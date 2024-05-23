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Популярный рецепт с TikTok Боб Левеш — как приготовить закарпатское блюдо

23 мая 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Боб Левеш рецепт с TikTok – популярный рецепт приготовления блюда
Боб Левеш. Фото: mil_alexx_pp
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам приготовить вкусное закарпатское блюдо Боб Левеш. Оно понравится всем, кто любит бограч.

Рецепт опубликовали на канале TikTok mil_alexx_pp.

Читайте также:
@mil_alexx_pp

😍БОБ ЛЕВЕШ - НЕРЕАЛЬНО Вкусное блюдо закарпатской кухни на ряду с бограчем, одно из самых вкусных блюд что я пробовал ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤0 г копченых ребер +300г копченой колбасы(любой) 🔹450г белой фасоли 🔹2500мл воды💧 🔹большая морковка(200г)🥕 🔹250мл. пюре из помидора или домашнего кетчупа 2 луковицы 220г 150г корня сельдерея петрушки, 5зубчиков чеснока, 1шт острого перца 🔹2ст.л муки для галушек : 🔹1 яйцо, соль, 70-80г муки ⏳время приготовления : 2 часа 📊КБЖВ на 100г:К.96 Б.4 Ж.5.5 В.6.8 🕰Прием: обед ⚖️вес всей порции - 30 #украинская кухня #картофель #печенье #копчение #рецептыукраинском

♬ Natural Emotions - Muspace Lofi

Вам понадобится:

  • 500 г копченых ребер + 300 г копченой колбасы (любой);
  • 450 г белой фасоли;
  • 2500 мл воды;
  • морковь (200 г);
  • 250 мл. пюре из помидора или домашнего кетчупа;
  • 2 лука 220 г;
  • 150 г корня сельдерея;
  • зелень петрушки;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 1 шт острого перца;
  • соль;
  • перец;
  • копченая паприка 1.5 ст.л;
  • лавровый лист;
  • 10 шт перца горошком;
  • 2 ст.л муки.

Для галушек:

  • 1 яйцо;
  • соль;
  • 70-80 г муки.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон. Для него лучше выбрать копченые ребра. Варить 15 минут.

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Приготовление бульона. Фото: mil_alexx_pp

Добавить сельдерей, лук, морковь и варить еще 15 минут.

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Приготовление бульона. Фото: mil_alexx_pp

Ребра достать, разобрать и вернуть в кастрюлю.

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Добавление колбасы. Фото: mil_alexx_pp

В кастрюлю добавить пюре из помидоров. Теперь нужно сделать зажарку. Обжарить лук, добавить копченую колбасу, копченую паприку и муку. Перемешать и добавить немного жидкости из кастрюли. Добавить острый перец, чеснок и зелень.

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Приготовление зажарки. Фото: mil_alexx_pp

Зажарку протушить в течение 5 минут и добавить в кастрюлю.

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Добавление зажарки. Фото: mil_alexx_pp

Затем добавить консервированную или вареную фасоль. Варить 15 минут. Сделать клецки, добавить в кастрюлю и варить в течение 10-15 минут. В конце добавить свежую зелень.

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Добавление фасоли. Фото: mil_alexx_pp

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.

Еще мы писали о рецепте постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.

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