Бюджетний та простий рецепт приготування паски

Повітряна ванільна паска на Великдень — старовинний рецепт
Завдяки цьому рецепту у вас вийдуть пишні великодні паски з чудовим ванільним ароматом. Простий спосіб приготування, який зможе повторити кожен, навіть якщо ви печете паску вперше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко 250 мл;
- дріжджі 25-30 р. живих (8-10 сухих);
- борошно 500-650 г;
- яйця 3 шт.;
- цукор 125 г;
- ванільний цукор 30 г;
- сіль? ч.л. без гірки;
- олія вершкове 100 г;
- родзинки 150 р.
Для приготування глазурі знадобиться:
- білий шоколад 90 г;
- вершки 33% 30 мл.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно підготувати опару.
У теплому молоці розчинити дріжджі, додати 250 г борошна + 1 ст. л. цукру. Дати збільшитися обсягом у 2 рази.
Збити яйця з цукром, ванільним цукром та сіллю до білого стану.
З'єднати яйця та опару. Додаючи борошно, замісити не круте тісто. Додати м'яке вершкове масло. Тісто має бути м'яке та повітряне, злегка липнути до рук. Не потрібно додавати надто багато борошна.
Дати підійти, тісто має збільшитися щонайменше в 2 рази.
Підготувати ізюм, залити окропом на 5 хвилин, просушити. Обім'яти тісто, додати ізюм.
Викласти у форми, заповнюючи трохи більше 1/3 форми. Вирівняти шапочку лопаткою, змащеною олією. Накрити і залишити в теплому місці на вистоювання, доки тісто не заповнить 2/3-3/4 об'єму форми. Автор рецепту рекомендує залишити тісто в духовці, прогрітій до 50 ºС.
Поставити в розігріту до 100 ºС духовку, випікати 10 хвилин. Потім температуру підвищити до 160-180 ºС, випікати до готовності.
Розтопити шоколад із вершками на паровій бані. Змастити охолоджені паски. Прикрасити за бажанням.
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