецепт опублікували на каналі TikTok mil_alexx_pp.
@mil_alexx_pp
😍БОБ ЛЕВЕШ - НЕРЕАЛЬНО СМАЧНА СТРАВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ КУХНІ на ряду з бограчем, одна з найсмачніших страв що я куштував ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо🙏 ✅Нам знадобиться: 🔹500г копчених ребер +300г копченої ковбаси(будь-якої) 🔹450г білої квасолі 🔹2500мл води💧 🔹велика морквина(200г)🥕 🔹250мл. пюре з помідору чи домашнього кетчупу 🔹2 цибулини 220г🧅 🔹150г кореня селери 🔹зелень петрушки, 5зубчиків часнику, 1шт гострого перцю 🔹сіль, перець, копчена паприка 1.5ст.л, лавровий лист, 10шт перцю горошком 🔹2ст.л борошна для галушок: 🔹1 яйце, сіль, 70-80г борошна ⏳час приготування: 2 години 📊КБЖВ на 100г:К.96 Б.4 Ж.5.5 В.6.8 🕰Прийом: обід ⚖️вага всієї порції - 3000г #боблевеш #бограч #закарпатськакухня #українськакухня #картопля #печеня #копчення #рецептиукраїнською♬ Natural Emotions - Muspace Lofi
Вам знадобиться:
- 500 г копчених ребер + 300 г копченої ковбаси (будь-якої);
- 450 г білої квасолі;
- 2500 мл води;
- морква (200 г);
- 250 мл. пюре з помідору чи домашнього кетчупу;
- 2 цибулі 220 г;
- 150 г кореня селери;
- зелень петрушки;
- 5 зубчиків часнику;
- 1 шт гострого перцю;
- сіль;
- перець;
- копчена паприка 1.5 ст.л;
- лавровий лист;
- 10 шт перцю горошком;
- 2 ст.л борошна.
Для галушок:
- 1 яйце;
- сіль;
- 70-80 г борошна.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити бульйон. Для його краще обрати копчені ребра. Варити 15 хвилин.
Додати селеру, цибулю, моркву та варити ще 15 хвилин.
Ребра дістати, розібрати та повернути до каструлі.
В кастрюлю додати пюре з помідорів. Тепер потрібно зробити засмажку. Обсмажити цибулю, додати копчену ковбасу, копчену паприку та борошно. Перемішати та додати трохи рідини з кастрюлі. Додати гострий перець, часник та зелень.
Засмажку протушкувати протягом 5 хвилин та додати в кастрюлю.
Потім додати консервовану або варену квасолю. Варити 15 хвилин. Зробити галушки, додати до кастрюлі та варити протягом 10-15 хвилин. Наприкінці додати свіжу зелень.
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.
Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.
Читайте Новини.LIVE!