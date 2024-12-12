Рецепт смачної намазки на хліб від шеф-кухаря з Чехії

Кухар у Чехії поділився рецептом дуже смачної намазки на хліб
Чеський шеф-кухар розкрив рецепт простої та дуже смачної намазки на хліб. Ця страва стане чудовим доповненням до сніданку чи перекусу, а її смак точно вразить навіть гурманів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- 3 яйця;
- 3 квашені огірки;
- третина фіолетової цибулі;
- 1 банка тунця (170 г);
- майонез, сіль, перець за смаком;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування
Відварити яйця, нарізати кубиком. Огірки нарізаємо дрібним кубиком, відправляємо в миску до яєць.
Далі черга цибулі. З тунця зливаємо рідину, додаємо в миску до інших інгредієнтів. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо за своїм смаком. Додаємо подрібнену зелену цибулю. Вона надасть свіжості цій намазці.
Все гарненько перемішуємо та викладаємо на хліб, брускету чи тост.
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