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Поживний суп із соцевиці за 30 хвилин — рецепт на мільйон

19 грудня 2024 05:40
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Суп із сочевиці за 30 хвилин – апетитний і поживний рецепт
Суп із сочевиці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Суп із сочевиці — це ідеальне поєднання апетитного смаку, поживності та користі для здоров’я. Його можна легко приготувати лише за 30 хвилин, і цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Смачно, просто й корисно — чудовий вибір для будь-якого обіду!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • ковбаски мисливські — 200 г;
  • грудинка копчена — 150 г;
  • сочевиця червона — 200 г;
  • картопля — 300 г;
  • цибуля ріпчаста — 100 г;
  • морква — 100 г;
  • стебла селери — 100 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • вода — 2 л;
  • яблучний оцет — 1,5 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати грудинку та ковбаски великими шматочками, картоплю кубиком, а цибулю, моркву та селеру — дрібно. Промити сочевицю у холодній воді, злити воду.

скільки потрібно варити сочевицю
Червона сочевиця. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду на середньому вогні, обсмажити грудинку протягом 3 хвилин. Додати ковбаски й обсмажувати ще 1 хвилину. У сотейнику обсмажити цибулю, моркву та селеру на середньому вогні протягом 3 хвилин, постійно помішуючи.

Додати до овочів часник і обсмажувати 1 хвилину. Додати картоплю, сочевицю та залити 2 літрами води або бульйону. Довести до кипіння, зняти піну, зменшити вогонь до слабкого, додати лавровий лист і готувати під кришкою 15 хвилин.

Влити яблучний оцет, додати цукор, чорний мелений перець та сіль за смаком. Перемішати і варити ще 3 хвилини.

як приготувати суп з сочевицею
Готовий суп. Фото: smachnenke.com.ua

Вимкнути плиту, перемішати суп і залишити настоятися під кришкою 15 хвилин.

Раніше ми писали, скільки потрібно варити сочевицю — простий рецепт приготування. 

Також радимо ознайомитися з рецептом хумуса із сочевиці — смачна та корисна страва, яка підвищує гемоглобін. 

Ще ми писали про крем-суп з сочевиці, який захочеться приготувати ще раз — здивує навіть гурманів.

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