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Кухар у Чехії поділився рецептом дуже смачної намазки на хліб

12 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт смачної намазки на хліб від шеф-кухаря з Чехії
Намазка на хліб. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Чеський шеф-кухар розкрив рецепт простої та дуже смачної намазки на хліб. Ця страва стане чудовим доповненням до сніданку чи перекусу, а її смак точно вразить навіть гурманів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • 3 яйця;
  • 3 квашені огірки;
  • третина фіолетової цибулі;
  • 1 банка тунця (170 г);
  • майонез, сіль, перець за смаком;
  • зелена цибуля.

Спосіб приготування

Відварити яйця, нарізати кубиком. Огірки нарізаємо дрібним кубиком, відправляємо в миску до яєць.

смачна намазка на хліб
Огірки та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Далі черга цибулі. З тунця зливаємо рідину, додаємо в миску до інших інгредієнтів. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо за своїм смаком. Додаємо подрібнену зелену цибулю. Вона надасть свіжості цій намазці.

рецепт смачної намазки на хліб
Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Все гарненько перемішуємо та викладаємо на хліб, брускету чи тост. 

рецепт смачної простої намазки на хліб
Намазка на хлібі. Фото: smachnenke.com.ua

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