Боб Левеш рецепт с TikTok – популярный рецепт приготовления блюда

Популярный рецепт с TikTok Боб Левеш — как приготовить закарпатское блюдо
Предлагаем вам приготовить вкусное закарпатское блюдо Боб Левеш. Оно понравится всем, кто любит бограч.
Рецепт опубликовали на канале TikTok mil_alexx_pp.
@mil_alexx_pp
😍БОБ ЛЕВЕШ - НЕРЕАЛЬНО Вкусное блюдо закарпатской кухни на ряду с бограчем, одно из самых вкусных блюд что я пробовал ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤0 г копченых ребер +300г копченой колбасы(любой) 🔹450г белой фасоли 🔹2500мл воды💧 🔹большая морковка(200г)🥕 🔹250мл. пюре из помидора или домашнего кетчупа 2 луковицы 220г 150г корня сельдерея петрушки, 5зубчиков чеснока, 1шт острого перца 🔹2ст.л муки для галушек : 🔹1 яйцо, соль, 70-80г муки ⏳время приготовления : 2 часа 📊КБЖВ на 100г:К.96 Б.4 Ж.5.5 В.6.8 🕰Прием: обед ⚖️вес всей порции - 30 #украинская кухня #картофель #печенье #копчение #рецептыукраинском♬ Natural Emotions - Muspace Lofi
Вам понадобится:
- 500 г копченых ребер + 300 г копченой колбасы (любой);
- 450 г белой фасоли;
- 2500 мл воды;
- морковь (200 г);
- 250 мл. пюре из помидора или домашнего кетчупа;
- 2 лука 220 г;
- 150 г корня сельдерея;
- зелень петрушки;
- 5 зубчиков чеснока;
- 1 шт острого перца;
- соль;
- перец;
- копченая паприка 1.5 ст.л;
- лавровый лист;
- 10 шт перца горошком;
- 2 ст.л муки.
Для галушек:
- 1 яйцо;
- соль;
- 70-80 г муки.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить бульон. Для него лучше выбрать копченые ребра. Варить 15 минут.
Добавить сельдерей, лук, морковь и варить еще 15 минут.
Ребра достать, разобрать и вернуть в кастрюлю.
В кастрюлю добавить пюре из помидоров. Теперь нужно сделать зажарку. Обжарить лук, добавить копченую колбасу, копченую паприку и муку. Перемешать и добавить немного жидкости из кастрюли. Добавить острый перец, чеснок и зелень.
Зажарку протушить в течение 5 минут и добавить в кастрюлю.
Затем добавить консервированную или вареную фасоль. Варить 15 минут. Сделать клецки, добавить в кастрюлю и варить в течение 10-15 минут. В конце добавить свежую зелень.
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