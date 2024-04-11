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Воздушный ванильный кулич на Пасху — старинный рецепт

11 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и простой рецепт приготовления паски
Ванильный кулич. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Благодаря этому рецепту у вас получатся пышные пасхальные куличи с превосходным ванильным ароматом. Простой способ приготовления, который сможет повторить каждый, даже если вы печете паску в первый раз. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко 250 мл;
  • дрожжи 25-30 г. живых (8-10 сухих);
  • мука 500–650 г;
  • яйца 3 шт;
  • сахар 125 г;
  • ванильный сахар 30 г;
  • соль ½ ч.л. без горки;
  • масло сливочное 100 г;
  • изюм 150 г.

Для приготовления глазури понадобится:

  • белый шоколад 90 г;
  • сливки 33% 30 мл. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо подготовить опару.

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Ингредиенты для выпечки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 250 гр муки + 1 ст. л. сахара. Дать увеличиться в объеме в 2 раза.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до бела.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Соединить яйца и опару. Добавляя муку, замесить не крутое тесто. Добавить мягкое сливочное масло. Тесто должно быть мягкое и воздушное, слегка липнуть к рукам. Не нужно добавлять слишком много муки.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать подойти, тесто должно увеличиться минимум в 2 раза.

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Тесто и изюм. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подготовить изюм, залить кипятком на 5 минут, просушить. Обмять тесто, добавить изюм. 

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Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить в формочки, заполняя чуть больше 1/3 формочек. Выровнять шапочку лопаткой, смазанной растительным маслом. Накрыть и оставить в теплом месте на расстойку, пока тесто не заполнит 2/3-3/4 объема формы. Автор рецепта рекомендует оставить тесто в духовке, прогретой до 50 ºС.

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Готовые паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в разогретую до 100 ºС духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру повысить до 160-180 ºС, выпекать до готовности.

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растопить шоколад со сливками на паровой бане. Смазать остывшие куличи. Украсить по желанию. 

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Готовые паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали рецепт кулича без дрожжей за один час вместе с выпечкой и глазурью за одну минуту.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замеса для современных хозяек.

Советуем ознакомиться с пасхальным рецептом кулича, как Панеттон, который очень легок в приготовлении.

Еще мы писали о нежной пасхальной панеттоне до Пасхи — рецепт от Клопотенко.

лайфхаки
Пасха
кулич
рецепты
выпечка

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