Боб Левеш рецепт с TikTok – популярный рецепт приготовления блюда

Боб Левеш. Фото: mil_alexx_pp

Предлагаем вам приготовить вкусное закарпатское блюдо Боб Левеш. Оно понравится всем, кто любит бограч.

Рецепт опубликовали на канале TikTok mil_alexx_pp.

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Вам понадобится:

500 г копченых ребер + 300 г копченой колбасы (любой);

450 г белой фасоли;

2500 мл воды;

морковь (200 г);

250 мл. пюре из помидора или домашнего кетчупа;

2 лука 220 г;

150 г корня сельдерея;

зелень петрушки;

5 зубчиков чеснока;

1 шт острого перца;

соль;

перец;

копченая паприка 1.5 ст.л;

лавровый лист;

10 шт перца горошком;

2 ст.л муки.

Для галушек:

1 яйцо;

соль;

70-80 г муки.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон. Для него лучше выбрать копченые ребра. Варить 15 минут.

Приготовление бульона. Фото: mil_alexx_pp

Добавить сельдерей, лук, морковь и варить еще 15 минут.

Приготовление бульона. Фото: mil_alexx_pp

Ребра достать, разобрать и вернуть в кастрюлю.

Добавление колбасы. Фото: mil_alexx_pp

В кастрюлю добавить пюре из помидоров. Теперь нужно сделать зажарку. Обжарить лук, добавить копченую колбасу, копченую паприку и муку. Перемешать и добавить немного жидкости из кастрюли. Добавить острый перец, чеснок и зелень.

Приготовление зажарки. Фото: mil_alexx_pp

Зажарку протушить в течение 5 минут и добавить в кастрюлю.

Добавление зажарки. Фото: mil_alexx_pp

Затем добавить консервированную или вареную фасоль. Варить 15 минут. Сделать клецки, добавить в кастрюлю и варить в течение 10-15 минут. В конце добавить свежую зелень.

Добавление фасоли. Фото: mil_alexx_pp

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