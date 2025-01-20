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Повітряна запіканка, як у садку — без манки та крохмалю

20 січня 2025 06:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Повітряна сирна запіканка без манки та крохмалю, як у дитячому садку — рецепт
Сина запіканка. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте повітряну сирну запіканку, як у дитячому садку! Без манки та крохмалю, з ніжною текстурою та неперевершеним смаком — ідеальний варіант для сніданку всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • сир — 900 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цедра лимона;
  • борошно — 80 г;
  • сметана — 150 мл.;
  • родзинки — 150 г.

Спосіб приготування 

Подрібнити занурювальним блендером сир середньої вологості. Поділити яйця на жовтки та білки, жовтки додати в сир.

Замочити родзинки в гарячій воді. У суміш сиру та яєць висипати 75 грамів цукру, все борошно, ванільний цукор, цедру лимона.

Додати до суміші сметану і ретельно перемішати ложкою або збити блендером. Обсушити родзинки на рушнику. У білки висипати

Залишки цукру та сіль, збити до побіління маси. Вилити білки у сирну суміш, акуратно перемішати, не пошкоджуючи структури білка.

Висипати в сирну масу родзинки, перемішати. Змазати форму для випікання вершковим маслом, вилити туди сирну суміш і вирівняти.

як приготувати сирну запіканку без крохмалю
Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати страву при 180 ºС 45-55 хвилин. Така запіканка не перетвориться на тугу масу після остигання, тому що в ній немає манної крупи. Після приготування її варто остудити та посипати цукровою пудрою.

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