Бюджетний та простий рецепт приготування паски

Ванільний паску. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Завдяки цьому рецепту у вас вийдуть пишні великодні паски з чудовим ванільним ароматом. Простий спосіб приготування, який зможе повторити кожен, навіть якщо ви печете паску вперше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко 250 мл;

дріжджі 25-30 р. живих (8-10 сухих);

борошно 500-650 г;

яйця 3 шт.;

цукор 125 г;

ванільний цукор 30 г;

сіль? ч.л. без гірки;

олія вершкове 100 г;

родзинки 150 р.

Для приготування глазурі знадобиться:

білий шоколад 90 г;

вершки 33% 30 мл.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно підготувати опару.

Інгредієнти для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У теплому молоці розчинити дріжджі, додати 250 г борошна + 1 ст. л. цукру. Дати збільшитися обсягом у 2 рази.

Приготування опари. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця з цукром, ванільним цукром та сіллю до білого стану.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З'єднати яйця та опару. Додаючи борошно, замісити не круте тісто. Додати м'яке вершкове масло. Тісто має бути м'яке та повітряне, злегка липнути до рук. Не потрібно додавати надто багато борошна.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати підійти, тісто має збільшитися щонайменше в 2 рази.

Тісто та родзинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Підготувати ізюм, залити окропом на 5 хвилин, просушити. Обім'яти тісто, додати ізюм.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти у форми, заповнюючи трохи більше 1/3 форми. Вирівняти шапочку лопаткою, змащеною олією. Накрити і залишити в теплому місці на вистоювання, доки тісто не заповнить 2/3-3/4 об'єму форми. Автор рецепту рекомендує залишити тісто в духовці, прогрітій до 50 ºС.

Готові паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити в розігріту до 100 ºС духовку, випікати 10 хвилин. Потім температуру підвищити до 160-180 ºС, випікати до готовності.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтопити шоколад із вершками на паровій бані. Змастити охолоджені паски. Прикрасити за бажанням.

Готові паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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