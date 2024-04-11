Бюджетный и простой рецепт приготовления паски

Воздушный ванильный кулич на Пасху — старинный рецепт
Благодаря этому рецепту у вас получатся пышные пасхальные куличи с превосходным ванильным ароматом. Простой способ приготовления, который сможет повторить каждый, даже если вы печете паску в первый раз.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко 250 мл;
- дрожжи 25-30 г. живых (8-10 сухих);
- мука 500–650 г;
- яйца 3 шт;
- сахар 125 г;
- ванильный сахар 30 г;
- соль ½ ч.л. без горки;
- масло сливочное 100 г;
- изюм 150 г.
Для приготовления глазури понадобится:
- белый шоколад 90 г;
- сливки 33% 30 мл.
Способ приготовления
Сначала необходимо подготовить опару.
В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 250 гр муки + 1 ст. л. сахара. Дать увеличиться в объеме в 2 раза.
Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до бела.
Соединить яйца и опару. Добавляя муку, замесить не крутое тесто. Добавить мягкое сливочное масло. Тесто должно быть мягкое и воздушное, слегка липнуть к рукам. Не нужно добавлять слишком много муки.
Дать подойти, тесто должно увеличиться минимум в 2 раза.
Подготовить изюм, залить кипятком на 5 минут, просушить. Обмять тесто, добавить изюм.
Выложить в формочки, заполняя чуть больше 1/3 формочек. Выровнять шапочку лопаткой, смазанной растительным маслом. Накрыть и оставить в теплом месте на расстойку, пока тесто не заполнит 2/3-3/4 объема формы. Автор рецепта рекомендует оставить тесто в духовке, прогретой до 50 ºС.
Поставить в разогретую до 100 ºС духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру повысить до 160-180 ºС, выпекать до готовности.
Растопить шоколад со сливками на паровой бане. Смазать остывшие куличи. Украсить по желанию.
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