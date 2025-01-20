Повітряна сирна запіканка без манки та крохмалю, як у дитячому садку — рецепт

Сина запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Приготуйте повітряну сирну запіканку, як у дитячому садку! Без манки та крохмалю, з ніжною текстурою та неперевершеним смаком — ідеальний варіант для сніданку всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 900 г;

яйця — 5 шт.;

цукор — 150 г;

сіль;

ванільний цукор — 10 г;

цедра лимона;

борошно — 80 г;

сметана — 150 мл.;

родзинки — 150 г.

Спосіб приготування

Подрібнити занурювальним блендером сир середньої вологості. Поділити яйця на жовтки та білки, жовтки додати в сир.

Замочити родзинки в гарячій воді. У суміш сиру та яєць висипати 75 грамів цукру, все борошно, ванільний цукор, цедру лимона.

Додати до суміші сметану і ретельно перемішати ложкою або збити блендером. Обсушити родзинки на рушнику. У білки висипати

Залишки цукру та сіль, збити до побіління маси. Вилити білки у сирну суміш, акуратно перемішати, не пошкоджуючи структури білка.

Висипати в сирну масу родзинки, перемішати. Змазати форму для випікання вершковим маслом, вилити туди сирну суміш і вирівняти.

Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати страву при 180 ºС 45-55 хвилин. Така запіканка не перетвориться на тугу масу після остигання, тому що в ній немає манної крупи. Після приготування її варто остудити та посипати цукровою пудрою.

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