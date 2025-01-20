Воздушная творожная запеканка без манки и крахмала, как в детском саду — рецепт

Сырная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовьте воздушную творожную запеканку, как в детском саду! Без манки и крахмала, с нежной текстурой и непревзойденным вкусом — идеальный вариант для завтрака всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сыр — 900 г;

яйца — 5 шт.;

сахар — 150 г;

соль;

ванильный сахар — 10 г;

цедра лимона;

мука мука — 80 г;

сметана — 150 мл;

изюм — 150 г.

Способ приготовления;

Измельчить погружным блендером творог средней влажности. Поделить яйца на желтки и белки, желтки добавить в творог.

Замочить изюм в горячей воде. В смесь творога и яиц высыпать 75 граммов сахара, всю муку, ванильный сахар, цедру лимона.

Добавить к смеси сметану и тщательно перемешать ложкой или взбить блендером. Обсушить изюм на полотенце. В белки высыпать остатки сахара и соль, взбить до побеления массы. Вылить белки в творожную смесь, аккуратно перемешать, не повреждая структуры белка.

Высыпать в творожную массу изюм, перемешать. Смазать форму для выпекания сливочным маслом, вылить туда творожную смесь и выровнять.

Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать блюдо при 180°С 45-55 минут. Такая запеканка не превратится в тугую массу после остывания, потому что в ней нет манной крупы. После приготовления ее стоит остудить и посыпать сахарной пудрой.

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