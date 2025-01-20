Повітряна сирна запіканка без манки та крохмалю, як у дитячому садку — рецепт

Повітряна запіканка, як у садку — без манки та крохмалю
Приготуйте повітряну сирну запіканку, як у дитячому садку! Без манки та крохмалю, з ніжною текстурою та неперевершеним смаком — ідеальний варіант для сніданку всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 900 г;
- яйця — 5 шт.;
- цукор — 150 г;
- сіль;
- ванільний цукор — 10 г;
- цедра лимона;
- борошно — 80 г;
- сметана — 150 мл.;
- родзинки — 150 г.
Спосіб приготування
Подрібнити занурювальним блендером сир середньої вологості. Поділити яйця на жовтки та білки, жовтки додати в сир.
Замочити родзинки в гарячій воді. У суміш сиру та яєць висипати 75 грамів цукру, все борошно, ванільний цукор, цедру лимона.
Додати до суміші сметану і ретельно перемішати ложкою або збити блендером. Обсушити родзинки на рушнику. У білки висипати
Залишки цукру та сіль, збити до побіління маси. Вилити білки у сирну суміш, акуратно перемішати, не пошкоджуючи структури білка.
Висипати в сирну масу родзинки, перемішати. Змазати форму для випікання вершковим маслом, вилити туди сирну суміш і вирівняти.
Запікати страву при 180 ºС 45-55 хвилин. Така запіканка не перетвориться на тугу масу після остигання, тому що в ній немає манної крупи. Після приготування її варто остудити та посипати цукровою пудрою.
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