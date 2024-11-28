Воздушные тыквенные кексы на кефире – быстрый рецепт для вкусных осенних десертов

Воздушные тыквенные кексы на кефире — все смешали и в духовку
Тыквенные кексы на кефире — это идеальный осенний десерт, который готовится за несколько минут. Все смешивается в одной миске, и уже через короткое время вы получаете вкусные, мягкие кексы, которые понравятся всей семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт.;
- сахар 120 г;
- кефир 150 мл.;
- пюре из тыквы 200 г;
- цедра 1 лимона;
- масло сливочное 120 г;
- мука 270 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.;
- сода ½ ч.л.;
- соль щепотка;
- ванильный сахар щепотка;
- сок лимона 2 ст.л.
Ингредиенты для глазури:
- сгущенка 250 г;
- сок половины лимона.
Способ приготовления
Мягкое сливочное масло смешиваем с солью и ванильным, а также классическим сахаром, добавляем лимонную цедру. Взбиваем компоненты до однородности, разбиваем к ним яйца, продолжаем взбивать миксером.
Вливаем в смесь кефир, а также добавляем тыквенное пюре. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Смазываем формы для кексов растительным маслом, посыпаем мукой, выкладываем тесто на 1/2.
Выпекаем кексы в духовке при 180 ºС 25-30 минут. Для глазури смешиваем сгущенное молоко с лимонным соком до загустения.
Готовые кексы смазываем полученной глазурью. Можно к тесту перед выпечкой добавить также орехи, изюм и другие ингредиенты. Выходят вкусные тыквенные кексы к чаю. Верхушку можно декорировать тыквенными семенами, шоколадом и другими продуктами.
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