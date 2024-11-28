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Воздушные тыквенные кексы на кефире — все смешали и в духовку

28 ноября 2024 03:17
Марина Евтягина - Редактор
Воздушные тыквенные кексы на кефире – быстрый рецепт для вкусных осенних десертов
Тыквенные кексы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Тыквенные кексы на кефире — это идеальный осенний десерт, который готовится за несколько минут. Все смешивается в одной миске, и уже через короткое время вы получаете вкусные, мягкие кексы, которые понравятся всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт.;
  • сахар 120 г;
  • кефир 150 мл.;
  • пюре из тыквы 200 г;
  • цедра 1 лимона;
  • масло сливочное 120 г;
  • мука 270 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л.;
  • сода ½ ч.л.;
  • соль щепотка;
  • ванильный сахар щепотка;
  • сок лимона 2 ст.л.

Ингредиенты для глазури:

  • сгущенка 250 г;
  • сок половины лимона.

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло смешиваем с солью и ванильным, а также классическим сахаром, добавляем лимонную цедру. Взбиваем компоненты до однородности, разбиваем к ним яйца, продолжаем взбивать миксером.

Вливаем в смесь кефир, а также добавляем тыквенное пюре. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Смазываем формы для кексов растительным маслом, посыпаем мукой, выкладываем тесто на 1/2.

Выпекаем кексы в духовке при 180 ºС 25-30 минут. Для глазури смешиваем сгущенное молоко с лимонным соком до загустения.

рецепт выпечки из тыквы
Тыквенный кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые кексы смазываем полученной глазурью. Можно к тесту перед выпечкой добавить также орехи, изюм и другие ингредиенты. Выходят вкусные тыквенные кексы к чаю. Верхушку можно декорировать тыквенными семенами, шоколадом и другими продуктами.

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А этот осенний десерт понравится даже тем, кто не любит тыкву, — мраморный тыквенно-творожный пирог.

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Еще один рецепт из тыквы, дети не догадаются, что она там есть — тыквенная запеканка с сыром.

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