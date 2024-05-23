Боб Левеш рецепт з TikTok — популярний рецепт приготування страви

Боб Левеш. Фото: mil_alexx_pp

Пропонуємо вам приготувати смачну закарпатську страву Боб Левеш. Вона сподобається всім, хто полюбляє бограч.

Рецепт опублікували на каналі TikTok mil_alexx_pp.

Читайте також:

@mil_alexx_pp 😍БОБ ЛЕВЕШ - НЕРЕАЛЬНО СМАЧНА СТРАВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ КУХНІ на ряду з бограчем, одна з найсмачніших страв що я куштував ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо🙏 ✅Нам знадобиться: 🔹500г копчених ребер +300г копченої ковбаси(будь-якої) 🔹450г білої квасолі 🔹2500мл води💧 🔹велика морквина(200г)🥕 🔹250мл. пюре з помідору чи домашнього кетчупу 🔹2 цибулини 220г🧅 🔹150г кореня селери 🔹зелень петрушки, 5зубчиків часнику, 1шт гострого перцю 🔹сіль, перець, копчена паприка 1.5ст.л, лавровий лист, 10шт перцю горошком 🔹2ст.л борошна для галушок: 🔹1 яйце, сіль, 70-80г борошна ⏳час приготування: 2 години 📊КБЖВ на 100г:К.96 Б.4 Ж.5.5 В.6.8 🕰Прийом: обід ⚖️вага всієї порції - 3000г #боблевеш #бограч #закарпатськакухня #українськакухня #картопля #печеня #копчення #рецептиукраїнською ♬ Natural Emotions - Muspace Lofi

Вам знадобиться:

500 г копчених ребер + 300 г копченої ковбаси (будь-якої);

450 г білої квасолі;

2500 мл води;

морква (200 г);

250 мл. пюре з помідору чи домашнього кетчупу;

2 цибулі 220 г;

150 г кореня селери;

зелень петрушки;

5 зубчиків часнику;

1 шт гострого перцю;

сіль;

перець;

копчена паприка 1.5 ст.л;

лавровий лист;

10 шт перцю горошком;

2 ст.л борошна.

Для галушок:

1 яйце;

сіль;

70-80 г борошна.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити бульйон. Для його краще обрати копчені ребра. Варити 15 хвилин.

Приготування бульйона. Фото: mil_alexx_pp

Додати селеру, цибулю, моркву та варити ще 15 хвилин.

Приготування бульйона. Фото: mil_alexx_pp

Ребра дістати, розібрати та повернути до каструлі.

Додавання ковбаси. Фото: mil_alexx_pp

В кастрюлю додати пюре з помідорів. Тепер потрібно зробити засмажку. Обсмажити цибулю, додати копчену ковбасу, копчену паприку та борошно. Перемішати та додати трохи рідини з кастрюлі. Додати гострий перець, часник та зелень.

Приготування засмажки. Фото: mil_alexx_pp

Засмажку протушкувати протягом 5 хвилин та додати в кастрюлю.

Додавання засмажки. Фото: mil_alexx_pp

Потім додати консервовану або варену квасолю. Варити 15 хвилин. Зробити галушки, додати до кастрюлі та варити протягом 10-15 хвилин. Наприкінці додати свіжу зелень.

Додавання квасолі. Фото: mil_alexx_pp

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.