Воздушная творожная запеканка без манки и крахмала, как в детском саду — рецепт

Воздушная запеканка, как в садике — без манки и крахмала
Приготовьте воздушную творожную запеканку, как в детском саду! Без манки и крахмала, с нежной текстурой и непревзойденным вкусом — идеальный вариант для завтрака всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр — 900 г;
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 150 г;
- соль;
- ванильный сахар — 10 г;
- цедра лимона;
- мука мука — 80 г;
- сметана — 150 мл;
- изюм — 150 г.
Способ приготовления;
Измельчить погружным блендером творог средней влажности. Поделить яйца на желтки и белки, желтки добавить в творог.
Замочить изюм в горячей воде. В смесь творога и яиц высыпать 75 граммов сахара, всю муку, ванильный сахар, цедру лимона.
Добавить к смеси сметану и тщательно перемешать ложкой или взбить блендером. Обсушить изюм на полотенце. В белки высыпать остатки сахара и соль, взбить до побеления массы. Вылить белки в творожную смесь, аккуратно перемешать, не повреждая структуры белка.
Высыпать в творожную массу изюм, перемешать. Смазать форму для выпекания сливочным маслом, вылить туда творожную смесь и выровнять.
Запекать блюдо при 180°С 45-55 минут. Такая запеканка не превратится в тугую массу после остывания, потому что в ней нет манной крупы. После приготовления ее стоит остудить и посыпать сахарной пудрой.
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