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Повар в Чехии поделился рецептом вкуснейшей намазки на хлеб

12 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт вкусной намазки на хлеб от шеф-повара из Чехии.
Намазка на хлеб.
Марина Евтягина - Редактор

Чешский шеф-повар раскрыл рецепт простой и вкусной намазки на хлеб. Это блюдо станет отличным дополнением к завтраку или перекусу, а его вкус точно поразит даже гурманов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • 3 яйца;
  • 3 квашеных огурца;
  • треть фиолетового лука;
  • 1 банка тунца (170 г);
  • майонез, соль, перец по вкусу;
  • зеленый лук.

Способ приготовления

Отварить яйца, порезать кубиком. Огурцы нарезаем маленьким кубиком, отправляем в миску к яйцам.

вкусная намазка на хлеб
Огурцы и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Далее очередь лука. С тунца сливаем жидкость, добавляем в миску к другим ингредиентам. Заправляем майонезом, солим и перчим по своему вкусу. Добавляем измельченный зеленый лук. Он придаст свежести этой намазке.

рецепт вкусной намазки на хлеб
Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Все хорошо перемешиваем и выкладываем на хлеб, брускету или тост.

рецепт вкусной простой намазки на хлеб
Смазка на хлебе. Фото: smachnenke.com.ua

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