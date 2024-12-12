Рецепт вкусной намазки на хлеб от шеф-повара из Чехии.

Намазка на хлеб.

Чешский шеф-повар раскрыл рецепт простой и вкусной намазки на хлеб. Это блюдо станет отличным дополнением к завтраку или перекусу, а его вкус точно поразит даже гурманов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

3 яйца;

3 квашеных огурца;

треть фиолетового лука;

1 банка тунца (170 г);

майонез, соль, перец по вкусу;

зеленый лук.

Способ приготовления

Отварить яйца, порезать кубиком. Огурцы нарезаем маленьким кубиком, отправляем в миску к яйцам.

Огурцы и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Далее очередь лука. С тунца сливаем жидкость, добавляем в миску к другим ингредиентам. Заправляем майонезом, солим и перчим по своему вкусу. Добавляем измельченный зеленый лук. Он придаст свежести этой намазке.

Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Все хорошо перемешиваем и выкладываем на хлеб, брускету или тост.

Смазка на хлебе. Фото: smachnenke.com.ua

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