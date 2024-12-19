Суп із сочевиці за 30 хвилин – апетитний і поживний рецепт

Поживний суп із соцевиці за 30 хвилин — рецепт на мільйон
Суп із сочевиці — це ідеальне поєднання апетитного смаку, поживності та користі для здоров’я. Його можна легко приготувати лише за 30 хвилин, і цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Смачно, просто й корисно — чудовий вибір для будь-якого обіду!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- ковбаски мисливські — 200 г;
- грудинка копчена — 150 г;
- сочевиця червона — 200 г;
- картопля — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 100 г;
- морква — 100 г;
- стебла селери — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- лавровий лист — 2 шт.;
- вода — 2 л;
- яблучний оцет — 1,5 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати грудинку та ковбаски великими шматочками, картоплю кубиком, а цибулю, моркву та селеру — дрібно. Промити сочевицю у холодній воді, злити воду.
Розігріти сковороду на середньому вогні, обсмажити грудинку протягом 3 хвилин. Додати ковбаски й обсмажувати ще 1 хвилину. У сотейнику обсмажити цибулю, моркву та селеру на середньому вогні протягом 3 хвилин, постійно помішуючи.
Додати до овочів часник і обсмажувати 1 хвилину. Додати картоплю, сочевицю та залити 2 літрами води або бульйону. Довести до кипіння, зняти піну, зменшити вогонь до слабкого, додати лавровий лист і готувати під кришкою 15 хвилин.
Влити яблучний оцет, додати цукор, чорний мелений перець та сіль за смаком. Перемішати і варити ще 3 хвилини.
Вимкнути плиту, перемішати суп і залишити настоятися під кришкою 15 хвилин.
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