Рецепт вкусной намазки на хлеб от шеф-повара из Чехии.

Повар в Чехии поделился рецептом вкуснейшей намазки на хлеб
Чешский шеф-повар раскрыл рецепт простой и вкусной намазки на хлеб. Это блюдо станет отличным дополнением к завтраку или перекусу, а его вкус точно поразит даже гурманов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- 3 яйца;
- 3 квашеных огурца;
- треть фиолетового лука;
- 1 банка тунца (170 г);
- майонез, соль, перец по вкусу;
- зеленый лук.
Способ приготовления
Отварить яйца, порезать кубиком. Огурцы нарезаем маленьким кубиком, отправляем в миску к яйцам.
Далее очередь лука. С тунца сливаем жидкость, добавляем в миску к другим ингредиентам. Заправляем майонезом, солим и перчим по своему вкусу. Добавляем измельченный зеленый лук. Он придаст свежести этой намазке.
Все хорошо перемешиваем и выкладываем на хлеб, брускету или тост.
Раньше мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку через пять минут.
Также обратите внимание на вкусную и быструю перекуску из батона и консервы за минуту.
Еще мы писали о кабачковой намазке — рецепт блюда из кабачков за копейки, о которой вы точно не знали.
Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы, идеальная закуска.
Читайте Новини.LIVE!