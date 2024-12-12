Рецепт смачної намазки на хліб від шеф-кухаря з Чехії

Намазка на хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Чеський шеф-кухар розкрив рецепт простої та дуже смачної намазки на хліб. Ця страва стане чудовим доповненням до сніданку чи перекусу, а її смак точно вразить навіть гурманів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

3 яйця;

3 квашені огірки;

третина фіолетової цибулі;

1 банка тунця (170 г);

майонез, сіль, перець за смаком;

зелена цибуля.

Спосіб приготування

Відварити яйця, нарізати кубиком. Огірки нарізаємо дрібним кубиком, відправляємо в миску до яєць.

Огірки та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Далі черга цибулі. З тунця зливаємо рідину, додаємо в миску до інших інгредієнтів. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо за своїм смаком. Додаємо подрібнену зелену цибулю. Вона надасть свіжості цій намазці.

Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Все гарненько перемішуємо та викладаємо на хліб, брускету чи тост.

Намазка на хлібі. Фото: smachnenke.com.ua

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