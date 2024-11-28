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Повітряні гарбузові кекси на кефірі — все змішали і в духовку

28 листопада 2024 03:17
Марина Євтягіна - Редактор
Повітряні гарбузові кекси на кефірі — швидкий рецепт для смачних осінніх десертів
Гарбузові кекси. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Гарбузові кекси на кефірі — це ідеальний осінній десерт, який готується за кілька хвилин. Усе змішується в одній мисці, і вже за короткий час ви отримуєте смачні, м’які кекси, які сподобаються всій родині.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт.;
  • цукор 120 г;
  • кефір 150 мл.;
  • пюре з гарбуза 200 г;
  • цедра 1 лимона;
  • масло вершкове 120 г;
  • борошно 270 г;
  • розпушувач 1 ч.л.;
  • сода ½ ч.л.;
  • сіль дрібка;
  • ванільний цукор дрібка;
  • сік лимона 2 ст.л.

Інгредієнти для глазурі:

  • згущене молоко 250 г;
  • сік половини лимона.

Спосіб приготування

М’яке вершкове масло змішуємо із сіллю та ванільним, а також класичним цукром, додаємо цедру лимона. Збиваємо компоненти до однорідності, розбиваємо до них яйця, продовжуємо збивати міксером.

Вливаємо в суміш кефір, а також додаємо гарбузове пюре. Висипаємо в суміш борошно та розпушувач, замішуємо густе тісто. Змащуємо форми для кексів олією, посипаємо борошном, викладаємо тісто на 1/2.

Випікаємо кекси в духовці за 180 ºС 25-30 хвилин. Для глазурі змішуємо молоко згущене з лимонним соком до загустіння.

рецепт випічки з гарбуза
Гарбузовий кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Готові кекси змащуємо отриманою глазур’ю. Можна до тіста перед випічкою додати також горіхи, родзинки та інші інгредієнти. Виходять смачні гарбузові кекси до чаю. Верхівку можна декорувати гарбузовим насінням, шоколадом та іншими продуктами.

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